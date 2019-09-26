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جامعة القاهرة ترد على رفض تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رفض جامعة القاهرة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع جامعة القاهرة، التي بدورها نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة إطلاقاً لرفض الجامعة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية، مُوضحةً أنه تم تسكين جميع الطلاب والطالبات المُدرجين على جدول التسكين اليومي والمستوفين لشروط القبول، مع استمرار التقدم لتنسيق القبول للمدن الجامعية حتى 15 نوفمبر المقبل.
ولفتت جامعة القاهرة، بحسب المركز الإعلامي، إلى أن الإجراءات الخاصة بتسكين الطلاب تسير بشكل منتظم وفقًا للجداول المُعلنة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.وأكدت الجامعة كذلك على عدم وضع أية شروط جديدة لقبول الطلاب بالمدن الجامعية للعام الجامعي الحالي، وأن الشروط المطبقة كما هي دون أي تغيير؛ والتي تتمثل في
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وزير-التموين - على المصيلحي (1)

التموين عن وقف استقبال التظلمات: شائعة لإثارة الرأي العام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة التموين استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، وأنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الجاري، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، الذي خصصته الوزارة لتلقي تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التمويني ( www.tamwin.com.eg).
نفوق-الاسماك-في-نهر-النيل (9)

حقيقة انتشار أسماك نافقة بأسواق محافظة الإسكندرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن انتشار أسماك نافقة بالأسواق داخل محافظة الإسكندرية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع محافظة الإسكندرية التي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق في المحافظة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والخوف بين المواطنين، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء، تم تشكيل حملات تفتيشية وعمل مسح شامل للأسواق، ولم يتم رصد وجود أي أسماك نافقة بالأسواق داخل المحافظة.
محمد-عثمان-الخشت (2)

جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من المصروفات

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء محافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي 2019 - 2020. وقال رئيس جامعة القاهرة، في تصريح اليوم الخميس، إن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل امتنعت «التعليم» عن تسليم الكتب الدراسية للطلاب؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول امتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية. وأوضحت التعليم أنها أصدرت تعليمات تُلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أي شرط أو تمييز، منوهة بأنها تتابع حاليًا موقف وصول الكتب الجديدة لجميع المدارس، حيث تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، وكذلك البدء في تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي.
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جامعه-الازهر

21 سبتمبر بدء الدراسة بجامعة الأزهر.. والإجازة 25 يناير

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، بدء العام الدراسى الجديد 21 سبتمبر، تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات ولحسن سير العملية التعليمية، على أن تبدأ إجازة نصف العام فى 25 من يناير 2020 حتى 6 من فبراير 2020، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 8 من فبراير 2020. وينعقد اليوم الأربعاء، مجلس جامعة الأزهر، حيث يتم خلال الاجتماع بحث الجديد فى تنسيق هذا العام، والاستعداد لفتح باب المرحلة الثانية عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية.
الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (8)

تخفيضات 50%.. كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلا مدارس»

ينطلق الأحد المقبل معرض "أهلا مدارس" الذى تشرف على تنظيمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي تم الإعلان عن استمراره أسبوعا، على أن يتم تمديد الوقت وفقا لما يحدث كل عام فى حال استمرار تردد المواطنين وزيادة الطلب على الشراء منه. ولا يعد المعرض الذى تم تنفيذه العام الماضي ناجحا، نظرا لعدد من الأسباب التى أكدها المواطنون والتى جاء على رأسها بُعد الموقع عن الجمهور المستهدف، فضلًا عن عدم توافر تخفيضات كبيرة تلائم طول المسافة بين مساكن المواطنين ومكان العرض فى أرض معارض مدينة نصر.
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