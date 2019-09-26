الفرصة الثانية| هل ينجح نتنياهو في الحفاظ على منصبه؟

هذه هي المرة الثانية التي يُمنح فيها نتنياهو فرصة لتشكيل حكومة في غضون 5 أشهر، إذ فاز بأغلبية ساحقة في الانتخابات السابقة، لكنه فشل في تشكيل تحالف حاكم بعدها

تحرير:أحمد سليمان ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لضربة مذلة، حيث تقدم منافسه الرئيسي بيني جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، بفارق بسيط على زعيم حزب "الليكود" المحافظ، وبدا أنه في طريقه للحصول على أول فرصة لتشكيل حكومة إسرائيل المقبلة. لكن بحلول يوم أمس الأربعاء، في تطور مفاجئ، عاد نتنياهو إلى مركز الصدارة، إذ اختاره الرئيس رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة، محافظا على توجه إسرائيل اليميني وقدم طوق نجاة سياسيا لنتنياهو الذي يواجه لائحة اتهام وشيكة بالفساد.

إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ترى أن حظ نتنياهو لا يرقى إلى النصر، ولا يزال استمرار رئيس الوزراء في السلطة أمرا بعيد المنال، فأمامه 28 يوما للحصول على أغلبية 61 مقعدا على الأقل في البرلمان، وليس هناك طريق واضح للحصول على هذا العدد، حيث فازت الأحزاب التي أيدت توليه منصب رئيس الوزراء لفترة ولاية

إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ترى أن حظ نتنياهو لا يرقى إلى النصر، ولا يزال استمرار رئيس الوزراء في السلطة أمرا بعيد المنال، فأمامه 28 يوما للحصول على أغلبية 61 مقعدا على الأقل في البرلمان، وليس هناك طريق واضح للحصول على هذا العدد، حيث فازت الأحزاب التي أيدت توليه منصب رئيس الوزراء لفترة ولاية أخرى بـ55 مقعدا فقط.

وقال جادي وولف سيفيلد، عالم السياسة في مركز "هرتسليا"، إن فرص نتنياهو للنجاح "ليست جيدة ولكنها ليست مستحيلة"، مضيفا: "لقد قدم مثل هذا العرض من قبل".

فهذه هي المرة الثانية التي يُمنح فيها نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل الأطول خدمة، فرصة لتشكيل حكومة في غضون خمسة أشهر، إذ فاز هو وحلفاؤه اليمينيون والمتشددون بأغلبية ساحقة في الانتخابات السابقة في أبريل، لكنهم فشلوا في تشكيل تحالف حاكم بعدها، ما أدى إلى تكرار الانتخابات هذا الشهر.

ويواجه نتنياهو مشكلة أسوأ هذه المرة، تاركًا العديد من الإسرائيليين يتساءلون: كيف يمكنه أن يجد أغلبية الآن لم يستطع تحقيقها في المرة الأخيرة؟

ويبدو أن ريفلين لديه نفس القدر من الشكوك، قائلا إنه يمنح نتنياهو المحاولة الأولى لتشكيل حكومة؛ لأن فرصه أكبر من فرص جانتس "في الوقت الحالي".

وفاز جانتس بتأييد 54 نائبا فقط، بفارق نائب واحد عن نتنياهو، لكن 10 منهم من المشرعين العرب الذين قالوا إنهم لن ينضموا إلى حكومة جانتس، ويبدو أن الرئيس الإسرائيلي استبعد تلك التأييدات لهذا السبب.

لكن بعد ثمانية أيام من الانتخابات، لا يزال يمكن أن تتغير مخرجاتها، ويتغير شكل الحكومة بأي شكل من الأشكال، ويتغير مستقبل إسرائيل معها.

لتفادي السجن.. نتنياهو يراهن على «حكومة وحدة»





وترى الصحيفة الأمريكية أن نتنياهو قد يتمكن من إغراء حليفه السابق الذي تحول إلى منافسه، أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" العلماني المتطرف، الذي حصل على ثمانية مقاعد، ويدعم وجود حكومة وحدة وطنية.

إلا أن ليبرمان أكد أنه سيرفض الانضمام إلى ائتلاف نتنياهو بوجود الأحزاب الدينية المتطرفة، لكن ربما، كما قال بعض المحللين، سوف يتخلى عن وعوده الانتخابية من أجل مستقبل البلاد.

