هاني النقراشي: الإنجليز حرضوا الإخوان على قتل والدي (حوار)

والدى كان عضوا بالجهاز السرى للوفد والإنجليز حرضوا الإخوان المسلمين على قتله وصلنا إلى مرحلة الفقر المائى والصناعات الملوثة تأتى لمصر من أوروبا بعد رفضها بالدول الغربية

تحرير:خالد وربي ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

الدكتور هانى محمود فهمى النقراشى هو خبير الطاقة العالمى وهو نجل رئيس وزراء مصر الأسبق فى العهد الملكى محمود فهمى النقراشي باشا، كما أنه عضو بمجلس كبار العلماء الاستشارى لرئيس الجمهورية، كما أنه عضو جمعية العلماء الألمانية فى برلين، أكد خلال حواره لـ"التحرير" أن الحكومة المصرية تنوى إنشاء محطة كهرباء كبرى تعمل بالفحم وهو ما ستكون له تأثيرات بيئية شديدة وملوثة فى الوقت الذى يتجه فيه العالم للطاقة النظيفة والمتجددة، وأن هذه المحطة ستضرب السياحة فى مرسى علم.

وكشف "النقراشي" عن أن محطة كهرباء بنبان بأسوان، التى أنشأتها وزارة الكهرباء فى أسوان تم إنشاؤها فى المكان الخطأ وأنه كان يمكن توزيعها على جميع محافظات الصعيد بدلا من تمركزها فى أسوان، وشدد على أن مصر وصلت إلى مرحلة الفقر المائى ولا بد من تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه لمواجهة الأزمة. وتطرق حوارنا

وكشف "النقراشي" عن أن محطة كهرباء بنبان بأسوان، التى أنشأتها وزارة الكهرباء فى أسوان تم إنشاؤها فى المكان الخطأ وأنه كان يمكن توزيعها على جميع محافظات الصعيد بدلا من تمركزها فى أسوان، وشدد على أن مصر وصلت إلى مرحلة الفقر المائى ولا بد من تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه لمواجهة الأزمة.

وتطرق حوارنا معه إلى تاريخ والده النقراشى باشا، إذ أكد أنه اكتشف من خلال الوثائق التى كانت مع والده وتم تسليمها إلى دار الوثائق القومية، العام الماضى، أن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، أرسل خطابا إلى الملك فاروق يشكو إليه من نية النقراشى باشا حل جماعة الإخوان وأن الإنجليز حرضوا البنا ضده لقتله، إذ إنه كان يتم تمويل جمعيته من الإنجليز، والنقراشى باشا كان أحد أعضاء الجهاز السرى للوفد الذى كان ينفذ عمليات ضد الضباط والعساكر الإنجليز. وإلى نص الحوار:

- فى البداية حدثنا عن دور مجلس كبار العلماء الاستشارى لرئيس الجمهورية، والذى يضم 15 عالما وأنت عضو فيه.

كما قلت، هو مجلس استشارى ودوره هو تقديم توصيات لرئيس الجمهورية ويرى الرئيس ما يمكن أن يقوم به من هذه التوصيات ويرفض ما يريد ولا نستطيع إلزامه برأينا وفى آخر اجتماع للمجلس الاستشارى حضرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومعها نائب وزير التنمية المحلية، وكان هناك اقتراح مقدم من باحثة فى مجال الطاقات المتجددة للتغلب على مشكلة جمع القمامة فى الأماكن المزدحمة وعلمت أن محافظة القاهرة وما حولها هى من أكثر المحافظات التى يخرج منها قمامة ويصل حجم القمامة إلى 26 مليون طن على مستوى الجمهورية، 40% منها من القاهرة فقط، وهى أرقام مخيفة وفى الحقيقة لا بد من حل لهذه الأزمة لأنها جبال من القمامة لها مخاطر صحية وقابلة للاشتعال وقد تصل إلى الانفجار نتيجة الاحتراق الذاتى لهذه القمامة وتخرج منها غازات سامة تضر بالمواطنين، ولا بد من مدافن ومحارق لهذه القمامة للتخلص منها بطريقة آمنة لا تضر بصحة المواطنين، وهناك مشروع مقدم من الدكتور هانى الكاتب عضو المجلس الاستشارى، لزراعة كردون أشجار حول المدن من خلال تنقية مياه الصرف الصحى، وهذا سيعمل على تحسين المناخ حوله.

