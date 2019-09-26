25% ارتفاعا في تكلفة صناعة الملابس بسبب المدارس

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

الملابس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) سجل نحو 131.62 خلال شهر يوليو 2019 (أولـي) مقابل 120.99 خلال شهر يونيو 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 8.8%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم الخميس، من خلال البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2019، أن الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة بلغ 335.59 خلال شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2019 حيث بلغ 267.59 بارتفاع قدره 25.41% بسبب الاستعداد للموسم الدراسي الجديد.

وكانت صناعة الملابس الجاهزة قد شهدت انخفاضا فى تكاليف إنتاجها وصناعتها، حيث سجل الرقم القياسى لها، 241.85 نقطة خلال شهر مايو 2019، مقارنة بنحو 326.216 نقطة فى أبريل السابق له، بنسبة انخفاض قدرها 25.9%، وذلك لانتهاء تغطية احتياجات موسم الصيف والأعياد وعدم وجود عقود توريد حاليا. وأشار جهاز الإحصاء إلى