بنوك استثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1.5%

يحسم البنك المركزي المصري اليوم، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتشير أغلب توقعات الخبراء والمحللين وبنوك الاستثمار إلى قيام المركزي بخفض الفائدة للمرة الثالثة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفضها للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسب تتراوح ما بين 50 و150 نقطة أساس، بحسب بنوك استثمار. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.

وجاءت توقعات بنوك استثمار لأسعار الفائدة اليوم وفقا لما يلي: جولدمان ساكس توقع بنك «جولدمان ساكس»، ألا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم. وقال فاروق سوسة محلل اقتصادي بالبنك، إن هذه التوقعات تأتي بسبب التوترات السياسية والبيئة غير المستقرة، لافتا إلى

وجاءت توقعات بنوك استثمار لأسعار الفائدة اليوم وفقا لما يلي:

جولدمان ساكس

توقع بنك «جولدمان ساكس»، ألا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وقال فاروق سوسة محلل اقتصادي بالبنك، إن هذه التوقعات تأتي بسبب التوترات السياسية والبيئة غير المستقرة، لافتا إلى أنه في حال هدوء التوترات قد يخفض المركزي الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

برايم

توقع بنك استثمار برايم، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وقالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي بالبنك، إن انكماش معدلات التضخم ودورات التيسير النقدي العالمية تفسحان مزيدا من المجال للبنك المركزي لإجراء تخفيض آخر في سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.

وأضافت أنه بعد خفض 150 نقطة أساس في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في أغسطس، لا تزال بيئة التضخم الحالية ودورة التيسر النقدي العالمية العالمية توفران فرصة ذهبية للبنك المركزي للحفاظ على زخم سياسة التيسير النقدي.

وأوضحت "بدير" أن توقعات انخفاض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، أعطت البنوك المركزية في تركيا وروسيا والبرازيل وشيلي وهونج كونج والمملكة العربية السعودية مجالا لخفض أسعار الفائدة وتعزيز اقتصاداتها.

شعاع

توقعت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وقالت إسراء أحمد محللة اقتصادية بالشركة، من الناحية الاقتصادية، الخفض العالمي لأسعار الفائدة سواء في دول متقدمة أو في دول ناشئة بجانب انخفاض معدلات التضخم، قد يدفعان لجنة السياسة النقدية إلى خفض الفائدة، استكمالًا لدورة التيسير النقدي التي بدأها المركزي في فبراير 2018.

إتش سي

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة خلال اجتماعه اليوم.

وقالت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بالشركة، إن هذه التوقعات ترجع إلى عاملين، في مقدمتهما استمرار معدل التضخم السنوي في الانخفاض على مدار ثلاثة أشهر متتالية بعد معدلاته العالية في مايو عند قيمة 14.1%، بعد تحقيقه معدلا أقل من المتوقع بنسبة 1% على أساس شهري.

بلومبرج

أظهر استطلاع أجرته وكالة بلومبرج الأمريكية، توقعات عدد من الاقتصاديين بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% في الفائدة على الودائع إلى 13.25%، بينما تتراوح التوقعات الأخرى من 50 إلى 150 نقطة أساس.

وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية، إنها تتوقع أن يتراوح الخفض ما بين 50 و100 نقطة أساس، وإنها مع ذلك لا تستبعد أن يكون القرار "أكثر تحفظا" بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، على أن يتم تسريع دورة التيسير النقدي العام المقبل، بحسب بلومبرج.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها أغسطس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض.

كما تم تخفيض أيضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.

وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.