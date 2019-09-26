ضبط سيدة حاولت تهريب هيروين لزوجها داخل المحكمة

تحرير:أحمد الزغبي ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط "أ. ح. ك" ربة منزل، في أثناء محاولتها تهريب 30 تذكرة لمخدر الهيروين مخبأة أسفل ملابسها الداخلية، لزوجها من أجل بيعها للمساجين داخل الحجز. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكُّن رئيس مباحث مجمع محاكم الإسكندرية من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر الهيروين، قبل تهريبها إلى حجز بمحكمة الجنايات.

كشفت تحريات ضباط مباحث المحكمة عن أنه في أثناء تفتيش المترددين على المحكمة، اشتبه أفراد قوة التأمين المُعينة على البوابات الإلكترونية في "أ. ح. ك" 23 سنة، ربة منزل، في أثناء دخولها لزيارة زوجها المحبوس على ذمة قضية مخدرات. بتفتيشها عُثر بحوزتها على كيس مخبأ أسفل ملابسها الداخلية بداخله 30 لفافة لمخدر