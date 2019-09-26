رياضة

فينجر يكشف حقيقة توليه القيادة الفنية لليونايتد

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
أرسين فينجر
أرسين فينجر
نفت شبكة "بي إن سبورتس" أن يكون أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق، قد وصف تدريب مانشستر يونايتد بـ"وظيفة الأحلام"، وذلك في تصريحات نشرها دومينيك بوث، صحفي مانشستر إيفينينج نيوز البريطانية، اليوم الخميس، إذ قال: "متحدث باسم بي إن سبورتس قال لي: لدينا مقابلة كبرى مع أرسين فينجر خلال الأسبوع الجاري، لكن تلك الجملة لم تقَل في المقابلة". صحيفة "ميرور" البريطانية وأكثر من صحيفة أخرى نشرت تصريحات للمدرب الفرنسي قال فيها: "تدريب مانشستر يونايتد وظيفة أحلام لأي مدرب".
كما تحدث فينجر عن المشكلات التي يعيشها الشياطين الحمر، مشيرا إلى أن هناك 4 صفقات ستحوله لمنافس على كل شيء، ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، إذ يستعد يونايتد لمواجهة أرسنال يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً في مباراة ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري
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دى-ماريا

دي ماريا بعد الفوز على ريال مدريد: مجرد بداية

علق الدولى الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، على فوز الفريق الباريسي وتغلب سان جيرمان، على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى مشيدًا بزملائه في الفريق. وصرح دي ماريا عبر شبكة «راديو مونت كارلو» قائلًا: «أنا سعيد للغاية، النتيجة رائعة، وقدمنا عملًا مثاليًا، لقد ركضنا كثيرًا وأدينا مباراة جيدة أمام فريق كبير».
مصر‎

تقديم موعد قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقديم موعد قرعة نهائيات توتال كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، مصر 2019، من الخميس 3 أكتوبر 2019 إلى الأربعاء 2 أكتوبر 2019، بقصر الحرملك داخل مجمع المنتزه التاريخي بالإسكندرية، الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وحسب بيان الاتحاد الإفريقي فإن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع اللجنة المحلية المنظمة لأسباب لوجيستية. ويشارك في البطولة 8 منتخبات، هي "مصر (المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا، زامبيا".
الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (2)

بركات: «أنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا»

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه لن يسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام. وقال بركات: "لن يُسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق بقدر الإمكان، وأوعدكم بأن المشكلات اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتتكرر، وإحنا داخلين على فترة جديدة ولازم يبقى فيه التزام ومسؤولية من اللاعبين، ولاعب منتخب مصر لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه، ولو مش عارفها يقعد في النادي بتاعه وميجيش".
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أولي جونار-سولسكاير (9)

سولسكاير على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن تجربة أولي جونار سولسكاير مدربا لفريق مانشستر يونايتد قد لا تستمر طويلا، بسبب توالي النتائج السلبية، وتفكير الفريق الأحمر بشكل جدي في فك الارتباط معه، في حال لم تتحسن نتائجه في الدورات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق سولسكاير انطلاقة سيئة مع الشياطين الحمر في منافسات الدوري. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي الإنجليزي حدد اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بديلا مرتقبا لسولسكاير، في حال لم يفلح في إخراج الفريق من نتائجه السلبية.
محمد صلاح (1.) (2)

محمود فايز عن صلاح: إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم

علق محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق بجهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر على أزمة محمد صلاح وحذفه علم مصر من من حسابه الرسمي على تويتر أن محمد صلاح إنسان قبل أن يكون لاعب كرة قدم عالمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم. بيزعل.. بيتنرفز.. بني آدم له مشاعر، تخيل أبوك في حفلة تخرجك قصاد كل الناس تخلى عنك (حتى لو بدون قصد) تخيلت؟ بس خلاص..!! ومحمد اتسرع في إنه شال صفة لاعب منتخب مصر من تويتر.. بس افتكر وبص فوق.. هو إنسان وبشر وممكن يغلط.. والسلام عليكم".
أرسنال (5)

بمشاركة تريزيجيه.. أرسنال يثأر من أستون فيلا بثلاثية

حقق فريق أرسنال فوزًا ثمينًا على نظيره فريق أستون فيلا، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل ثلاثية المدفعجية نيكولاس بيبي وكالوم تشامبيرس وبيير إيميريك أوباميانج، بينما سجل لأستون فيلا الثنائي جون ماكجين وويسلي موراييس. المباراة شهدت مشاركة الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًّا في تشكيلة فريقه خلال المباراة، وخرج في الدقيقة 68 ليحل المصري أحمد المحمدي بديلا له.
بيرنلي

بيرنلي يتخطى نوريتش سيتي في البريميرليج

حقق فريق نادي بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره نوريتش سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وسجل اللاعب كريس وود هدفي فريق بيرنلي في الدقائق 10، 14 من زمن الشوط الأول من المباراة، ليقتنص فريق بيرنلي الثلاث نقاط ويصبح رصيده 8 نقاط محتلا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة البريميرليج، بينما تجمد رصيد فريق نوريتش سيتي عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.
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