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56 مصابا في هبوط اضطراري لطائرة في سيبيريا

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
هبوط اضطراري لطائرة - أرشيفية
هبوط اضطراري لطائرة - أرشيفية
أصيب 56 شخصا بإصابات مختلفة على أثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب في مدينة برناؤول جنوب شرق روسيا، وذلك حسب مصادر إعلامية روسية، في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الصحة الروسية أن المصابين نقلوا إلى مشافٍ مختصة وتمت معاينتهم وعلاجهم، وغادروا بعد تماثلهم للشفاء ما عدا امرأة واحدة كانت تعاني من رضوض في الكلى والعمود الفقري، وقالت إحدى المسافرات التي كانت على متن الطائرة، إن "الرحلة جرت على نحو جيد إلى أن اقتربت الطائرة من مدرج الهبوط لنلاحظ ظهور دخان في القسم الخلفي منها".
وأضافت: "أكثر ما جعلني أشعر بالخوف هو نظرات أحد مضيفي الطيران الذي كان موجودا معنا على متن الطائرة، فقد بدأت في البكاء وتلاوة الصلوات بعد أن لامست الطائرة أرض المدرج، وكان على متنها الكثير من الأطفال، وجميعهم بدؤوا في البكاء". تجدر الإشارة إلى أن طائرة "بوينغ 767-300" التابعة لشركة Azur Air كانت قد
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الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر 86 عامًا

أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، أعلنت وفاته عن عمر يناهز 86 عامًا، بحسب "فرنس برس". جاك شيراك، سياسي فرنسي وُلد في 29 نوفمبر عام 1932 في مدينة باريس الفرنسية. وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدةٍ لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عامًا. ترشح شيراك للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وحقق الفوز فيها عام 1995، وبقي رئيسًا لفرنسا حتى عام 2007.
احتجاجات هونج كونج (2)

اتفاق روسي صيني على تدخل أمريكا باحتجاجات هونج كونج

أعلن رئيس البرلمان الروسي، فيتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، عن أن روسيا متفقة مع موقف الصين بشأن التدخلات الأمريكية والغربية في أحداث "هونج كونج"، وذلك في تصريحات له خلال لقاء جمعه مع رئيس البرلمان الصيني والذي أكد أن الصين لديها دلائل دامغة على أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هي وراء دعم الاحتجاجات والأعمال غير القانونية في مقاطعة هونج كونج، بحسب "روسيا اليوم". وبدأت الاحتجاجات، في شهر مارس، لكن تحولت في يونيو إلى مطالب بالديمقراطية في المدينة التي عادت لحكم الصين في عام 1997.
العمل في أوروبا

محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارًا بشأن ساعات العمل

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقا للقانون ولحماية حقوق العامل، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضحت المحكمة أن العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أموالاً للوقت الذي يقضوه في رحلتهم إلى العمل والعودة منه. ومن المنتظر أن يفعّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقا لقرار المحكمة.
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (4)

في رسالة للسعودية.. روحاني: إيران جارتكم وليست أمريكا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن منطقة الخليج على "حافة الانهيار"، وأن خطأ واحدا يمكن أن يشعل حريقا كبيرا، مشددا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن طهران "لن تتسامح مع التدخل الأجنبي الاستفزازي بحجة حماية أمن الخليج"، ووجه روحاني، رسالة إلى المملكة العربية السعودية، التي تشهد علاقات بلاده معها توترا كبيرا في الفترة الأخيرة، إذ قال: "أقول للسعودية إن إيران هي جارتكم، وليست الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن أمن الخليج لن يستتب إلا بخروج القوات الأمريكية منها.
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روسيا-والصين

روسيا تحذر شبكات التواصل الاجتماعي من أي تدخل في انتخاباتها

حذرت هيئة رقابة الاتصالات في روسيا رسائل إلى شركات (جوجل ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام)، من نشر أي دعاية انتخابية يومي 7 و8 سبتمبر الجاري (غدا وبعد غد). وقالت الهيئة -في بيان أصدرته بمناسبة اقتراب بدء الانتخابات متعددة المستويات المقررة بعد غد وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنها حذرت الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية من انتهاك حظر الدعايات الانتخابية في "يوم الصمت" 7 سبتمبر، وفي يوم التصويت بعينه 8 سبتمبر.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

بوتين يقترح على ترامب شراء أسلحة «فرط صوتية» روسية

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، شراء أسلحة فرط صوتية روسية. وقال خلال كلمته في الجلسة العامة في منتدى الاقتصادي الشرقي: "لقد أخبرت دونالد: إذا كنت ترغب، فسوف نبيعك.. وبهذه الطريقة فإننا سنوازن كل شيء على الفور، ولكنهم قالوا إنهم سيصنعون مثلها في وقت قريب، وغالبا أنهم سيصنعونها قريبا بالفعل، ولكن لماذا إنفاق الأموال عندما قمنا بذلك مسبقا ويمكننا أن نحصل على فائدة منه دون إضرار بأمننا، لكن بهدف خلق حالة توازن".
بوتين (2)

بوتين يرحب بالحوار مع دول السبع: سيكون مفيدَا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده منفتحة على الحوار مع مجموعة دول السبع، موضحا أن أي حوار سيكون مفيدا حتى ولو كان بنبرة مرتفعة. وأكد: "في وقت ما، كان من المقرر أن تعقد مجموعة الثماني في روسيا.. نحن منفتحون، إذا أراد شركاؤنا القدوم إلينا، سنكون سعداء.. نحن لم نؤجلها، شركاؤنا هم الذين أجلوها"، متابعا: "أي تبادل للآراء مفيد دائمًا، حتى لو كان جرى على نبرة مرتفعة"، مؤكدًا أن روسيا لا ترفض أي شكل من أشكال التعاون، ودائما منفتحة.
فيسبوك

مخابرات أمريكا تبحث أمن انتخابات 2020 مع فيسبوك

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية والمزمع إجراؤها في نوفمبر 2020، بدأت وكالات المخابرات المركزية، عقد مباحثات مع شركات التكنولوجيا من بينها فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر، بشأن الاستراتيجيات الأمنية. ووفقا لـ"بلومبرج"، "التقت الفرق الأمنية بالشركات مع ممثلين عن مكتب "إف.بي.آي" ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي في مقر فيسبوك بمينلو بارك". وقال ناثانيل جليتشر مدير سياسة الأمن الإلكتروني بـ"فيسبوك": "نعمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي فيما يتعلق بأمن انتخابات الولايات والانتخابات الاتحادية والرئاسية الأمريكية في عام 2020".
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