جريمة

السجن 7 سنوات لمهندس ابتز 3 فتيات لإقامة علاقة معهن

تحرير:أحمد الزغبي ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، المتهم "أ. ط. م" مهندس ميكانيكا، بالسجن 7 سنوات؛ لاتهامه بابتزاز كل من "ط. م. ح" و"ال. م. أ" و"ب. ع. ح" عبر موقع التواصل الاجتماعي، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار عمر محمد سلامة، وأمانة سر كريم الجنادي. وتعود تفاصيل القضية رقم 2836 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بورود بلاغات من الضحايا بتعرضهن للابتزاز.
توصلت تحريات ضباط نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن وراء تلك البلاغات مهندس ميكانيا يدعى "أ. ط. م" 26 سنة، وأنه أرسل رسائل للمجني عليهن "ط. م. ح" طالبة، و"ال. م. أ"، و"ب. ع. م" محامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنة إنشاء علاقات عاطفية معهن، بعد حصوله على صور وفيديوهات لهن، ثم قام
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سجن

سجن عامل باع «أرض الإسكان» بتوكيلات مزورة في العاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملًا بالسجن لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1884 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2009، بالاشتراك مع مأمور توثيق مكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، والذي تبين حُسن نيته، في تزوير توكيلين رسميين لبيع قطعة أرض تابعة لقطاع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
محكمة

7 سنوات مشدد لـ6 إخوان حرقوا استراحة رئيس أبو كبير

قضت محكمة دائرة الإرهاب بالشرقية، اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبامي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة ستة عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المُشدد لمدة سبع سنوات؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 4730 جنايات أبو كبير لسنة 2014، بحرق استراحة رئيس مجلس مدينة أبو كبير، بالإضافة إلى إتلاف إحدى ماكينات الصرف الآلي ««ATM.
محمد-ابراهيم-سليمان (3)

تأجيل محاكمة «الحزام الأخضر» لـ26 ديسمبر للتصالح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، على خلفية اتهامهما بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بما بلغت قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، وبالمخالفة لقوانين المناقصات والمزايدات، إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل؛ لتقديم إفادة بشأن ما تم فى التصالح.
جثة-طفل

مصرع طالب صعقا بالكهرباء داخل مدرسة بالبحيرة

شهدت مدرسة محمد إحسان أبو على الابتدائية بقرية "دمشلي"، التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادثا مأساويا راح ضحيته تلميذ بالصف الخامس الابتدائى صعقا بالكهرباء أثناء شربه المياه من "كولدير" داخل المدرسة، وجرى نقل جثة التلميذ إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة العام بواسطة سيارة إسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة الذي انتدب فريقا من النيابة العامة للمعاينة، وآخر من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، تمهيدا للتصرح بالدفن.
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سجن

الدفع أو النشر.. السجن لشاب ابتز خطيبته السابقة بصور ومحادثات

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار نصر البدراوي، بالسجن 10 سنوات على شاب هدد سيدة متزوجة كانت خطيبته السابقة عام 2014، بالتشهير بها ونشر صور ومحادثات تليفونية وتسجيلات صوتية بينهما وقت فترة الخطوبة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء على غير الحقيقة وجود علاقة آثمة بينهما، لتدمير حياتها الزوجية وتشويه سمعتها، وابتزازها بمسح الصور والمكالمات مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وذلك في الجناية رقم 1141 لسنة 2019 كلى جنايات جنوب المنصورة.
محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض ربة منزل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية المستشارين أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزير، بالسجن 3 سنوات على "هـ. س" عامل؛ لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. م" ربة منزل، حال سيرها في الطريق العام. وتعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بأنه تم إلقاء القبض على عامل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.
محكمة-ارشفية

10 سنوات سجنا لسارقي 100 جنيه بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالسجن 10 سنوات لكل من "م. أ. م- سائق توك توك"، و"ع. م. أ- عامل"، لاتهامهما بسرقة المجني عليه "أ. خ. ع" سائق، بالإكراه فى الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 15086 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد قيام سائق وعامل بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.
محكمة-ارشفية

السجن 15 عاما لجواهرجي لحيازته 50 طربة حشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، بالسجن 15 عاما، على المدعو "ن. ع. س." صاحب محل ذهب وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش.. وتعود الواقعة في القضية رقم 4358 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة كلي برقم 534 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
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