رياضة

حسام البدري: أسعى لاستكمال مسيرة الجوهري وشحاتة

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
حسام البدري
حسام البدري
«أشكر الله على توفيقي بأن أكون في هذا المكان، حلم تدريب المنتخب هو الهدف الأسمى لأي مدرب، وحلم تدريب المنتخب دائما ما راودني، وعندما كنت أمر من شارع الجبلاية بجانب اتحاد الكرة كان هذا الهدف يراودني دائما، الله حقق لي هذا الهدف. وشرف لي أن أكون هنا»، بتك الكلمات بدأ حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، حديثه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد.
وواصل حسام البدري الذي عين خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري: "دائما كنت في انتظار هذه اللحظة، أستكمل مسيرة عظماء مثل الجوهري وحسن شحاتة، والعدل هو معياري الوحيد في مهمتي الجديدة". وينطلق معسكر الفراعنة يوم 7 أكتوبر المقبل، وقام حسام البدري بضم 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا)
اقرأ المزيد
حسام-البدرى

البدري: هناك نواقص في المنتخب وهذا مصير شارة القيادة

كشف حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه سيكون هناك تنسيق مستمر مع شوقي غريب، مدرب المنتخب الأوليمبي، لضمان النجاح للمنتخبين الأول والأوليمبي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد. وواصل مدرب الفراعنة: "تم عرض لقاء البرازيل الودي على اللجنة في عدم وجود مدير فني فلم يتم البت فيه، وعلمت بمباراة الأرجنتين أمس، ولكن المنطق أن نواجه فريقا إفريقيا والأقرب بتسوانا".
محمد-صلاح‎

اتحاد الكرة: محمد صلاح تاج على رأسنا

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب في العالم «ذا بيست»، وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي المقام اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي يقدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد: «عندما علمنا أن صوت مصر لم يتم الاعتداد به تحركنا وراسلنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فكان الرد كالتالي: تم التصويت يوم 15 أغسطس، قرار تعييننا كان يوم 20 أغسطس وتسلمنا يوم 24 أغسطس».
حسام البدرى (1)

البدري: هدفي التأهل لكأس الأمم الإفريقية مع الفراعنة

كشف حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه شعر برغبة حقيقية من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ومجموعته، في المساندة الحقيقية له كمدرب للفراعنة، مؤكدًا أن الجهاز يضم أسماء كبيرة وأصحاب تاريخ، اختارهم لأنهم يملكون نفس نهج تفكيره والاحترام وتحقيق الأهداف. وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد.
اقرأ المزيد من الأخبار
حسام البدرى (1)

البدري: هدفي التأهل لكأس الأمم الإفريقية مع الفراعنة

كشف حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه شعر برغبة حقيقية من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ومجموعته، في المساندة الحقيقية له كمدرب للفراعنة، مؤكدًا أن الجهاز يضم أسماء كبيرة وأصحاب تاريخ، اختارهم لأنهم يملكون نفس نهج تفكيره والاحترام وتحقيق الأهداف. وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد.
حسام البدرى (2)

اتحاد كرة القدم يقدم الجهاز الفني للمنتخب غدا

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الخميس بأحد الفنادق، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر. ويتضمن المؤتمر كلمة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد.
حسام-البدرى

البدري يكشف موعد الإعلان عن جهاز المنتخب الوطني

يعقد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثانية ظهر الخميس المقبل بفندق الماريوت بقاعة صالون فيرا لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذي سيعلن عنه غدا الأربعاء، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية والمنتخب الوطني. ومن المقرر أن يتم تقديم الجهاز المعاون للبدري، وشرح خطته المستقبلية خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس المُقبل، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (4)

بعد تولي حسام البدري.. منتخب مصر مطلوب في زامبيا

طلب منتخب زامبيا مواجهة منتخب مصر وديا، خلال شهر أكتوبر المقبل، من خلال إحدى شركات التسويق، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، رأيه في العرض خلال الأيام المقبلة. وقال البدري إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، حيث إنه استقر على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب مدربا، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]