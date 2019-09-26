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العثور على صواريخ أمريكية وأسلحة للناتو في إدلب

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
الجيش السوري
الجيش السوري
أعلن الجيش السوري، اليوم الخميس، عن عثوره على صواريخ أمريكية وأسلحة يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في كهف للمسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وقال متحدث عسكري في تصريحات صحفية: "الكهف كان جزءًا من شبكة كبيرة تحت الأرض في منطقة قرية اللطامنة، وكان قاعدة لما يصل إلى خمسة آلاف مسلح، وتم حفرها منذ أكثر من 4 سنوات بمساعدة معدات أجنبية، كقاعدة رئيسية لشن هجمات على القوات الحكومية"، مضيفا "أجبر الجيش السوري، المسلحين على المغادرة إلى الحدود مع تركيا، لكن عندما انسحبوا فجروا الكهف حتى لا يتركوا أدلة خلفهم".
وأوضح المتحدث العسكري أن "مع ذلك، ظلت هناك آثار، ويمكن أن ترى بنفسك ما هي الأسلحة التي استخدموها.. وجدنا صواريخ مصنوعة في الولايات المتحدة، فضلا عن بنادق وأسلحة، مصنوعة في دول حلف شمال الأطلسي"، مؤكدًا أنه تم العثور في هذا النفق على ورشة عمل لتصنيع الطائرات بدون طيار". وأشار إلى أن هذه الطائرات المسيرة
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