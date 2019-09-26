حسام البدري: أسعى لاستكمال مسيرة الجوهري وشحاتة

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

حسام البدري

«أشكر الله على توفيقي بأن أكون في هذا المكان، حلم تدريب المنتخب هو الهدف الأسمى لأي مدرب، وحلم تدريب المنتخب دائما ما راودني، وعندما كنت أمر من شارع الجبلاية بجانب اتحاد الكرة كان هذا الهدف يراودني دائما، الله حقق لي هذا الهدف. وشرف لي أن أكون هنا»، بتك الكلمات بدأ حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، حديثه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد.

وواصل حسام البدري الذي عين خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري: "دائما كنت في انتظار هذه اللحظة، أستكمل مسيرة عظماء مثل الجوهري وحسن شحاتة، والعدل هو معياري الوحيد في مهمتي الجديدة". وينطلق معسكر الفراعنة يوم 7 أكتوبر المقبل، وقام حسام البدري بضم 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا)

وواصل حسام البدري الذي عين خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري: "دائما كنت في انتظار هذه اللحظة، أستكمل مسيرة عظماء مثل الجوهري وحسن شحاتة، والعدل هو معياري الوحيد في مهمتي الجديدة".



وينطلق معسكر الفراعنة يوم 7 أكتوبر المقبل، وقام حسام البدري بضم 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا) ومحمد النني وأحمد حجازي، بينما استبعد بعض اللاعبين الذين وجدوا في القائمة من قبل، وأبرزهم عمرو وردة وأحمد المحمدي.



ويضم الجهاز الفني الجديد للفراعنة كلا من «محمد بركات- (مدير المنتخب)، حسام البدري- (المدير الفني)، أحمد أيوب- طارق مصطفى (مدرب عام)، سيد معوض (مدرب مساعد)، أيمن طاهر- (مدرب حراس مرمى)، أنيس الشعلالي- (معد بدني)، شادي الجيلاني- (منسق إعلامي)».

