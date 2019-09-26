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حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية.. الحكومة ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
البنزين
البنزين
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثرا بتراجع إنتاج النفط عالميا. وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محلياً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، مُوضحةً أن السعر الرسمي المُعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محلياً كما هو، ولم يطرأ عليه أي زيادات جراء التراجع في الإنتاج العالمي للبترول.
وأوضحت الوزارة أن الدولة اتخذت الإجراءات التي تُمكنها من الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمتمثلة في إجراءات التحوط، والتي تؤمن الموازنة العامة من مخاطر صعود الأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية، بما يفوق تقديرات الموازنة العامة لمتوسطات هذه الأسعار خلال العام المالي الحالي، وأن المؤسسات
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وزير-التموين - على المصيلحي (1)

التموين عن وقف استقبال التظلمات: شائعة لإثارة الرأي العام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة التموين استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، وأنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الجاري، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، الذي خصصته الوزارة لتلقي تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التمويني ( www.tamwin.com.eg).
نفوق-الاسماك-في-نهر-النيل (9)

حقيقة انتشار أسماك نافقة بأسواق محافظة الإسكندرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن انتشار أسماك نافقة بالأسواق داخل محافظة الإسكندرية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع محافظة الإسكندرية التي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق في المحافظة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والخوف بين المواطنين، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء، تم تشكيل حملات تفتيشية وعمل مسح شامل للأسواق، ولم يتم رصد وجود أي أسماك نافقة بالأسواق داخل المحافظة.
محمد-عثمان-الخشت (2)

جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من المصروفات

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء محافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي 2019 - 2020. وقال رئيس جامعة القاهرة، في تصريح اليوم الخميس، إن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل امتنعت «التعليم» عن تسليم الكتب الدراسية للطلاب؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول امتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية. وأوضحت التعليم أنها أصدرت تعليمات تُلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أي شرط أو تمييز، منوهة بأنها تتابع حاليًا موقف وصول الكتب الجديدة لجميع المدارس، حيث تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، وكذلك البدء في تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي.
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معاشات (3)

توضيح حكومي بخصوص العلاوات الخاصة ومعاش الأجر المتغير

ترددت خلال الأونة الأخيرة، أنباء عن امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير، تنفيذاً لحكم الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لكن المركز الإعلامي، علق على هذه الأنباء في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، إذ أكدت أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير.
اسعاف (3)

الصحة توضح حقيقة فرض رسوم على خدمات طوارئ الإسعاف

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بيانا، أوضح فيه حقيقة ما تردد عن فرض رسوم على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة لافتا إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، للرد على هذه الأنباء، والتي نفت ما تداوله في هذا الخصوص، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض أي رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف، مُوضحةً أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تُقدم بالمجان تماما دون تحمل المريض أي تكلفة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
ألبان-الأطفال

الصحة عن استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات: بلبلة

علق المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على ما تردد من أنباء حول استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصرى، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، ونفت تماما ما يتردد عن استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة سلامة جميع عبوات ألبان الأطفال المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق المصرية، ومطابقتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
اجتماع-مجلس-الوزراء

الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم المنح والإجازات

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من جانب عددٍ من الوزارات. وجاء مشروع القانون في 32 مادة، بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 4 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات وأحكاما عامة، فيما يتعلق الباب الثاني بأسس تشكيل اللجنة التنفيذية المختصة بذلك، ويختص الباب الثالث بمعايير تنظيم وشروط البعثات والمنح والإجازات، ويُشير الباب الرابع إلى العقوبات المنصوص عليها للمخالفين لأحكام هذا القانون.
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