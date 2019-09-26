الجنايني: اخترنا جهاز المنتخب وفقًا لمعايير عالمية

تحرير:أحمد بركات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

الجنايني

رحب عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالجهاز الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، برئاسة حسام البدري، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة، وقال الجنايني، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بأحد فنادق الزمالك، لتقديم الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة: «أتشرف بالوجود وسط مجموعة تدير هذه المنظومة.. لا أتمنى فريقا أفضل.. مجموعة كوماندوز»، موضحًا: «سامحونا على أي تقصير، ما زلنا نتعلم.. لأول مرة منذ سنين كثر يقام نهائي كأس مصر، ومباراة الأهلي والزمالك بحضور جماهيري والحدثان تما بنجاح».

وتابع الجنايني: «معايير اختيار الجهاز الفني للمنتخب كانت عالية وعالمية حتى نصل لهذا الجهاز.. أتشرف بالوجود مع حسام البدري الذي لا تجمعني به معرفة شخصية من قبل». ووجه الجنايني رسالة للإعلاميين: «سامحونا على أي تقصير.. هناك لوم منكم على عدم التواصل.. نحاول وضع نظام وأغلقنا المساحة حول

وتابع الجنايني: «معايير اختيار الجهاز الفني للمنتخب كانت عالية وعالمية حتى نصل لهذا الجهاز.. أتشرف بالوجود مع حسام البدري الذي لا تجمعني به معرفة شخصية من قبل».



ووجه الجنايني رسالة للإعلاميين: «سامحونا على أي تقصير.. هناك لوم منكم على عدم التواصل.. نحاول وضع نظام وأغلقنا المساحة حول أنفسنا لأن كم التحديات والأعباء لا يتصوره بشر.. نعيد ترتيب البيت من الداخل.. أعدكم بالأفضل، وسيكون هناك متحدث إعلامي للمنتخب وسنعيد ترتيب المنظومة الإعلامية لاتحاد الكرة، والإعلام جزء أساسي في منظومة كرة القدم.



وأضاف الجنايني: «المجموعة الحالية ليس لها أهداف سوى مصلحة الكرة المصرية، لا يريدون دخول انتخابات أو الكيل بمكيالين.. اختيار مدرب على حساب آخر لا يعني أن هناك مدربا أفضل من الآخر، وهناك اعتبارات أخرى مثل السن والأهداف وأمور أخرى كثيرة».



