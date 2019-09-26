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أمريكا: إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تريد حلا سلميا للتوتر مع إيران "لكن الكرة في ملعب طهران"، محددًا موقف بلاده بشأن السلاح النووي: "إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي". وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74: "نريد حلا سلميا مع إيران، ونأمل في أن نتمكن من الوصول إلى ذلك. في النهاية، سيكون على النظام الإيراني اتخاذ هذا القرار قبل أن تتفاقم الأزمة".
وتابع: "نأمل في أن نجد فرصة للتفاوض معهم ونخرج بنتيجة تكون جيدة بالنسبة لهم وللولايات المتحدة". كان وزير الخارجية الأمريكي أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركات صينية ومديريها بتهمة نقل نفط من إيران عن علم في انتهاك للحظر الأمريكي على هذا البلد. وأوضح أن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ
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دونالد ترامب

ترامب يقيد دخول المسؤولين الإيرانيين لأمريكا

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح وزارة الخارجية سلطة منع مسؤولين إيرانيين كبار وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة سواء باعتبارهم مهاجرين أو غير مهاجرين. وقال ترامب "إيران تدعم الإرهاب، وتحتجز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي وتهدد جيرانها وتنفذ هجمات إلكترونية مدمرة، وفي ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين".
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو: الولايات المتحدة تريد حلا سلميا مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تريد حلًا سلميًا للتوتر مع إيران، لكن الكرة في ملعب طهران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة: «نريد حلا سلميا مع طهران ونأمل في أن نتمكن من الوصول إلى ذلك، في النهاية فإنه سيكون على الإيرانيين اتخاذ هذا القرار». وقال بومبيو: «نأمل في أن نجد فرصة للتفاوض معهم ونخرج بنتيجة تكون جيدة بالنسبة لهم وللولايات المتحدة».
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جو بايدن: ترامب خطر على الأمن القومي الأمريكي

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب لم يعرض الأمن القومي للخطر فحسب، وإنما شن «هجومًا مباشرًا على استقلال» وزارة العدل. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أدلى بايدن، بتصريحه، الأربعاء، ردا على البيت الأبيض الذي نشر مذكرة تتضمن محادثة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتظهر الوثيقة أن ترامب طلب من زيلينسكي «تقديم خدمة لنا» من خلال التحقيق مع بايدن وابنه هانتر. وحث ترامب زيلينسكي على التحدث إلى المدعي العام ويليام بار بشأن هذه المسألة.
دونالد ترامب

استخبارات النواب الأمريكي: مكالمة ترامب تدينه أكثر من المتوقع

قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، تدينه أكثر من المتوقع، جاء ذلك بعد أن نشر البيت الأبيض، مضمون المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينيسكر، بعدما قيل إن ساكن البيت الأبيض طلب فيها من الرئيس الأوروبي أن يفتح تحقيقا بشأن أنشطة نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي البارز لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، بحسب سكاي نيوز.
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ترامب يرفض وساطة فرنسا لإنهاء النزاع مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفضه مساعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في تصريحات صحفية، أمس الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن لا نحتاج إلى وسيط.. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء". وأوضح الرئيس الأمريكي أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، هذا الأسبوع، إلا أنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك.
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ترامب: لا نية لعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف ترامب، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، من واشنطن، قبيل توجهه إلى ولاية تكساس، ردا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال أعمال الجمعية العامة: "كل الخيارات على الطاولة ولا يمكن استبعاد أي شيء، لكن لا نية لديّ لعقد أي لقاء مع الإيرانيين". وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، تأييده إجراء محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني حسن روحاني.
دونالد ترامب

ترامب يوافق على نشر قوات أمريكية «دفاعية» في المنطقة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتي نفط بالسعودية. وذكَّر وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر بتدمير القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة في يونيو بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، وقال إن هجوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيّتين سعوديّتين «يُشكّل تصعيدا كبيرا للعدوان الإيراني». وأضاف البنتاجون أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن وحدات بعينها ليتم نشرها في المنطقة مضيفا أن عدد القوات ستكون «معتدلة».
حسن-روحانى

تهديد إيراني جديد لأوروبا بسبب الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الثالثة ضمن إطار خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، ستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية، وصرح المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الإثنين: "ستكون الخطوة الثالثة أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لتحقق التوازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الاتفاق النووي"، وتابع بأن إيران أعدت نفسها للمضي بالخطوة الثالثة في الوقت المناسب، تزامنا مع الفرصة التي منحتها لتنفيذ تعهدات أوروبا ضمن الاتفاق النووي، وفقا لتسنيم.
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