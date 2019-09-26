السيسي يحذر إثيوبيا: لن نسمح بفرض الأمر الواقع

تحرير:التحرير ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع "لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، وذلك خلال حواره مع عدد من الشخصيات المؤثرة داخل المجتمع الأمريكي. وقال الرئيس: "95 بالمئة من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثيرا مدمرا على المصريين"، مشددا: "نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا".

وأوضح السيسي أن أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 25 يناير 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، مشيرا إلى أنه "كان من المفترض أن يتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت".وشدد على أن مصر تتبنى سياسة تتسم بالحوار دائما، متابعا: "بدأنا