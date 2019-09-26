جريمة

تأجيل محاكمة «الحزام الأخضر» لـ26 ديسمبر للتصالح

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
إبراهيم سليمان
إبراهيم سليمان
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، على خلفية اتهامهما بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بما بلغت قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، وبالمخالفة لقوانين المناقصات والمزايدات، إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل؛ لتقديم إفادة بشأن ما تم فى التصالح.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى، وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل. كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين
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سجن

سجن عامل باع «أرض الإسكان» بتوكيلات مزورة في العاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملًا بالسجن لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1884 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2009، بالاشتراك مع مأمور توثيق مكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، والذي تبين حُسن نيته، في تزوير توكيلين رسميين لبيع قطعة أرض تابعة لقطاع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
محكمة

7 سنوات مشدد لـ6 إخوان حرقوا استراحة رئيس أبو كبير

قضت محكمة دائرة الإرهاب بالشرقية، اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبامي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة ستة عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المُشدد لمدة سبع سنوات؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 4730 جنايات أبو كبير لسنة 2014، بحرق استراحة رئيس مجلس مدينة أبو كبير، بالإضافة إلى إتلاف إحدى ماكينات الصرف الآلي ««ATM.
جثة-طفل

مصرع طالب صعقا بالكهرباء داخل مدرسة بالبحيرة

شهدت مدرسة محمد إحسان أبو على الابتدائية بقرية "دمشلي"، التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادثا مأساويا راح ضحيته تلميذ بالصف الخامس الابتدائى صعقا بالكهرباء أثناء شربه المياه من "كولدير" داخل المدرسة، وجرى نقل جثة التلميذ إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة العام بواسطة سيارة إسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة الذي انتدب فريقا من النيابة العامة للمعاينة، وآخر من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، تمهيدا للتصرح بالدفن.
محكمة-ارشفية

السجن 7 سنوات لمهندس ابتز 3 فتيات لإقامة علاقة معهن

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، المتهم "أ. ط. م" مهندس ميكانيكا، بالسجن 7 سنوات؛ لاتهامه بابتزاز كل من "ط. م. ح" و"ال. م. أ" و"ب. ع. ح" عبر موقع التواصل الاجتماعي، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار عمر محمد سلامة، وأمانة سر كريم الجنادي. وتعود تفاصيل القضية رقم 2836 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بورود بلاغات من الضحايا بتعرضهن للابتزاز.
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تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

«أحداث قسم العرب والحزام الأخضر» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمتداولة بـ"أحداث قسم شرطة العرب"، إذ أعلنت النيابة العامة القبض على أحد المتهمين الهاربين، وواجهته المحكمة بما هو منسوب إليه فى أمر الإحالة، ونفى الاتهام، واستعلمت المحكمة عن طلبات الدفاع لبحث الاستجابة لها، ثم حددت موعد جلسة مرافعة النيابة اليوم.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

«حسم وولاية سيناء» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
محكمة-ارشفية

«إهانة القضاء وتعذيب الوايلي» في قطار محاكمات الخميس

محطات عدة يمر بها قطار محاكمات اليوم، الخميس، بعضها معروفة إعلاميًّا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، معارضة المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل و3 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم في قضية "إهانة القضاء"، وجاءت المعارضة فى ضوء حكم محكمة النقض الذي نص على عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم المطعون عليه والصادر ضدهم من محكمة الجنايات غيابيًّا وليس حضوريًّا، بما يجيز لهم المعارضة، ويبقى لهم مستقبلا على حق الطعن بالنقض.
المستشار شعبان الشامي (2)

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ«كتائب حلوان» لـ21 أكتوبر

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل مُحاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب حلوان"، إلى جلسة 21 أكتوبر، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين، وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا، وترجع وقائع القضية إلى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، إذ أسس المتهمون خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون.
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