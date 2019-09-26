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هاني النقراشي: الإنجليز حرضوا الإخوان على قتل والدي (حوار)

والدى كان عضوا بالجهاز السرى للوفد والإنجليز حرضوا الإخوان المسلمين على قتله وصلنا إلى مرحلة الفقر المائى والصناعات الملوثة تأتى لمصر من أوروبا بعد رفضها بالدول الغربية
تحرير:خالد وربي ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
الدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة العالمي
الدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة العالمي
الدكتور هانى محمود فهمى النقراشى هو خبير الطاقة العالمى وهو نجل رئيس وزراء مصر الأسبق فى العهد الملكى محمود فهمى النقراشي باشا، كما أنه عضو بمجلس كبار العلماء الاستشارى لرئيس الجمهورية، كما أنه عضو جمعية العلماء الألمانية فى برلين، أكد خلال حواره لـ"التحرير" أن الحكومة المصرية تنوى إنشاء محطة كهرباء كبرى تعمل بالفحم وهو ما ستكون له تأثيرات بيئية شديدة وملوثة فى الوقت الذى يتجه فيه العالم للطاقة النظيفة والمتجددة، وأن هذه المحطة ستضرب السياحة فى مرسى علم.
وكشف "النقراشي" عن أن محطة كهرباء بنبان بأسوان، التى أنشأتها وزارة الكهرباء فى أسوان تم إنشاؤها فى المكان الخطأ وأنه كان يمكن توزيعها على جميع محافظات الصعيد بدلا من تمركزها فى أسوان، وشدد على أن مصر وصلت إلى مرحلة الفقر المائى ولا بد من تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه لمواجهة الأزمة. وتطرق حوارنا
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وزير-التموين - على المصيلحي (1)

التموين عن وقف استقبال التظلمات: شائعة لإثارة الرأي العام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة التموين استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، وأنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الجاري، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، الذي خصصته الوزارة لتلقي تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التمويني ( www.tamwin.com.eg).
نفوق-الاسماك-في-نهر-النيل (9)

حقيقة انتشار أسماك نافقة بأسواق محافظة الإسكندرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن انتشار أسماك نافقة بالأسواق داخل محافظة الإسكندرية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع محافظة الإسكندرية التي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق في المحافظة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والخوف بين المواطنين، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء، تم تشكيل حملات تفتيشية وعمل مسح شامل للأسواق، ولم يتم رصد وجود أي أسماك نافقة بالأسواق داخل المحافظة.
محمد-عثمان-الخشت (2)

جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من المصروفات

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء محافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي 2019 - 2020. وقال رئيس جامعة القاهرة، في تصريح اليوم الخميس، إن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل امتنعت «التعليم» عن تسليم الكتب الدراسية للطلاب؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول امتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية. وأوضحت التعليم أنها أصدرت تعليمات تُلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أي شرط أو تمييز، منوهة بأنها تتابع حاليًا موقف وصول الكتب الجديدة لجميع المدارس، حيث تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، وكذلك البدء في تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي.
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

بمشاركة البنك الدولي.. برنامج ضخم لمواجهة تلوث الهواء في مصر

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، مع الدكتورة كارين كيمبر المدير العالمي للبيئة بالبنك الدولي، على هامش مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برنامج التعاون المزمع إطلاقه هذا العام للحد من التلوث الهواء وتغير المناخ، واستعرضت فؤاد تفاصيل البرنامج الجديد الذي يعمل على الحد من تلوث الهواء بمصر خاصة محافظة القاهرة لارتفاع الكثافة السكانية بها، وذلك من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي إلى إجراءات تنفيذية تهدف للحد المباشر من التلوث مثل إحلال المواصلات العامة من أتوبيسات وغيرها بمركبات جديدة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.
عالم-استراليا

300 ألف شخص يتظاهرون بأستراليا بسبب تغير المناخ

شارك حوالي 300 ألف شخص بجميع أنحاء أستراليا، اليوم الجمعة، في مظاهرات للمطالبة بالحد من ظاهرة تغير المناخ، وذلك قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقررة يوم الاثنين المقبل في نيويورك. ونقلت صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية عبر موقعها الإلكتروني، عن منظمي المسيرات قولهم، إن تلك التظاهرات تعد الحشد الأكبر في تاريخ أستراليا فيما يخص تغير المناخ ..موضحين أن المسيرات الأكبر كانت في مدينتي ملبورن وسيدني، فيما كانت العاصمة الأسترالية كانبرا أقل مشاركة.
جامعة-الزقازيق-

تعيين «عثمان شعلان» رئيسًا لجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، وذلك خلفًا للدكتور خالد عبدالباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش. وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال رئيس جامعة الزقازيق، وذلك بصفة مؤقتة، منذ خروج «عبدالباري» بالمعاش، قبل صدور قرار الوزير، اليوم الأحد، بتعيين «شعلان» رئيسًا جديدًا للجامعة.
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