- ما المقترحات التى تقدمت بها للرئيس عبد الفتاح السيسى؟

تقدمت بمقترح للرئيس عبد الفتاح السيسى لعمل محطات شمسية حرارية توفر الوقود، وهى تختلف عن الألواح الضوئية التى أنشأتها الحكومة فى منطقة بنبان بأسوان لتوليد الكهرباء وهى تعمل نهارا فقط ولا يوجد كهرباء ليلا، بينما مقترحى يتعلق بكهرباء تستغل أشعة الشمس المباشرة والضوء وتولد الكهرباء طوال اليوم ومصر لديها ميزة كبيرة وهى الطاقة الشمسية بخلاف البلاد الاستوائية ودول الشمال، وهذا المشروع لم ينفذ بسبب أن وزارة الكهرباء لا تضع الطاقة الشمسية ضمن أولوياتها، بينما تتجه إلى استخدام الفحم لتوليد الكهرباء رغم تلويثه للبيئة وليس لديها نية للتوجه نحو الطاقة المتجددة وهى تفتخر بمحطة بنبان كأكبر حقل شمسى فى أسوان ولا أعرف ما وجه الفخر فى ذلك! حيث إن الحكومة أخطأت خطأً كبيرا جدا عندما وضعت جميع الألواح الضوئية فى مدينة بنبان بأسوان وكان يمكن توزيع هذه اللوحات على جميع محافظات الصعيد بدلا من أسوان فقط، لكن خبراء أجانب أصروا على تركيبها فى منطقة بنبان بأسوان، والحكومة أخذت بالمشورة الأجنبية دون نقاش أو التحقق من صحة ذلك، خاصة أن العالم كله يتحدث عن اللا مركزية فى الكهرباء وهو ما يوفر توصيلات الكهرباء الكبيرة؛ ولذلك فهو أكبر حقل فى العالم كما أعلنت وزارة الكهرباء، لأنه لا يوجد أحد فى الدنيا يخطئ هذا الخطأ ويضع كل هذا الكم من الألواح الضوئية فى مكان واحد، فحكومتنا فقط هى من تفعل ذلك بسبب استماعها للخبراء الأجانب. هذا فضلا عن أنه تم وضعها فى المكان الخاطئ وهو مكان غير مناسب للمحطات الضوئية بسبب درجة حرارة الجو المرتفعة فى هذه المنطقة.

- كم مرة تقابلت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى؟

تقابلت مع الرئيس ثلاث مرات، مرة منها قبل أن يكون رئيسا وعرضت عليه اقتراحى بإنشاء محطات الكهرباء وأن يتم التعاقد على كمية من محطات الكهرباء للحصول على سعر أفضل، وعندما تحدث مع شركة سيمنز لشراء 3 محطات حصلوا على سعر جيد وكانت وقتها شركة سيمنز لديها أزمة مالية وكانوا على وشك غلق أحد مصانعهم وجاءت مصر لشراء 3 محطات فألغوا فكرة غلق المصنع وتسريح العمالة لديهم فأصبح العمال الألمان الذين فى هذه المصانع "يقبلون يد السيسى".

- ما رأيك فى محطة الكريمات التى أنشأتها الحكومة وتقول إنها محطة شمسية؟

هى محطة تعمل بالغاز وقدرتها 140 ميجاوات والجزء الشمسى بها 4% من 140 ميجاوات والباقى مصدره غازى وهى ليست محطة طاقة شمسية ولا يمكن أن نطلق عليها ذلك.

- هل تراعى الحكومة التلوث البيئى عند إنشائها محطات الكهرباء؟

لا، فتنوى الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء، إنشاء محطة كبيرة للكهرباء تعمل بالفحم، بتكلفة إجمالية تزيد على 80 مليار جنيه مصرى (نحو 4.5 مليار دولار) رست على رجال أعمال صينيين وبطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف ميجاوات فى مدينة الحمراوين جنوب سفاجا وشمال غرب مرسى علم بنحو 170 كيلومترا، وستكون الرياح الآتية إلى مدينة مرسى علم السياحية شمالية غربية محملة بغاز ثانى أكسيد الكربون الضار بصحة الإنسان والملوث للبيئة، فكيف سيأتى السائحون إلى هذه المدينة الساحلية فى ظل هذا التلوث الكبير! وعلمت أن غرفة السياحة اعترضت على إنشاء هذه المحطة لتأثيرها فى السياحة المصرية، خاصة أنها تعمل بالفحم الملوث للبيئة، والغريب هنا أن الحكومة ستستورد هذا الفحم الذى سيقوم بتشغيل هذه المحطة من الخارج! واللافت أن الحكومة تدّعى أن هذا سيؤمن الإمداد الكهربائى فى مصر، فكيف نفعل ذلك ونحن لدينا غاز طبيعى فى أراضينا؟!

وقال وزير الكهرباء إن المحطة ستعمل بتكنولوجيا الفحم النظيف ولا يوجد فى العالم شىء اسمه تكنولوجيا الفحم النظيف وإلا كانت استخدمتها ألمانيا نفسها التى أغلقت جميع المحطات الكهربائية التى تعمل بالفحم.

- هل وصلنا إلى درجة كبيرة من الوعى البيئى فى مصر؟

فى مصر، الوعى البيئى لم يصل للدرجة التى نأملها وهناك بعض الصناعات الملوثة للبيئة مثل مصانع البتروكيماويات، ترفض فى الخارج وتأتى لتعمل داخل مصر، وهذا هو التناقض المتعلق بالأوروبيين فكيف نعتمد عليهم وهم الذين احتلونا الـ100 عام الماضية وجعلونا على مستوى من الجهل والفقر بما يحقق مصالحهم!

