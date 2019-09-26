البدري: هدفي التأهل لكأس الأمم الإفريقية مع الفراعنة

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

حسام البدري

كشف حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه شعر برغبة حقيقية من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ومجموعته، في المساندة الحقيقية له كمدرب للفراعنة، مؤكدًا أن الجهاز يضم أسماء كبيرة وأصحاب تاريخ، اختارهم لأنهم يملكون نفس نهج تفكيره والاحترام وتحقيق الأهداف. وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد.

وواصل البدري: "الجهاز الجديد يضم أعضاء على قدر المسؤولية، نحتاج إلى مساندتكم، ومعايير الاختيار أساسها الكفاءة والالتزام والشخصية. محمد بركات سيكون مديرا للكرة، طارق مصطفى وأحمد أيوب في منصب المدرب العام، وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مدرب للأحمال، ومحمد أبو العلا

وواصل البدري: "الجهاز الجديد يضم أعضاء على قدر المسؤولية، نحتاج إلى مساندتكم، ومعايير الاختيار أساسها الكفاءة والالتزام والشخصية. محمد بركات سيكون مديرا للكرة، طارق مصطفى وأحمد أيوب في منصب المدرب العام، وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مدرب للأحمال، ومحمد أبو العلا طبيب، وشادي الجيلاني منسق عام".



وأردف المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني: "نحتاج لعمل كبير وتوفيق لتحقيق شيء لمصر وهذا هدفنا كلنا. سنبذل أقصى جهد أنا والجهاز، وهدفنا الأول هو التأهل لكأس أمم إفريقيا، والذهاب إلى الكاميرون بطموح كبير. لدينا بعض النواقص وسنعمل على حلها".



وتم تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل عقب الإخفاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية والخروج المبكر من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.

