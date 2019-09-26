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بنوك استثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1.5%

يحسم البنك المركزي المصري اليوم، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتشير أغلب توقعات الخبراء والمحللين وبنوك الاستثمار إلى قيام المركزي بخفض الفائدة للمرة الثالثة
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفضها للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسب تتراوح ما بين 50 و150 نقطة أساس، بحسب بنوك استثمار. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.
وجاءت توقعات بنوك استثمار لأسعار الفائدة اليوم وفقا لما يلي: جولدمان ساكس توقع بنك «جولدمان ساكس»، ألا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم. وقال فاروق سوسة محلل اقتصادي بالبنك، إن هذه التوقعات تأتي بسبب التوترات السياسية والبيئة غير المستقرة، لافتا إلى
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ملابس (1)

25% ارتفاعا في تكلفة صناعة الملابس بسبب المدارس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) سجل نحو 131.62 خلال شهر يوليو 2019 (أولـي) مقابل 120.99 خلال شهر يونيو 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 8.8%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم الخميس، من خلال البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2019، أن الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة بلغ 335.59 خلال شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2019 حيث بلغ 267.59 بارتفاع قدره 25.41% بسبب الاستعداد للموسم الدراسي الجديد.
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البورصة تربح 9.3 مليار جنيه في التعاملات الصباحية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.3 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 7ر697 مليار جنيه، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 2.34% ليبلغ مستوى 13912.26 نقطة.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قطاع الصحة يحظى بقدر عال من الأهمية لدى قائمة أولويات الحكومة؛ لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصري ولكونه في إطار الخدمات التي تقدم له، والتي حثت الدولة على وضعها في قلب كل خطط التنمية المستدامة. وأوضحت "السعيد" أن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة (2019- 2020) استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى نحو 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 21.8 مليار جنيه بالعام السابق.
البنك-المركزي

المركزي يبحث اليوم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويعد هذا الاجتماع هو السادس خلال العام الجاري 2019. وقررت اللجنة في اجتماعها أغسطس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
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البنك-المركزي

المركزي يبحث اليوم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويعد هذا الاجتماع هو السادس خلال العام الجاري 2019. وقررت اللجنة في اجتماعها أغسطس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
البنك-المركزى-المصرى

بعد تراجع التضخم.. ما مستقبل أسعار الفائدة في مصر؟

رسم عدد من بنوك الاستثمار عدة سيناريوهات لمصير أسعار الفائدة في مصر، خاصة عقب الانخفاض المتتالي لمعدلات التضخم، وتشير أغلب التوقعات إلى قيام البنك المركزي المصري بخفض آخر في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، واستكمال إجراءات التيسير النقدي. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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بعد خفضها| أسعار الفائدة الجديدة على الودائع بالبنوك

قرر عدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. وتوقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 13% نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 10.75% بنهاية العام المقبل (2020)، بينما ترى وحدة بحوث «بلتون» أن هناك مجالا لخفض آخر بنسبة 100 نقطة أساس خلال الأربعة أشهر المقبلة.
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البنوك تواصل خفض الفائدة على الأوعية الادخارية

واصلت البنوك الحكومية والعاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%، حيث قامت نحو 9 بنوك الأسبوع قبل الماضي بخفض الفائدة على أوعيتها الادخارية، بينما قامت الأسبوع الماضي نحو 5 بنوك أخرى بخفض سعر الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، كما تم تخفيض أيضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%.
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