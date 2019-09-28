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مشوي أو سنجاري.. السمك البلطي متعدد الفوائد

مثل الأنواع الأخرى من الأسماك، يحتوي البلطي على السلينيوم ومضادات الأكسدة التي تعمل بفاعلية كبيرة في مكافحة السرطان، وعلاج الأمراض المتعلقة بالقلب
تحرير:إسراء سليمان ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
فوائد السمك البلطي
فوائد السمك البلطي
تحتاج أجسامنا إلى معدلات عالية من البروتين، من أجل بناء صحي للعضلات، ويوصى دائما بتناول أطعمة صحية، والابتعاد عن المكملات الغذائية؛ لذا فالأسماك خيارات مثالية دائمًا، من أجل فقدان الوزن من جانب، والحفاظ على معدلات المعادن المهمة في جسمك من جانب آخر، وسمك البلطي يعد من أشهر أنواع الأسماك حول العالم، فهو يتميز بمذاق رائع، كما يعد مصدرا جيدا للبروتين، وأكثر انتشارًا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأخذت شهرته في الازدياد بعد أن كشف العلماء عن فوائده المتعددة، نقلًا عن "style craze".
ينمو سمك البلطي سريعًا دون الحاجة إلى بيئة محددة، فتجده على طاولة كل بيت عربي، وتتعدد وصفاته الشهية؛ على سبيل المثال، بعض الأفراد يفضلونه مقليا والبعض الآخر يحب المشوي أو السنجاري، ومهما اختلفت طريقة تحضيره، في النهاية جميع الطرق ستؤدي إلى العديد من الفوائد الصحية والعلاجية. لكل بلد قصة خاصة بتاريخ
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ينظف الأسنان ويعالج البرد والصداع.. فوائد ورق اللورا

ورق اللورا أو كما يطلق عليه البعض "ورق الغار" من المكونات الأساسية في المطبخ، تستخدمه الكثيرات من ربات البيوت لإضافة نكهة مختلفة لبعض الأطعمة وعلى رأسها الشربة، فورق اللورا معروف برائحته القوية، ولا تقتصر أهميته على الرائحة فقط فهو يساعد في التخلص من الضغوط النفسية والعصبية ويعمل على تهدئة الأعصاب بشكل كبير، كما يعد من المضادات الحيوية الفعالة التي تخلصك من البكتيريا والفيروسات، ومفيد أيضًا لعلاج نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي. في السطور التالية نساعدك في التعرف على فوائد ورق اللورا.
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6 أطعمة قد لا تعرف أنها مليئة بالكربوهيدرات

من بين الأنظمة الغذائية المتبعة، توجد بعض العادات التي يتداولها العديد من الأشخاص، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية، عدم تناول طعام في الساعات المتأخرة من الليل، إضافة إلى التقليل من استهلاكك للسكريات والمشروبات الغازية، ولكن توجد بعض من العادات السيئة التي نتبعها دون وعي كامل. على سبيل المثال يتناول العديد من الأشخاص كميات كبيرة من الزبيب باعتباره أحد الأطعمة الصحية، ولكن الذي لا تعرفه أنه غني بكميات كبيرة من الكربوهيدرات، نقلًا عن "timesofindia".
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لبان الدكر علاج صحي وتجميلي.. كيف يمكن استخدامه؟

بالرغم من مذاقه المر، لكنه يحمل العديد من الفوائد والعناصر الغذائية، فعند تناولك للبان الدكر أول مرة قد لا تستطيع تناوله مرة أخرى، كما قد يسبب لك الغثيان نتيجة المرارة الناتجة عنه، ولكن عند التعرف على فوائده ومعالجته لكثير من الأمراض قد تتغير نظرتك له. لبان الدكر عبارة عن شجرة موطنها الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يستخدم كعلاج تقليدي في هذه المناطق لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ومطهر، مزيل للقلق، ومضاد للالتهاب العصبي، لذا تعرف على فوائده وطرق استخدامه حسبما ذكرها موقع Organic Facts.
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بخلاف فقدان الوزن.. للقهوة الخضراء تأثير على السكري

القهوة من المشروبات التي عندما تشم رائحتها تستيقظ على الفور وتستمتع بوجودها بجانبك، إنها المنقذ وقت الضغوطات والمهون وقت الإجهاد، وبالرغم من أنها تحمل الكافيين الذي قد يسبب الأرق في كثير من الأحيان، لكن لديها فوائد عديدة تساعد كل شخص في الحفاظ على صحة الجسم. وأصبحت القهوة الخضراء من الأنواع الشائعة حول العالم، خاصة أنه تم ربطها بفقدان الوزن، وربما سمعت عن إمدادها الغني بمركبات النباتات التي تعزز الصحة، لذا عليك معرفة الفوائد التي تحملها القهوة الخضراء، بالإضافة إلى بعض المخاطر المحتملة وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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تحاول التغلب على الوزن الزائد؟.. خذ البروبيوتيك

الانتفاخ مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص، وتسبب الإحراج والآلام، وإذا كنت تحاول التغلب عليه، فإن البروبيوتيك يمكن أن يكون مفيدًا. كما أن البروبيوتيك يحمل فوائد عديدة أخرى غير التخلص من الانتفاخ، كمعالجة الإسهال، والحفاظ على صحة القلب، إلى جانب تحسين صحة الجهاز المناعي، وخفض أعراض الالتهاب. وبعيدا عن قدراته المعروفة، فقد وجد العلماء في أبحاث جديدة ومتتالية أن الكائنات الحية الدقيقة التي تعزز "البكتيريا الجيدة" في الأمعاء يمكن أن تعزز فقدان الوزن.
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