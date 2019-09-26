جامعة القاهرة ترد على رفض تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

جامعة القاهرة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رفض جامعة القاهرة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع جامعة القاهرة، التي بدورها نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة إطلاقاً لرفض الجامعة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية، مُوضحةً أنه تم تسكين جميع الطلاب والطالبات المُدرجين على جدول التسكين اليومي والمستوفين لشروط القبول، مع استمرار التقدم لتنسيق القبول للمدن الجامعية حتى 15 نوفمبر المقبل.

ولفتت جامعة القاهرة، بحسب المركز الإعلامي، إلى أن الإجراءات الخاصة بتسكين الطلاب تسير بشكل منتظم وفقًا للجداول المُعلنة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.وأكدت الجامعة كذلك على عدم وضع أية شروط جديدة لقبول الطلاب بالمدن الجامعية للعام الجامعي الحالي، وأن الشروط المطبقة كما هي دون أي تغيير؛ والتي تتمثل في