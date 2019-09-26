أمريكا: إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تريد حلا سلميا للتوتر مع إيران "لكن الكرة في ملعب طهران"، محددًا موقف بلاده بشأن السلاح النووي: "إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي". وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74: "نريد حلا سلميا مع إيران، ونأمل في أن نتمكن من الوصول إلى ذلك. في النهاية، سيكون على النظام الإيراني اتخاذ هذا القرار قبل أن تتفاقم الأزمة".

وتابع: "نأمل في أن نجد فرصة للتفاوض معهم ونخرج بنتيجة تكون جيدة بالنسبة لهم وللولايات المتحدة". كان وزير الخارجية الأمريكي أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركات صينية ومديريها بتهمة نقل نفط من إيران عن علم في انتهاك للحظر الأمريكي على هذا البلد. وأوضح أن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