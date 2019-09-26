جريمة

ضبط سيدة حاولت تهريب هيروين لزوجها داخل المحكمة

تحرير:أحمد الزغبي ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط "أ. ح. ك" ربة منزل، في أثناء محاولتها تهريب 30 تذكرة لمخدر الهيروين مخبأة أسفل ملابسها الداخلية، لزوجها من أجل بيعها للمساجين داخل الحجز. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكُّن رئيس مباحث مجمع محاكم الإسكندرية من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر الهيروين، قبل تهريبها إلى حجز بمحكمة الجنايات.
كشفت تحريات ضباط مباحث المحكمة عن أنه في أثناء تفتيش المترددين على المحكمة، اشتبه أفراد قوة التأمين المُعينة على البوابات الإلكترونية في "أ. ح. ك" 23 سنة، ربة منزل، في أثناء دخولها لزيارة زوجها المحبوس على ذمة قضية مخدرات. بتفتيشها عُثر بحوزتها على كيس مخبأ أسفل ملابسها الداخلية بداخله 30 لفافة لمخدر
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جثة-فتاة

خلافات الميراث تدفع شابا إلى الانتحار في الدقهلية

أقدم شاب من قرية بسنديلة، التابعة لمركز بلقاس، فى محافظة الدقهلية، على الانتحار، بحبة حفظ الغلال السامة، وذلك بسبب خلافات جمعته بعدد من أفراد أسرته على الميراث، ورغبته في تقسيم الميراث سريعًا لمروره بضائقة مالية. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى ضباط مركز شرطة شربين من مستشفي شربين العام، باستقبال شاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.
سجن

المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض طفلين «جيرانه» بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطلًا بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 4638 جنايات مشتول السوق لسنة 2018، باستدراج طفلين، شقيقين، أبناء أحد جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وهتك عرضهما بالقوة داخل بدروم منزله، دون أدنى اعتبار لحدثة سنهما وطفولتهما.
سجن

سجن عامل باع «أرض الإسكان» بتوكيلات مزورة في العاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملًا بالسجن لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1884 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2009، بالاشتراك مع مأمور توثيق مكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، والذي تبين حُسن نيته، في تزوير توكيلين رسميين لبيع قطعة أرض تابعة لقطاع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
محكمة

7 سنوات مشدد لـ6 إخوان حرقوا استراحة رئيس أبو كبير

قضت محكمة دائرة الإرهاب بالشرقية، اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبامي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة ستة عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المُشدد لمدة سبع سنوات؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 4730 جنايات أبو كبير لسنة 2014، بحرق استراحة رئيس مجلس مدينة أبو كبير، بالإضافة إلى إتلاف إحدى ماكينات الصرف الآلي ««ATM.
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محكمة-ارشفية

السجن 7 سنوات لمهندس ابتز 3 فتيات لإقامة علاقة معهن

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، المتهم "أ. ط. م" مهندس ميكانيكا، بالسجن 7 سنوات؛ لاتهامه بابتزاز كل من "ط. م. ح" و"ال. م. أ" و"ب. ع. ح" عبر موقع التواصل الاجتماعي، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار عمر محمد سلامة، وأمانة سر كريم الجنادي. وتعود تفاصيل القضية رقم 2836 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بورود بلاغات من الضحايا بتعرضهن للابتزاز.
القبض-على-متهم

ضبط صياد وسائق بحوزتهما 12 لفافة هيروين بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث تأمين الطرق بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط صياد أسماك وسائق بحوزتهما 12 لفافة لمخدر الهيروين في الكمين الأمني بمنطقة القباري اتجاه طريق المحور غرب الإسكندرية. تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تمكن ضباط تأمين طريق المحور من القبض على صياد وسائق بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة القباري بالطريق مدخل كوبري 27 بدائرة قسم شرطة مينا البصل.
محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض ربة منزل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية المستشارين أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزير، بالسجن 3 سنوات على "هـ. س" عامل؛ لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. م" ربة منزل، حال سيرها في الطريق العام. وتعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بأنه تم إلقاء القبض على عامل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.
هيروين

السجن 5 سنوات والعزل لأمين شرطة اختلس هيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد محمد جلال، وياسر نصر صديق، وأمانة سر إبراهيم محمد غريب، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"م. ر"، أمين شرطة، لاتهامه باختلاس أحراز من إحدى القضايا. وتعود الواقعة في القضية رقم 7357 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة أول والمقيدة كلي برقم 183 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول باختلاس أمين شرطة حرز خاص بأحد المتهمين بالقسم.
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