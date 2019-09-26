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مصرع 11 شخصًا وإجلاء 28 ألفًا جراء فيضانات بالهند

تحرير:التحرير: أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
فيضانات
فيضانات
أعلن مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات بمدينة "بوني" بولاية "ماهاراشترا" غربي البلاد إلى 11 قتيلًا و6 مفقودين. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنه تم إجلاء أكثر من 28 ألف شخص من المناطق المنخفضة فيما أعلنت الإدارة المحلية حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار.
يذكر أن المدينة تعرضت خلال موسم الأمطار الموسمية الحالي لأمطار أكثر من الكمية المعتادة بنسبة 113%، وعادة ما يتسبب موسم الأمطار بجنوب شرق آسيا -المُستمر بين يونيو وسبتمبر- في وقوع حالات وفاة ونزوح جماعي.
رجب-طيب-اردوغان (2)

النمسا توصي بحظر جمعية تركية وحركة إخوانية

أصدر البرلمان النمساوي، اليوم الخميس، توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية المرتبطة بالنظام التركي وجماعة أخرى مرتبطة بالإخوان. وقالت صحيفة "أوسترايش" النمساوية: إن قائمة (الآن) وكتلتي حزب الشعب (صاحب الأغلبية) وحزب الحرية نجحت خلال جلسة البرلمان أمس في تمرير توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية وحركة "مللي جورش" المرتبطة بالإخوان، بحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "إيه بي ايه". ووفقا للتقرير، فإن التوصية تطالب الحكومة بفحص ومراقبة كل المنظمات التابعة لـ"اتيب" و"مللي جورش" في النمسا.
زلزال-في-الصين (2)

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إسطنبول ويقطع الاتصالات

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، ما تسبب في انقطاع الاتصالات بالمدينة الواقعة شمال غربي تركيا. وقال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل: إن "زلزالا قوته 5.7 درجات هز مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا"، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 70 كيلومترا غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري، وفقا لـ"سكاي نيوز". ونقلت رويترز عن شهود بأنهم شعروا باهتزاز المباني في المدينة، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان، ودفعه إلى الخروج للشوارع.
نتنياهو

الفرصة الثانية| هل ينجح نتنياهو في الحفاظ على منصبه؟

بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لضربة مذلة، حيث تقدم منافسه الرئيسي بيني جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، بفارق بسيط على زعيم حزب "الليكود" المحافظ، وبدا أنه في طريقه للحصول على أول فرصة لتشكيل حكومة إسرائيل المقبلة. لكن بحلول يوم أمس الأربعاء، في تطور مفاجئ، عاد نتنياهو إلى مركز الصدارة، إذ اختاره الرئيس رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة، محافظا على توجه إسرائيل اليميني وقدم طوق نجاة سياسيا لنتنياهو الذي يواجه لائحة اتهام وشيكة بالفساد.
الكرملين

روسيا تطالب بتسوية المشاكل في فنزويلا دون تدخل أجنبي

طالبت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، بتسوية المشاكل في فنزويلا دون تدخل أجنبي، موضحة أنه في الوقت الذي يظهر فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المرونة فعلى المعارضة إظهار الشيء ذاته. وأكد المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف في تصريح، "تقديم بلاده المساعدة لكراكاس عبر المشاورات وغيرها من السبل"، لافتا إلى أن روسيا وفنزويلا تواصلان تعاونهما العسكري، وأن موسكو تفي بالتزاماتها بشأن إصلاح المعدات العسكرية التي سبق أن قامت فنزويلا بشرائها، وفقا لـ"سبوتنيك".
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عمران-خان

باكستان تطلب وساطة أمريكا للتهدئة مع الهند

طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوسط لتهدئة المواجهة مع الهند في إقليم كشمير، وفقا لـ"العين الإخبارية". وقال خان خلال اجتماعه مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الإثنين: "هناك مسؤولية تقع على عاتق أقوى دولة في العالم.. ونحتاج إلى مساعدة ترامب في كشمير". من جانبه أكد الرئيس الأمريكي، أنه سوف يساعد في التوسط بين باكستان والهند في حال طلبت الحكومتان ذلك. ويشهد الإقليم الحدودي توترات بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في ولاية جامو وكشمير، ما أدى لزيادة التوترات.
عارف-علوي (1)

باكستان تعلن جاهزيتها لخوض حرب ضد الهند

أعلن رئيس باكستان، عارف علوي، جاهزية بلاده لخوض غمار الحرب مع الهند في حال أقدمت نيودلهي على إشعالها، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأشار علوي في تصريحات صحفية إلى احتمالات نشوب حرب مع الهند مع اشتداد التوتر في إقليم كشمير، قائلًا: "إذا أقدمت الهند على إشعال الحرب، فإن بلاده ستدخلها وهي جاهزة لذلك. تأثير الحرب سيكون كارثيا فى اقتصاد الهند وشعبها". ولفت إلى أن أخطر ما في الأمر يتمثل في وجود الأسلحة النووية، التي يملك البلدان ترسانة منها، وهو ما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي.
رئيس- الوزراء -الهندي

للمرة الثانية.. باكستان تحرج الهند بسبب كشمير

طلبت الحكومة الهندية، بفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في رحلته المتجهة إلى ألمانيا خلال أيام، وقال وزير الخارجية الباكستانية، شاه محمود قريشي، في بيان مصور نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم: "إنه تم إبلاغ المفوض السامي الهندي بالقرار الباكستاني بعدم السماح لطائرة مودي باستخدام المجال الجوي الباكستاني خلال توجهه إلى ألمانيا في 21 من سبتمبر الجاري، وخلال عودته في 28 من الشهر ذاته"، مضيفا ?"أنه بالنظر إلى الأوضاع في كشمير وما تنتهجه الهند من عنف وعداء، فقد قررنا عدم السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي بالمرور".
اعصار-تسونامي (4)

فيضانات وانهيارات أرضية.. إعصار عنيف يضرب اليابان

ضرب إعصار عنيف في الساعات الأولى من صباح الإثنين، منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات غير مسبوقة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وتسبّب بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل، بحسب "سكاي نيوز عربية". والإعصار فاكساي الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة دخل البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.
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