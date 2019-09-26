السجن 7 سنوات لمهندس ابتز 3 فتيات لإقامة علاقة معهن

تحرير:أحمد الزغبي ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

محكمة - صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، المتهم "أ. ط. م" مهندس ميكانيكا، بالسجن 7 سنوات؛ لاتهامه بابتزاز كل من "ط. م. ح" و"ال. م. أ" و"ب. ع. ح" عبر موقع التواصل الاجتماعي، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار عمر محمد سلامة، وأمانة سر كريم الجنادي. وتعود تفاصيل القضية رقم 2836 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بورود بلاغات من الضحايا بتعرضهن للابتزاز.

توصلت تحريات ضباط نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن وراء تلك البلاغات مهندس ميكانيا يدعى "أ. ط. م" 26 سنة، وأنه أرسل رسائل للمجني عليهن "ط. م. ح" طالبة، و"ال. م. أ"، و"ب. ع. م" محامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنة إنشاء علاقات عاطفية معهن، بعد حصوله على صور وفيديوهات لهن، ثم قام