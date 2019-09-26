مصرع 11 شخصًا وإجلاء 28 ألفًا جراء فيضانات بالهند

تحرير:التحرير: أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

فيضانات

أعلن مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات بمدينة "بوني" بولاية "ماهاراشترا" غربي البلاد إلى 11 قتيلًا و6 مفقودين. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنه تم إجلاء أكثر من 28 ألف شخص من المناطق المنخفضة فيما أعلنت الإدارة المحلية حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار.

يذكر أن المدينة تعرضت خلال موسم الأمطار الموسمية الحالي لأمطار أكثر من الكمية المعتادة بنسبة 113%، وعادة ما يتسبب موسم الأمطار بجنوب شرق آسيا -المُستمر بين يونيو وسبتمبر- في وقوع حالات وفاة ونزوح جماعي.