فينجر يكشف حقيقة توليه القيادة الفنية لليونايتد

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

أرسين فينجر

نفت شبكة "بي إن سبورتس" أن يكون أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق، قد وصف تدريب مانشستر يونايتد بـ"وظيفة الأحلام"، وذلك في تصريحات نشرها دومينيك بوث، صحفي مانشستر إيفينينج نيوز البريطانية، اليوم الخميس، إذ قال: "متحدث باسم بي إن سبورتس قال لي: لدينا مقابلة كبرى مع أرسين فينجر خلال الأسبوع الجاري، لكن تلك الجملة لم تقَل في المقابلة". صحيفة "ميرور" البريطانية وأكثر من صحيفة أخرى نشرت تصريحات للمدرب الفرنسي قال فيها: "تدريب مانشستر يونايتد وظيفة أحلام لأي مدرب".

كما تحدث فينجر عن المشكلات التي يعيشها الشياطين الحمر، مشيرا إلى أن هناك 4 صفقات ستحوله لمنافس على كل شيء، ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، إذ يستعد يونايتد لمواجهة أرسنال يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً في مباراة ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري