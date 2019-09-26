الوزراء: لا صحة لزيادة الضريبة على الدخل الجديد

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

الدكتور مصطفى مدبولي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن زيادة ضريبة الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم فرض أي زيادة جديدة في أسعار الضريبة على الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، مُوضحةً أن القانون الجديد لن يتضمن فرض أي زيادة جديدة، بل تم إعداده بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي، وذلك بهدف إزالة غموض بعض المواد وتبسيط الإجراءات وميكنتها.

وأضافت الوزارة، أن قانون "الضريبة على الدخل" خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد, وكانت هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال, بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي، لافتةً إلى أنه يهدف إلى إزالة غموض بعض مواد



وأضافت الوزارة، أن قانون "الضريبة على الدخل" خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد, وكانت هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال, بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي، لافتةً إلى أنه يهدف إلى إزالة غموض بعض مواد القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات وميكنتها.



وأشارت الوزارة إلى أن مصلحة الضرائب انتهت من صياغة النسخة الأولى لمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، ويجرى حالياً مراجعته، تمهيداً لطرحه للحوار المجتمعي، لافتةً إلى أنه تم البدء في التواصل مع الجهات المعنية؛ لإرسال مقترحاتها لمشروع القانون الجديد.





