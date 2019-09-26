الجنايني: «البدري لو طلب لبن العصفور هنجبهوله»

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

حسام البدري

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس أول لقاء جمعه مع حسام البدري عقب الإعلان عن توليه مسؤولية القيادة الفنية للمنتخب الوطني، وقال الجنايني، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بأحد فنادق الزمالك، لتقديم الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة: «أول ما قاله لي البدري هو رغبته في زيارة حسن شحاتة في المنزل.. حسن شحاتة ليس في محل اختيار لأنه أكبر من ذلك»، متابعًا: «البدري لم يناقش معنا أي ماديات، كل ما يقال اجتهادات.. هذا تكليف، ومن غير المقبول ألا نكون أبطال إفريقيا».

وأوضح الجنايني: «لو طلب البدري لبن العصفور سنلبي الطلب له، ولم يتم عمل أي توازنات في مفاوضات تشكيل الجهاز الفني». وتابع الجنايني: «معايير اختيار الجهاز الفني للمنتخب كانت عالية وعالمية حتى نصل لهذا الجهاز.. أتشرف بالوجود مع حسام البدري الذي لا تجمعني به معرفة شخصية من قبل». ووجه

وأوضح الجنايني: «لو طلب البدري لبن العصفور سنلبي الطلب له، ولم يتم عمل أي توازنات في مفاوضات تشكيل الجهاز الفني».



وتابع الجنايني: «معايير اختيار الجهاز الفني للمنتخب كانت عالية وعالمية حتى نصل لهذا الجهاز.. أتشرف بالوجود مع حسام البدري الذي لا تجمعني به معرفة شخصية من قبل».



ووجه الجنايني رسالة للإعلاميين: «سامحونا على أي تقصير.. هناك لوم منكم على عدم التواصل.. نحاول وضع نظام وأغلقنا المساحة حول أنفسنا لأن كم التحديات والأعباء لا يتصوره بشر.. نعيد ترتيب البيت من الداخل.. أعدكم بالأفضل، وسيكون هناك متحدث إعلامي للمنتخب وسنعيد ترتيب المنظومة الإعلامية لاتحاد الكرة، والإعلام جزء أساسي في منظومة كرة القدم».