أزمة في المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

عمرو الجنايني وحسام البدري

اعترض عدد من الصحفيين على المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، بقيادة حسام البدري وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد؛ وذلك بسبب تخصيص مكان معين للصحفيين «ميكسد زون» يسألون فيه حسام البدري بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، وبعد اعتراض عدد من الصحفيين على التجمع في «ميكسد زون»، استجاب البدري لرغبة الصحفيين وفضل الجلوس مكانه لاستقبال أسئلة الصحفيين.

وكشف حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عن أنه سيكون هناك تنسيق مستمر مع شوقي غريب، مدرب المنتخب الأولمبي، لضمان النجاح للمنتخبين الأول والأولمبي. وواصل مدرب الفراعنة: "تم عرض لقاء البرازيل الودي على اللجنة في عدم وجود مدير فني فلم يتم البت فيه، وعلمت بمباراة الأرجنتين أمس، ولكن

وكشف حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عن أنه سيكون هناك تنسيق مستمر مع شوقي غريب، مدرب المنتخب الأولمبي، لضمان النجاح للمنتخبين الأول والأولمبي.



وواصل مدرب الفراعنة: "تم عرض لقاء البرازيل الودي على اللجنة في عدم وجود مدير فني فلم يتم البت فيه، وعلمت بمباراة الأرجنتين أمس، ولكن المنطق أن نواجه فريقا إفريقيا والأقرب بتسوانا".



وأردف البدري: "أحمد المحمدي لاعب مميز، لكننا نريد تجربة عناصر أخرى، لن نستدعيه دون أن يلعب معنا في مباراة واحدة. الـ5 محترفين الذين اخترتهم ليسوا فقط من سينضمون للمنتخب في العموم، أما عن شارة القيادة فلا قرار نهائي وهناك تفكير في ما يصب في مصلحة مصر".



واستكمل مدرب الفراعنة: "هناك نواقص في المنتخب، مثلا مروان محسن تعرض لإصابة قبل أول تجمع. قسمت مع الجهاز متابعة الدوري المصري بمعايير محددة".



