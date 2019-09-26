مصرع طالب صعقا بالكهرباء داخل مدرسة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

وفاة- صورة أرشيفية

شهدت مدرسة محمد إحسان أبو على الابتدائية بقرية "دمشلي"، التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادثا مأساويا راح ضحيته تلميذ بالصف الخامس الابتدائى صعقا بالكهرباء أثناء شربه المياه من "كولدير" داخل المدرسة، وجرى نقل جثة التلميذ إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة العام بواسطة سيارة إسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة الذي انتدب فريقا من النيابة العامة للمعاينة، وآخر من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، تمهيدا للتصرح بالدفن.

تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية. انتقلت قوة إلى محل الحادث بقيادة مأمور القسم والرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة ومعاونيه، وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد شرباش مدير المباحث، عن مصرع التلميذ "عبد