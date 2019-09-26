اتفاق روسي صيني على تدخل أمريكا باحتجاجات هونج كونج

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

هونج كونج

أعلن رئيس البرلمان الروسي، فيتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، عن أن روسيا متفقة مع موقف الصين بشأن التدخلات الأمريكية والغربية في أحداث "هونج كونج"، وذلك في تصريحات له خلال لقاء جمعه مع رئيس البرلمان الصيني والذي أكد أن الصين لديها دلائل دامغة على أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هي وراء دعم الاحتجاجات والأعمال غير القانونية في مقاطعة هونج كونج، بحسب "روسيا اليوم". وبدأت الاحتجاجات، في شهر مارس، لكن تحولت في يونيو إلى مطالب بالديمقراطية في المدينة التي عادت لحكم الصين في عام 1997.

يذكر أن السلطات الصينية في هونج كونج قررت سحب مشروع القانون المسبب لأزمة الاحتجاجات في تلك المدينة. مشروع القانون كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين على الرغم من وجود نظام قضائي مستقل في هونج كونج يعود تاريخه لفترة الحكم البريطاني، لكن مطالب المظاهرات التي بدأت في يونيو، أصبحت أوسع نطاقا منذ ذلك