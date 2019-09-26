وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر 86 عامًا

تحرير:التحرير ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

جاك شيراك

أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، أعلنت وفاته عن عمر يناهز 86 عامًا، بحسب "فرنس برس". جاك شيراك، سياسي فرنسي وُلد في 29 نوفمبر عام 1932 في مدينة باريس الفرنسية. وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدةٍ لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عامًا. ترشح شيراك للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وحقق الفوز فيها عام 1995، وبقي رئيسًا لفرنسا حتى عام 2007.

في عام 2011، أدانت المحاكم الفرنسية جاك شيراك بتهمة التلاعب بأموال الضرائب المدفوعة، فحُوكم بالسجن لمدة عامين بعد ثبوت إدانته. وُلد جاك شيراك في عائلةٍ مسيحية من الروم الكاثوليك، كان والده أبيل فرانسوا شيراك يعمل كموظفٍ حكومي لصالح شركة طيران، بينما كانت والدته ماري لويز فاليه ربة منزل. وفي عام 1950