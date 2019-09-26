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أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1509 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 690 جنيهًا. عيار 24: 789 جنيهًا. عيار 18: 591 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5520 جنيها. سعر الأوقية: 1509 دولارات. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار
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البنك-المركزى

بنوك استثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1.5%

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفضها للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسب تتراوح ما بين 50 و150 نقطة أساس، بحسب بنوك استثمار. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.
ملابس (1)

25% ارتفاعا في تكلفة صناعة الملابس بسبب المدارس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) سجل نحو 131.62 خلال شهر يوليو 2019 (أولـي) مقابل 120.99 خلال شهر يونيو 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 8.8%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم الخميس، من خلال البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2019، أن الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة بلغ 335.59 خلال شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2019 حيث بلغ 267.59 بارتفاع قدره 25.41% بسبب الاستعداد للموسم الدراسي الجديد.
بورصة (2)

البورصة تربح 9.3 مليار جنيه في التعاملات الصباحية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.3 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 7ر697 مليار جنيه، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 2.34% ليبلغ مستوى 13912.26 نقطة.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قطاع الصحة يحظى بقدر عال من الأهمية لدى قائمة أولويات الحكومة؛ لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصري ولكونه في إطار الخدمات التي تقدم له، والتي حثت الدولة على وضعها في قلب كل خطط التنمية المستدامة. وأوضحت "السعيد" أن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة (2019- 2020) استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى نحو 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 21.8 مليار جنيه بالعام السابق.
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اسعار-الذهب-دهب (5)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 695 جنيها

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1496 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بواقع جنيهين، خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود.. وعيار 21 يسجل 693 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1502 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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