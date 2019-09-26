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وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر 86 عامًا

تحرير:التحرير ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
جاك شيراك
جاك شيراك
أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، أعلنت وفاته عن عمر يناهز 86 عامًا، بحسب "فرنس برس". جاك شيراك، سياسي فرنسي وُلد في 29 نوفمبر عام 1932 في مدينة باريس الفرنسية. وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدةٍ لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عامًا. ترشح شيراك للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وحقق الفوز فيها عام 1995، وبقي رئيسًا لفرنسا حتى عام 2007.
في عام 2011، أدانت المحاكم الفرنسية جاك شيراك بتهمة التلاعب بأموال الضرائب المدفوعة، فحُوكم بالسجن لمدة عامين بعد ثبوت إدانته. وُلد جاك شيراك في عائلةٍ مسيحية من الروم الكاثوليك، كان والده أبيل فرانسوا شيراك يعمل كموظفٍ حكومي لصالح شركة طيران، بينما كانت والدته ماري لويز فاليه ربة منزل. وفي عام 1950
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هبوط اضطراري لطائرة

56 مصابا في هبوط اضطراري لطائرة في سيبيريا

أصيب 56 شخصا بإصابات مختلفة على أثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب في مدينة برناؤول جنوب شرق روسيا، وذلك حسب مصادر إعلامية روسية، في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الصحة الروسية أن المصابين نقلوا إلى مشافٍ مختصة وتمت معاينتهم وعلاجهم، وغادروا بعد تماثلهم للشفاء ما عدا امرأة واحدة كانت تعاني من رضوض في الكلى والعمود الفقري، وقالت إحدى المسافرات التي كانت على متن الطائرة، إن "الرحلة جرت على نحو جيد إلى أن اقتربت الطائرة من مدرج الهبوط لنلاحظ ظهور دخان في القسم الخلفي منها".
احتجاجات هونج كونج (2)

اتفاق روسي صيني على تدخل أمريكا باحتجاجات هونج كونج

أعلن رئيس البرلمان الروسي، فيتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، عن أن روسيا متفقة مع موقف الصين بشأن التدخلات الأمريكية والغربية في أحداث "هونج كونج"، وذلك في تصريحات له خلال لقاء جمعه مع رئيس البرلمان الصيني والذي أكد أن الصين لديها دلائل دامغة على أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هي وراء دعم الاحتجاجات والأعمال غير القانونية في مقاطعة هونج كونج، بحسب "روسيا اليوم". وبدأت الاحتجاجات، في شهر مارس، لكن تحولت في يونيو إلى مطالب بالديمقراطية في المدينة التي عادت لحكم الصين في عام 1997.
العمل في أوروبا

محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارًا بشأن ساعات العمل

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقا للقانون ولحماية حقوق العامل، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضحت المحكمة أن العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أموالاً للوقت الذي يقضوه في رحلتهم إلى العمل والعودة منه. ومن المنتظر أن يفعّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقا لقرار المحكمة.
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (4)

في رسالة للسعودية.. روحاني: إيران جارتكم وليست أمريكا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن منطقة الخليج على "حافة الانهيار"، وأن خطأ واحدا يمكن أن يشعل حريقا كبيرا، مشددا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن طهران "لن تتسامح مع التدخل الأجنبي الاستفزازي بحجة حماية أمن الخليج"، ووجه روحاني، رسالة إلى المملكة العربية السعودية، التي تشهد علاقات بلاده معها توترا كبيرا في الفترة الأخيرة، إذ قال: "أقول للسعودية إن إيران هي جارتكم، وليست الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن أمن الخليج لن يستتب إلا بخروج القوات الأمريكية منها.
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احتجاجات-السترات-الصفراء-فرنسا

القبض على 90 شخصًا وإطلاق الغاز على المحتجين بفرنسا

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 90 شخصًا من محتجي حركة «السترات الصفراء»، المناهضة للحكومة الفرنسية، وتحاول تنظيم مسيرات غير مصرح بها وسط العاصمة باريس، إذ ذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية الإخبارية، اليوم السبت، أن السلطات الفرنسية قامت بنشر أفراد الشرطة، خشية أن يتمكن أنصار «السترات الصفراء» من استغلال الاحتجاجات المصرح بإنطلاقها بشأن التغيير المناخي وإصلاح نظام المعاش التقاعدي، والتسبب في حدوث اضطراب في العاصمة الفرنسية باريس.
سامح شكري-وزير-الخارجية-وجان-ايف-لودريان-وزير-خارجية-فرنسا

وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا «متعثرة»

كشف وزير الخارجية سامح شكري، أن مفاوضات سد النهضة متعثرة مع إثيوبيا، ولم يجر تناول القضايا الفنية في وجود وزراء الري والفنيين بالدول الثلاث وهم مصر وإثيوبيا والسودان. وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن هذا الأمر يدعو إلى "الاستغراب"، موضحًا "كنا نأمل أن تنطلق المفاوضات مرة أخرى بعد انقطاع استمر نحو عام و3 أشهر وأن تتناول الأطروحات القائمة وألا يكون هناك محاولة لفرض إرادة أي طرف على الطرف الآخر أو حجب أي طرح يتم الهدف منه طرح النقاش والحوار".
وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (1)

سامح شكري يوضح تفاصيل اللقاء بنظيره الفرنسي

قال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، إن المباحثات الثنائية المصرية - الفرنسية ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات التعليمية والتثقيفية التي تهم مواطني البلدين، فهذه هي الزيارة السابعة عشر، وهذا يثبت عمق العلاقات بيننا، مضيفا أن المباحثات ركزت على مناقشة القضايا الإقليمية في سوريا وليبيا والعمل على دعم الحل السياسي للأزمات، من أجل تحقيق الاستقرار.
معرض-توت-عنخ-امون-في-باريس (3)

معرض «توت عنخ آمون» بفرنسا يسجل رقما قياسيا

كشف سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم بمنظمة اليونسكو إيهاب بدوي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن معرض توت عنخ أمون المقام حاليا بالعاصمة الفرنسية، والذي يعد الحدث الأبرز خلال العام الثقافي المصري الفرنسي في 2019، حطم للمرة الثانية الأرقام القياسية في تاريخ تنظيم كافة الأحداث الثقافية بفرنسا، إذ تم طبقا لآخر تعداد رسمى صادر عن مسئولي المعرض استقبال مليون و371 ألفا و476 زائرا حتى اليوم لمحبي وعشاق الحضارة الفرعونية القديمة من فرنسيين وسائحين من مختلف الجنسيات.
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