رياضة

اتحاد الكرة: محمد صلاح تاج على رأسنا

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب في العالم «ذا بيست»، وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي المقام اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي يقدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد: «عندما علمنا أن صوت مصر لم يتم الاعتداد به تحركنا وراسلنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فكان الرد كالتالي: تم التصويت يوم 15 أغسطس، قرار تعييننا كان يوم 20 أغسطس وتسلمنا يوم 24 أغسطس».
وتابع الجانيني: «المحمدي وشوقي غريب صوتا بالفعل لصلاح، في يوم 19 أغسطس راسلنا الفيفا لم يتم الرد عليهم.. المدير التنفيذي صاحب التوقيع المعتمد ثروت سويلم كان من المفترض أن يوقع، والاستمارة ذهبت دون توقيعه بالطبع دون تعمد». وأشار رئيس اللجنة الخماسية بالجبلاية: «هذا الأمر كما وصفه الفيفا
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البدري: هناك نواقص في المنتخب وهذا مصير شارة القيادة

كشف حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه سيكون هناك تنسيق مستمر مع شوقي غريب، مدرب المنتخب الأوليمبي، لضمان النجاح للمنتخبين الأول والأوليمبي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد. وواصل مدرب الفراعنة: "تم عرض لقاء البرازيل الودي على اللجنة في عدم وجود مدير فني فلم يتم البت فيه، وعلمت بمباراة الأرجنتين أمس، ولكن المنطق أن نواجه فريقا إفريقيا والأقرب بتسوانا".
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البدري: هدفي التأهل لكأس الأمم الإفريقية مع الفراعنة

كشف حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه شعر برغبة حقيقية من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ومجموعته، في المساندة الحقيقية له كمدرب للفراعنة، مؤكدًا أن الجهاز يضم أسماء كبيرة وأصحاب تاريخ، اختارهم لأنهم يملكون نفس نهج تفكيره والاحترام وتحقيق الأهداف. وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد.
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حسام البدري: أسعى لاستكمال مسيرة الجوهري وشحاتة

«أشكر الله على توفيقي بأن أكون في هذا المكان، حلم تدريب المنتخب هو الهدف الأسمى لأي مدرب، وحلم تدريب المنتخب دائما ما راودني، وعندما كنت أمر من شارع الجبلاية بجانب اتحاد الكرة كان هذا الهدف يراودني دائما، الله حقق لي هذا الهدف. وشرف لي أن أكون هنا»، بتك الكلمات بدأ حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، حديثه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد.
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الجنايني: «البدري لو طلب لبن العصفور هنجبهوله»

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس أول لقاء جمعه مع حسام البدري عقب الإعلان عن توليه مسؤولية القيادة الفنية للمنتخب الوطني، وقال الجنايني، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بأحد فنادق الزمالك، لتقديم الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة: «أول ما قاله لي البدري هو رغبته في زيارة حسن شحاتة في المنزل.. حسن شحاتة ليس في محل اختيار لأنه أكبر من ذلك»، متابعًا: «البدري لم يناقش معنا أي ماديات، كل ما يقال اجتهادات.. هذا تكليف، ومن غير المقبول ألا نكون أبطال إفريقيا».
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الجنايني: اخترنا جهاز المنتخب وفقًا لمعايير عالمية

رحب عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالجهاز الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، برئاسة حسام البدري، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة، وقال الجنايني، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بأحد فنادق الزمالك، لتقديم الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة: «أتشرف بالوجود وسط مجموعة تدير هذه المنظومة.. لا أتمنى فريقا أفضل.. مجموعة كوماندوز»، موضحًا: «سامحونا على أي تقصير، ما زلنا نتعلم.. لأول مرة منذ سنين كثر يقام نهائي كأس مصر، ومباراة الأهلي والزمالك بحضور جماهيري والحدثان تما بنجاح».
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اتحاد كرة القدم يقدم الجهاز الفني للمنتخب غدا

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الخميس بأحد الفنادق، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر. ويتضمن المؤتمر كلمة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد.
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محمد بركات وسيد معوض في اتحاد الكرة لهذا السبب

يعقد محمد بركات وطارق مصطفى وسيد معوض، جلسة الآن مع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تمهيدًا للعمل ضمن الجهاز الفني للفراعنة، ويعد محمد بركات مرشحا للعمل بمنصب مدير منتخب مصر، وسيد معوض في منصب مدرب المنتخب الوطني مع حسام البدري المدير الفني. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق، تعيين حسام البدري مديرًا فنيا للمنتخب الوطني، وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا.
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