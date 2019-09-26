وزير الإسكان يكشف حجم الاستثمار في العاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن حجم الاستثمارات بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، تضاعف بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، منوهًا بأنه منذ نشأة المدينة عام 1977، وحتى عام 2014، بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة 8 مليارات و700 مليون جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا خلال الخمس الأخيرة ليصل الإجمالي إلى 28 مليارا و700 مليون جنيه في المدينة منذ إنشائها. جاء ذلك خلال افتتاح مشروع الـ«110 عمارة» إسكان اجتماعي بغرب الحي العاشر بالمدينة، والذي يضم 2200 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 383 مليون جنيه.

وخلال تفقده وحدات الإسكان الجديدة، قرأ الوزير سورة الفاتحة على روح المهندس عبد المنصف الرفاعي، الرئيس السابق لجهاز مدينة العاشر من رمضان. وحرص الوزير على التقاط صورة تذكارية برفقة جميع العاملين بمشروع الوحدات الجديدة. رافق الوزير في زيارته عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على