- ما أسباب اعتراضك على استخدام الفحم فى محطات الكهرباء فى مصر؟

السبب الرئيسى لاعتراضى واعتراض الكثيرين على استخدام الفحم فى المحطات الكهربائية هو الانبعاثات الكربونية الصاعدة من هذه المحطات وهى انبعاثات ضارة بالصحة العامة وبالبيئة، فضلا عن تأثير ذلك فى تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر، وبدأت تظهر هذه العوامل فى دلتا النيل والساحل الشمالى فى مصر، والسبب الأكبر لارتفاع درجة حرارة الجو هو الدول الصناعية الكبرى؛ مثل أمريكا والصين وأوروبا، ويعد الفحم من أكثر المواد التى يخرج منها غاز ثانى أكسيد الكربون؛ وذلك لأن كله كربون وأفضل أنواع الوقود هو الغاز الطبيعى لأن نسبة الكربون فيه منخفضة وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عام 2015 طلبوا من كل الدول تعهدات للحفاظ على المناخ وكل دولة تقدمت بورقة ومصر كذلك تقدمت بورقة تتعهد فيها بأنها لا تستخدم وقودا ملوثا للبيئة فكونها تستورد فحما وتحرقه هو خرق لما تعهدت به أمام الأمم المتحدة، فكيف للحكومة أن تخرق كلامها الذى تعهدت به أمام الأمم المتحدة؟! هذا شيء غير مفهوم.

- هل مصر استهلكت الغاز الطبيعى بشكل مبالغ فيه أدى إلى ظلم الأجيال المقبلة؟

نعم، هذا ما حدث بالفعل نتيجة الدعم فى المواد البترولية وأدى إلى الاستهلاك الكثير للغاز.

- قضية المياه قضية محورية للشعب المصرى، فما رأيك فى محدودية المياه فى مصر؟

مصر وصلت إلى حد الفقر المائى وهو الحد الأقل من ألف متر مكعب؛ بسبب الزيادة السكانية وحصتها المحدودة 55.5 مليار متر مكعب، ويمكن مواجهة ذلك من خلال إعادة تدوير المياه وتقليل الفاقد من المياه، فضلا عن استغلال الفواقد فى جنوب السودان، وتعد تحلية مياه البحر ضرورة ملحة، خاصة أن لدينا بحرين (البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر) وسد النهضة يمكن أن يُستغل فى الزراعة وليس توليد الكهرباء فقط وهو ما يمكن أن يؤثر فى مصر فى حالة استغلال مياه السد فى الزراعة أو الصناعة، وكان لا بد من قيام إثيوبيا بأخذ رأى مصر قبل إنشاء هذا السد.

- ما مدى اهتمام الحكومة بالبحث العلمى؟

البحث العلمى فى مصر كان مهملا فى السابق ولم يكن هناك دعم فى مجال العلوم.

- أنت كابن لرئيس وزراء مصر الأسبق فى العهد الملكى محمود فهمى النقراشى باشا، كيف تم اغتياله؟

تم اغتيال والدى لأنه كان أحد رجال سعد زغلول وكان ضمن الجهاز السرى للوفد الذى كان ينفذ العمليات ضد العساكر والضباط الإنجليز؛ لذلك استمر فى حزب الوفد وتم اختياره رئيسا للوزراء واستعان حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، بالإنجليز لتأسيس جمعيته وكان متعاونا معهم وحرضه الإنجليز على قتل والدى واكتشفنا ذلك من خلال مستندات تركها لنا والدى، وقمنا بتسليمها منذ عام إلى دار الوثائق القومية ومنها رسائل لوزراء خارجية إنجلترا وفرنسا ووجدنا وثيقة ضمن هذه الوثائق من حسن البنا إلى الملك فاروق يشتكى فيها والدى بأن لديه نية لحل جمعية الإخوان المسلمين التى يرأسها البنا ويقول فيها إنها جمعية خيرية رغم أنها كان معروفا أنها تقوم بعمليات إرهابية ضد الشعب وكانت هذه العمليات لا يمكن السكوت عنها وكانت أحد أسباب حل الجمعية وبالفعل قام والدى بحل جمعية الإخوان فى 8 ديسمبر فأرسلوا شخصا لقتله فى 28 ديسمبر.

- كم وثيقة سلمتوها لدار الوثائق؟

قمنا بتسليم حقيبتين كبيرتين من الوثائق.

- ما رأيك فى الاتهامات الموجهة للنقراشى باشا بفتح كوبرى عباس على الطلبة؛ ما أدى إلى غرقهم فى النيل؟

حادث كوبرى عباس تمت روايته تاريخيا بطريقة خاطئة، حيث إنه كان له موعد للفتح والغلق وما قيل عن فتحه على الطلبة كلام فارغ لأن المظاهرة عندما وصلت إلى هناك كان الكوبرى مفتوحا وطلبوا من المهندس غلقه وأجبره الطلبة على غلقه فبدأت، وكان حكمدار البوليس بالمنطقة إنجليزيا وكانت مؤامرة إنجليزية لحصر الطلبة على الكوبرى وضربهم بالعصيان ولم يقتل أى شخص وحصلت إصابات، ومات شخص واحد فقط دهسته عربة ولم يكن له علاقة بالمظاهرة وكان هناك تزوير فى التاريخ فى هذه الواقعة.