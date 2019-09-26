حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية.. الحكومة ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

البنزين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثرا بتراجع إنتاج النفط عالميا. وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محلياً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، مُوضحةً أن السعر الرسمي المُعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محلياً كما هو، ولم يطرأ عليه أي زيادات جراء التراجع في الإنتاج العالمي للبترول.

وأوضحت الوزارة أن الدولة اتخذت الإجراءات التي تُمكنها من الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمتمثلة في إجراءات التحوط، والتي تؤمن الموازنة العامة من مخاطر صعود الأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية، بما يفوق تقديرات الموازنة العامة لمتوسطات هذه الأسعار خلال العام المالي الحالي، وأن المؤسسات