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روسيا تطالب بتسوية المشاكل في فنزويلا دون تدخل أجنبي

تحرير:التحرير: أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
الكرملين
الكرملين
طالبت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، بتسوية المشاكل في فنزويلا دون تدخل أجنبي، موضحة أنه في الوقت الذي يظهر فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المرونة فعلى المعارضة إظهار الشيء ذاته. وأكد المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف في تصريح، "تقديم بلاده المساعدة لكراكاس عبر المشاورات وغيرها من السبل"، لافتا إلى أن روسيا وفنزويلا تواصلان تعاونهما العسكري، وأن موسكو تفي بالتزاماتها بشأن إصلاح المعدات العسكرية التي سبق أن قامت فنزويلا بشرائها، وفقا لـ"سبوتنيك".
يأتي تصريح بيسكوف عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الليلة الماضية خلال لقائه نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا دعم بلاده لجميع الوكالات الشرعية في البلاد وتغليبه لغة الحوار مع المعارضة. وتشهد فنزويلا أزمة سياسية وإنسانية احتدمت منذ اعترض زعيم المعارضة خوان جوايدو، في يناير الماضي، على إعادة انتخاب مادورو
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رجب-طيب-اردوغان (2)

النمسا توصي بحظر جمعية تركية وحركة إخوانية

أصدر البرلمان النمساوي، اليوم الخميس، توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية المرتبطة بالنظام التركي وجماعة أخرى مرتبطة بالإخوان. وقالت صحيفة "أوسترايش" النمساوية: إن قائمة (الآن) وكتلتي حزب الشعب (صاحب الأغلبية) وحزب الحرية نجحت خلال جلسة البرلمان أمس في تمرير توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية وحركة "مللي جورش" المرتبطة بالإخوان، بحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "إيه بي ايه". ووفقا للتقرير، فإن التوصية تطالب الحكومة بفحص ومراقبة كل المنظمات التابعة لـ"اتيب" و"مللي جورش" في النمسا.
زلزال-في-الصين (2)

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إسطنبول ويقطع الاتصالات

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، ما تسبب في انقطاع الاتصالات بالمدينة الواقعة شمال غربي تركيا. وقال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل: إن "زلزالا قوته 5.7 درجات هز مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا"، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 70 كيلومترا غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري، وفقا لـ"سكاي نيوز". ونقلت رويترز عن شهود بأنهم شعروا باهتزاز المباني في المدينة، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان، ودفعه إلى الخروج للشوارع.
فيضانات

مصرع 11 شخصًا وإجلاء 28 ألفًا جراء فيضانات بالهند

أعلن مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات بمدينة "بوني" بولاية "ماهاراشترا" غربي البلاد إلى 11 قتيلًا و6 مفقودين. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنه تم إجلاء أكثر من 28 ألف شخص من المناطق المنخفضة فيما أعلنت الإدارة المحلية حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار.
نتنياهو

الفرصة الثانية| هل ينجح نتنياهو في الحفاظ على منصبه؟

بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لضربة مذلة، حيث تقدم منافسه الرئيسي بيني جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، بفارق بسيط على زعيم حزب "الليكود" المحافظ، وبدا أنه في طريقه للحصول على أول فرصة لتشكيل حكومة إسرائيل المقبلة. لكن بحلول يوم أمس الأربعاء، في تطور مفاجئ، عاد نتنياهو إلى مركز الصدارة، إذ اختاره الرئيس رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة، محافظا على توجه إسرائيل اليميني وقدم طوق نجاة سياسيا لنتنياهو الذي يواجه لائحة اتهام وشيكة بالفساد.
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مادورو

ماستركارد تعاقب فنزويلا وتوقف خدماتها للعسكريين

في إطار العقوبات الأمريكية على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرامية إلى إجباره على التخلي عن منصبه، أوقفت شركة ماستر كارد الأمريكية خدماتها عن المؤسسة العسكرية والمدنية، كما أوقفت أيضا خدمااتها للمصرف الزراعي، إضافة إلى توقف الهواتف المكتوبة في صفحة البنك على الإنترنت عن العمل. وانتقد بنك القوات المسلحة في فنزويلا شركة ماستركارد الأمريكية، لوقف خدماتها عن بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك، تطبيقا لعقوبات الولايات المتحدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
بوتين (2)

بوتين يرحب بالحوار مع دول السبع: سيكون مفيدَا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده منفتحة على الحوار مع مجموعة دول السبع، موضحا أن أي حوار سيكون مفيدا حتى ولو كان بنبرة مرتفعة. وأكد: "في وقت ما، كان من المقرر أن تعقد مجموعة الثماني في روسيا.. نحن منفتحون، إذا أراد شركاؤنا القدوم إلينا، سنكون سعداء.. نحن لم نؤجلها، شركاؤنا هم الذين أجلوها"، متابعا: "أي تبادل للآراء مفيد دائمًا، حتى لو كان جرى على نبرة مرتفعة"، مؤكدًا أن روسيا لا ترفض أي شكل من أشكال التعاون، ودائما منفتحة.
فيسبوك

مخابرات أمريكا تبحث أمن انتخابات 2020 مع فيسبوك

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية والمزمع إجراؤها في نوفمبر 2020، بدأت وكالات المخابرات المركزية، عقد مباحثات مع شركات التكنولوجيا من بينها فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر، بشأن الاستراتيجيات الأمنية. ووفقا لـ"بلومبرج"، "التقت الفرق الأمنية بالشركات مع ممثلين عن مكتب "إف.بي.آي" ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي في مقر فيسبوك بمينلو بارك". وقال ناثانيل جليتشر مدير سياسة الأمن الإلكتروني بـ"فيسبوك": "نعمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي فيما يتعلق بأمن انتخابات الولايات والانتخابات الاتحادية والرئاسية الأمريكية في عام 2020".
مادورو-وجدارية-لتشافيز

أمريكا تهدد الرئيس الفنزويلي: الاستقالة أو المطاردة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا إليوت أبرامز، إن "أمريكا لن تقوم باضطهاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حال استقال من منصبه بنفسه"، موجها حديث إلى الرئيس الفنزويلي "لن نطاردك، هذا ليس هدفنا، نريدك أن تغادر بنفسك محتفظا بكرامتك"، متابعًا: "لا نريد معاقبتك، لا نريد ملاحقتك، نحن نريد منك أن تسلم السلطة فقط"، بحسب"نيويورك تايمز".. وكان مادورو بدأ مفاوضات مع ممثلي المعارضة، معلنا استعداده للتواصل "حتى مع الشيطان" من أجل السلام في البلاد، لكن بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، بعد ثلاثة أيام غير رأيه بشأن التفاوض.
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