اتحاد الكرة: محمد صلاح تاج على رأسنا

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

محمد صلاح

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب في العالم «ذا بيست»، وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي المقام اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي يقدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد: «عندما علمنا أن صوت مصر لم يتم الاعتداد به تحركنا وراسلنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فكان الرد كالتالي: تم التصويت يوم 15 أغسطس، قرار تعييننا كان يوم 20 أغسطس وتسلمنا يوم 24 أغسطس».

وتابع الجانيني: «المحمدي وشوقي غريب صوتا بالفعل لصلاح، في يوم 19 أغسطس راسلنا الفيفا لم يتم الرد عليهم.. المدير التنفيذي صاحب التوقيع المعتمد ثروت سويلم كان من المفترض أن يوقع، والاستمارة ذهبت دون توقيعه بالطبع دون تعمد». وأشار رئيس اللجنة الخماسية بالجبلاية: «هذا الأمر كما وصفه الفيفا

وتابع الجانيني: «المحمدي وشوقي غريب صوتا بالفعل لصلاح، في يوم 19 أغسطس راسلنا الفيفا لم يتم الرد عليهم.. المدير التنفيذي صاحب التوقيع المعتمد ثروت سويلم كان من المفترض أن يوقع، والاستمارة ذهبت دون توقيعه بالطبع دون تعمد».



وأشار رئيس اللجنة الخماسية بالجبلاية: «هذا الأمر كما وصفه الفيفا تحت بند الخطأ الإداري.. كل من سبقونا لهم كل التقدير»، موضحًا: «مكالمتي مع صلاح كانت ودية للغاية وهو تاج على رأسنا».



وقال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، إن الاتحاد تواصل مع الاتحاد الدولى «فيفا» فور إعلان نتيجة مسابقة الأفضل على مستوى العالم دون اعتماد صوت مصر في نتيجتها.



