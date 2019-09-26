روسيا تطالب بتسوية المشاكل في فنزويلا دون تدخل أجنبي

تحرير:التحرير: أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

الكرملين

طالبت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، بتسوية المشاكل في فنزويلا دون تدخل أجنبي، موضحة أنه في الوقت الذي يظهر فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المرونة فعلى المعارضة إظهار الشيء ذاته. وأكد المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف في تصريح، "تقديم بلاده المساعدة لكراكاس عبر المشاورات وغيرها من السبل"، لافتا إلى أن روسيا وفنزويلا تواصلان تعاونهما العسكري، وأن موسكو تفي بالتزاماتها بشأن إصلاح المعدات العسكرية التي سبق أن قامت فنزويلا بشرائها، وفقا لـ"سبوتنيك".

يأتي تصريح بيسكوف عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الليلة الماضية خلال لقائه نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا دعم بلاده لجميع الوكالات الشرعية في البلاد وتغليبه لغة الحوار مع المعارضة. وتشهد فنزويلا أزمة سياسية وإنسانية احتدمت منذ اعترض زعيم المعارضة خوان جوايدو، في يناير الماضي، على إعادة انتخاب مادورو