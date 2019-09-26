تأجيل محاكمة «الحزام الأخضر» لـ26 ديسمبر للتصالح

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

إبراهيم سليمان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، على خلفية اتهامهما بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بما بلغت قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، وبالمخالفة لقوانين المناقصات والمزايدات، إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل؛ لتقديم إفادة بشأن ما تم فى التصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى، وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل. كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين