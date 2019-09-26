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أحمد السعدني: «ولادي ميعرفوش أفلام جدهم»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
أحمد السعدني
أحمد السعدني
أعرب الفنان أحمد السعدني عن حزنه الشديد لعدم إلمام الجيل الحالي بأفلام "الأبيض والأسود" التي تعد توثيقا للتاريخ والنجوم الراحلين، وأشار "السعدني" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن أبناءه لا يعلمون شيئا عن أفلام جدهم الفنان الكبير صلاح السعدني، قائلا: "أحد أسباب عشقنا للسينما زمان أنها تاريخ موثق، وكان دايمًا يُقال الفنان خالد بأعماله حتى بعد ‏رحيله، للأسف مبقاش الكلام ده صح وأنا بقلب بالصدفة لقيت فيلم لمحمد فوزي (فاطمة وماريكا وراشيل)، طبعا حصل جوايا ‏تداعٍ لكل حاجة جميلة حسيتها وأنا صغير".
وأضاف أحمد السعدني: "بعد ما ركزت شوية وفُقت من حالة النشوة دي، اكتشفت إني بقالي أكتر من 10 ‏سنين متفرجتش على فيلم أبيض وأسود، اللهم مرة يتيمة عند محمود البزاوي، اتفرجنا على فيلم (ابن حميدو) على يوتيوب، وكان ‏هيجيلنا سكتة قلبية من الضحك يومها". وتابع: "للأسف، ولادي أنا شخصيا ميعرفوش إسماعيل يس
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رانيا فريد شوقي توضح علاقتها بزوجة أبيها هدى سلطان

حلت الفنانة رانيا فريد شوقي، ليلة أمس، الأربعاء، ضيفة على برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "cbc"، وفتحت "رانيا" قلبها وتحدثت عن والدها الراحل فريد شوقي، وعلاقتها بزوجة أبيها الفنانة هدى سلطان، وقالت إن والدها اتجه إلى الإنتاج بسبب رغبته فى تقديم أدوار بعينها، وإن هذه الأدوار لا توجد عند منتجين آخرين، موضحة أن والدها كانت له فلسفة خاصة في الإنتاج: «كان يرى أنه ما دام كسبت فلوس من الفن يبقى تحطها في الفن، وكانت فكرة دخوله مشروعا خارج الفن عبثا، وكان دائما يقول إن السيناريو الحلو يعتبر فلوس متشالة».
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مسلسل «عروس بيروت» يخطف الأضواء من النسخة التركية

وسط انشغال أغلب النجوم بالتحضيرات لموسم رمضان 2020، عرضت مجموعة MBC، مسلسل «عروس بيروت» اللبنانى والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو النسخة العربية من المسلسل التركى «عروس إسطنبول» الذى عُرض قبل عامين، ورغم أن المسلسل يعرض بعيدًا عن مواسم العرض المعروفة للجمهور العربى؛ فإنه حقق نجاحًا كبيرًا مع عرض الحلقات الأولى له، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المشاهدين سبق أن تابعوا النسخة التركية من المسلسل، هو ما أحدث ضجة كبيرة فى محاولة منهم للمقارنة بين النسختين.
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عرض الجزء الثاني من «عائلة الحاج نعمان» بهذا الموعد

تبدأ قناة "MBC مصر" من بعد غد، الأربعاء، عرض الجزء الثاني من الدراما الاجتماعية المميزة "عائلة الحاج نعمان" يوميا في تمام الساعة التاسعة مساءً. يجمع مسلسل "عائلة الحاج نعمان" نخبة من الفنانين منهم تيم الحسن، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وهبة مجدي، وفاطمة الناصر، وغيرهم، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق. تعرض الدراما الاجتماعية "عائلة الحاج نعمان" على MBC مصر يوميا من الأحد للخميس الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 24 سبتمبر 2019 الساعة 9:00 مساءً، ويُعاد يوميا الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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نجلاء بدر: أحداث مسلسل «شبر ميه» تعتمد على أكثر من بطل

أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن تفاؤلها بمسلسلها الجديد "شبر ميه" الذي تقوم بتصويره حاليا، مشيرة إلى أن أحداث المسلسل تعتمد على أكثر من بطل مع وجود شخصيات رئيسية أكثر ما المتعارف عليه عادة في الأعمال الدرامية. وقالت بدر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المسلسل مختلف في المضمون، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي "لايت" وبه العديد من الحكايات المشوقة، موضحة أنها تظهر في المسلسل بدور متزوجة ولديها أبناء وتحدث خلافات مع زوجها فيتم الانفصال، لافتة إلى عدم قلقها لتجسيدها دور الأم، خاصة وأنها أم لأطفال صغار في السن بالعمل.
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انطلاق موسم دراما الشتاء مبكرًا.. والجمهور الفيصل

تشبه مواقع التصوير حاليا خلية النحل، وذلك بفضل مسلسلات «الأوف سيزون» التي يجري تصويرها فى الوقت الحالي من أجل افتتاح موسم الشتاء، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الأعمال الدرامية التي عرضت خلال العام الماضي خارج موسم رمضان، وقدرتها على جذب المشاهدين إليها وتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، ولعل أشهر تلك الأعمال مسلسلات «أبو العروسة» و«سابع جار» و«الطوفان» و«الأب الروحي»، وغيرها من الأعمال، وأغلب تلك المسلسلات التي يجري التحضير لها الآن تمتد إلى 45 حلقة، وبعضها من المرجح أن يستمر فى تقديم أجزاء أخرى حال نجاح الموسم الأول.
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