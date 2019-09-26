البدري: هناك نواقص في المنتخب وهذا مصير شارة القيادة

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

حسام البدري

كشف حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه سيكون هناك تنسيق مستمر مع شوقي غريب، مدرب المنتخب الأوليمبي، لضمان النجاح للمنتخبين الأول والأوليمبي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد. وواصل مدرب الفراعنة: "تم عرض لقاء البرازيل الودي على اللجنة في عدم وجود مدير فني فلم يتم البت فيه، وعلمت بمباراة الأرجنتين أمس، ولكن المنطق أن نواجه فريقا إفريقيا والأقرب بتسوانا".

وأردف البدري: "أحمد المحمدي لاعب مميز، لكننا نريد تجربة عناصر أخرى، لن نستدعيه دون أن يلعب معنا في مباراة واحدة. الـ5 محترفين الذين اخترتهم ليسوا فقط من سينضمون للمنتخب في العموم، وشارة القيادة؟ لا قرار نهائي وهناك تفكير فيما يصب في مصلحة مصر". واستكمل مدرب الفراعنة: "هناك نواقص في المنتخب، مثلا مروان

وأردف البدري: "أحمد المحمدي لاعب مميز، لكننا نريد تجربة عناصر أخرى، لن نستدعيه دون أن يلعب معنا في مباراة واحدة. الـ5 محترفين الذين اخترتهم ليسوا فقط من سينضمون للمنتخب في العموم، وشارة القيادة؟ لا قرار نهائي وهناك تفكير فيما يصب في مصلحة مصر".



واستكمل مدرب الفراعنة: "هناك نواقص في المنتخب، مثلا مروان محسن تعرض لإصابة قبل أول تجمع. قسمت مع الجهاز متابعة الدوري المصري بمعايير محددة".



وأتم حسام البدري: "الدوري لعب منه جولة واحدة من الصعب الحكم الآن لكن الدوري أصبح قويا والمنافسة صارت شرسة للغاية. أتمنى أن يكون عاملا مساندا لنا".



وتم تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل عقب الإخفاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية والخروج المبكر من دور الـ 16 على يد جنوب إفريقيا.

