أحمد السعدني: «ولادي ميعرفوش أفلام جدهم»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

أحمد السعدني

أعرب الفنان أحمد السعدني عن حزنه الشديد لعدم إلمام الجيل الحالي بأفلام "الأبيض والأسود" التي تعد توثيقا للتاريخ والنجوم الراحلين، وأشار "السعدني" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن أبناءه لا يعلمون شيئا عن أفلام جدهم الفنان الكبير صلاح السعدني، قائلا: "أحد أسباب عشقنا للسينما زمان أنها تاريخ موثق، وكان دايمًا يُقال الفنان خالد بأعماله حتى بعد ‏رحيله، للأسف مبقاش الكلام ده صح وأنا بقلب بالصدفة لقيت فيلم لمحمد فوزي (فاطمة وماريكا وراشيل)، طبعا حصل جوايا ‏تداعٍ لكل حاجة جميلة حسيتها وأنا صغير".

وأضاف أحمد السعدني: "بعد ما ركزت شوية وفُقت من حالة النشوة دي، اكتشفت إني بقالي أكتر من 10 ‏سنين متفرجتش على فيلم أبيض وأسود، اللهم مرة يتيمة عند محمود البزاوي، اتفرجنا على فيلم (ابن حميدو) على يوتيوب، وكان ‏هيجيلنا سكتة قلبية من الضحك يومها". وتابع: "للأسف، ولادي أنا شخصيا ميعرفوش إسماعيل يس