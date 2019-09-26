56 مصابا في هبوط اضطراري لطائرة في سيبيريا

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

هبوط اضطراري لطائرة - أرشيفية

أصيب 56 شخصا بإصابات مختلفة على أثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب في مدينة برناؤول جنوب شرق روسيا، وذلك حسب مصادر إعلامية روسية، في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الصحة الروسية أن المصابين نقلوا إلى مشافٍ مختصة وتمت معاينتهم وعلاجهم، وغادروا بعد تماثلهم للشفاء ما عدا امرأة واحدة كانت تعاني من رضوض في الكلى والعمود الفقري، وقالت إحدى المسافرات التي كانت على متن الطائرة، إن "الرحلة جرت على نحو جيد إلى أن اقتربت الطائرة من مدرج الهبوط لنلاحظ ظهور دخان في القسم الخلفي منها".

وأضافت: "أكثر ما جعلني أشعر بالخوف هو نظرات أحد مضيفي الطيران الذي كان موجودا معنا على متن الطائرة، فقد بدأت في البكاء وتلاوة الصلوات بعد أن لامست الطائرة أرض المدرج، وكان على متنها الكثير من الأطفال، وجميعهم بدؤوا في البكاء". تجدر الإشارة إلى أن طائرة "بوينغ 767-300" التابعة لشركة Azur Air كانت قد