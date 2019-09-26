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25% ارتفاعا في تكلفة صناعة الملابس بسبب المدارس

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
الملابس
الملابس
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) سجل نحو 131.62 خلال شهر يوليو 2019 (أولـي) مقابل 120.99 خلال شهر يونيو 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 8.8%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم الخميس، من خلال البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2019، أن الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة بلغ 335.59 خلال شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2019 حيث بلغ 267.59 بارتفاع قدره 25.41% بسبب الاستعداد للموسم الدراسي الجديد.
وكانت صناعة الملابس الجاهزة قد شهدت انخفاضا فى تكاليف إنتاجها وصناعتها، حيث سجل الرقم القياسى لها، 241.85 نقطة خلال شهر مايو 2019، مقارنة بنحو 326.216 نقطة فى أبريل السابق له، بنسبة انخفاض قدرها 25.9%، وذلك لانتهاء تغطية احتياجات موسم الصيف والأعياد وعدم وجود عقود توريد حاليا. وأشار جهاز الإحصاء إلى
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البنك-المركزى

بنوك استثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1.5%

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفضها للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسب تتراوح ما بين 50 و150 نقطة أساس، بحسب بنوك استثمار. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.
بورصة (2)

البورصة تربح 9.3 مليار جنيه في التعاملات الصباحية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.3 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 7ر697 مليار جنيه، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 2.34% ليبلغ مستوى 13912.26 نقطة.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قطاع الصحة يحظى بقدر عال من الأهمية لدى قائمة أولويات الحكومة؛ لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصري ولكونه في إطار الخدمات التي تقدم له، والتي حثت الدولة على وضعها في قلب كل خطط التنمية المستدامة. وأوضحت "السعيد" أن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة (2019- 2020) استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى نحو 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 21.8 مليار جنيه بالعام السابق.
البنك-المركزي

المركزي يبحث اليوم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويعد هذا الاجتماع هو السادس خلال العام الجاري 2019. وقررت اللجنة في اجتماعها أغسطس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل أجبرت المدارس أولياء أمور الطلبة على دفع تبرعات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد إجبار وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات, كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى "المشاركة المجتمعية". وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعي, مُشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.
وظائف-شركة-مياه-الشرب-

3.7 مليون جنيه لتوصيل المياه لـ22 مدرسة ومعهدا بسوهاج

أكد اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لعدد 22 مدرسة ومعهد أزهري بقيمة تبلغ نحو 3,7 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المدارس، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2019/2020.
طلاب -الثانوية(1)

766 فصلا جديدا لتخفيض الكثافات بمدارس الإسكندرية

قال يوسف الديب، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن 42 مدرسة بعدد فصول تصل إلى 766 فصلا دارسيا، ستدخل الخدمة لتخفيض الكثافات في مطلع العام الدراسي المقبل، منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، موضحا أن من بينها 10 مدارس بإدارة المنتزه و10 ببرج العرب و7 مدارس بإدارة شرق و6 مدارس بإدارة العامرية و5 مدارس بإدارة العجمي و2 بإدارة وسط و2 بإدارة غرب، لخفض الكثافات داخل المدارس، مشيراً إلى أنه تم تكوين وتوفير هيئة التعليم بهذه المدارس سواء قيادات إدارة مدرسية أو معلمين.
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