وكان ريفلين قد دفع نتنياهو وجانتس لتشكيل حكومة وحدة واسعة، تضم الحزبين، قائلا إن هذه إرادة الناخبين، وفي يوم الأربعاء، قال نتنياهو إن حكومة الوحدة هي السبيل الوحيد للخروج من الجمود السياسي.

وأضاف: "لا يمكن لأي منا تشكيل حكومة أخرى غير مع بعضنا بعضا"، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة الوحدة بعد حملة انتخابية صعبة، أمر ضروري "لتحقيق المصالحة الوطنية".

ويمكن لحكومة الوحدة أن تضع البلد على طريق أكثر اعتدالًا وتوحيدًا بعد سنوات من الاستقطاب المتزايد للحكومات اليمينية والدينية، لكن هذا يبدو غير مرجح في الوقت الحالي، إذ تعهد جانتس بعدم الانضمام لحكومة يقودها رئيس وزراء يواجه قرار الاتهام.

ويواجه نتنياهو لوائح اتهام محتملة في ثلاث قضايا فساد، ومن المقرر عقد جلسة خاصة مع النائب العام يوم الأربعاء المقبل، ويمكن توجيه الاتهام له في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وكان نتنياهو قد طرح حكومة ذات "قيادة مشتركة" دون أن يخوض في تفاصيل، لكن جانتس قال إنه لا يستطيع أن يرى طريقة للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة لأن نتنياهو قد وقع بالفعل اتفاقا مع ثلاثة أحزاب يمينية ودينية للتفاوض معهم في أي مفاوضات لتشكيل ائتلاف.

وقد دعا جانتس إلى تشكيل حكومة وحدة علمانية وليبرالية دون مشاركة الأحزاب الدينية المتطرفة، وفي المقابل استبعدت الأحزاب الدينية المتطرفة الانضمام إلى حكومة مع يائير لابيد، الشخص رقم 2 في حزب "أزرق أبيض".

وفي حالة تقديم بعض الأطراف تنازلات، فليس من المتوقع أن يكون ذلك قريبًا، لأنه إذا فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي خلال 28 يومًا، فيمكن للرئيس أن يمنحه فرصة أخرى لمدة 14 يومًا.

الأزمة مستمرة.. هل تشهد إسرائيل انتخابات ثالثة؟





وإذا استمرت محاولات نتنياهو في الإخفاق، يمكن أن يمنح الرئيس الفرصة لجانتز، الذي سيكون أمامه 28 يومًا أخرى لتشكيل حكومة.

وقالت أيليت فريتش، المستشارة السياسية الإسرائيلية: "بعد ذلك، سيكون كلاهما ظهره للحائط، وسيطالب الرأي العام كليهما بحل وسط لتجنب عقد انتخابات ثالثة".

عند هذه النقطة، قالت فريتش إنه يمكن لنتنياهو التخلي عن حلفائه اليمينيين والدينيين، ويمكن لجانتس التخلي عن التزامه بعدم الجلوس في حكومة مع نتنياهو.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن ريفلين اقترح بالفعل حلا خلاقا، فيعلن نتنياهو أنه عاجز عن القيام بمهام عمله في حالة اتهامه، لكنه يحتفظ بلقب رئيس الوزراء طوال فترة محاكمته، في الوقت الذي سيعمل فيه جانتس رئيسًا للوزراء بالإنابة.

واقترح الخبراء أن جانتس يفضل فعلا أن يكون صاحب الدور الثاني في تشكيل الحكومة، بعد نتنياهو، معتبرا أنه قد يكون من الأسهل إقناع الشركاء المحتملين بحلول ذلك الوقت.

وهناك احتمال آخر قد يلقى قبولا بين النقاد وهو أن يفشل نتنياهو في تشكيل حكومة وسيقوم بوضع الكرة في ملعب ريفلين، ربما حتى قبل نهاية مهلة الـ28 يومًا، ويمكن حينها أن يمنح الرئيس الإسرائيلي الفرصة لجانتس لتشكيل الحكومة.

إلا أن نتنياهو سيعتمد على فشل جانتس، ما يضطر إسرائيل إلى خوض انتخابات ثالثة، ومن شأن ذلك أن يسمح لنتنياهو بتمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء حتى يتم إجراء انتخابات أخرى.

ويعد البقاء في المنصب ضروريا لنتنياهو، في حال وجهت إليه تهم جنائية، فيمكنه الاستمرار في شغل منصب رئيس الوزراء حتى صدور إدانة نهائية، وإذا كان له دور وزاري أقل، فسيتعين عليه الاستقالة.