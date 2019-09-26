التعليق الأول من حسام البدري على أزمة محمد صلاح

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

محمد صلاح

أكد حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه لم يتواصل مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. وقال مدرب الفراعنة: "هناك أزمات حدثت لصلاح من قبل، كنت أتابعها كواحد من الجمهور بدقة وبتركيز. سأسترجع كل المعلومات، لو كان هناك أخطاء يجب ألا تتكرر. لم أتواصل معه بعد وسيحدث ذلك قريبا جدا، وتابعت أزمة التصويت، هو قيمة كبيرة جدا ونفخر به كثيرا. كل الدعم والتقدير له".

وتم تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل عقب الإخفاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية والخروج المبكر من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا. وينطلق معسكر الفراعنة يوم 7 أكتوبر المقبل، وقام حسام البدري بضم 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا) ومحمد النني

وتم تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل عقب الإخفاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية والخروج المبكر من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.



وينطلق معسكر الفراعنة يوم 7 أكتوبر المقبل، وقام حسام البدري بضم 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا) ومحمد النني وأحمد حجازي، بينما استبعد بعض اللاعبين الذين وجدوا في القائمة من قبل، وأبرزهم عمرو وردة وأحمد المحمدي.



ويضم الجهاز الفني الجديد للفراعنة كلا من «محمد بركات - (مدير المنتخب)، حسام البدري - (المدير الفني)، أحمد أيوب - طارق مصطفى (مدرب عام)، سيد معوض (مدرب مساعد)، أيمن طاهر - (مدرب حراس مرمى)، أنيس الشعلالي - (معد بدني)، شادي الجيلاني - (منسق إعلامي)».

