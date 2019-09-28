مشوي أو سنجاري.. السمك البلطي متعدد الفوائد

مثل الأنواع الأخرى من الأسماك، يحتوي البلطي على السلينيوم ومضادات الأكسدة التي تعمل بفاعلية كبيرة في مكافحة السرطان، وعلاج الأمراض المتعلقة بالقلب

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

فوائد السمك البلطي

تحتاج أجسامنا إلى معدلات عالية من البروتين، من أجل بناء صحي للعضلات، ويوصى دائما بتناول أطعمة صحية، والابتعاد عن المكملات الغذائية؛ لذا فالأسماك خيارات مثالية دائمًا، من أجل فقدان الوزن من جانب، والحفاظ على معدلات المعادن المهمة في جسمك من جانب آخر، وسمك البلطي يعد من أشهر أنواع الأسماك حول العالم، فهو يتميز بمذاق رائع، كما يعد مصدرا جيدا للبروتين، وأكثر انتشارًا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأخذت شهرته في الازدياد بعد أن كشف العلماء عن فوائده المتعددة، نقلًا عن "style craze".

ينمو سمك البلطي سريعًا دون الحاجة إلى بيئة محددة، فتجده على طاولة كل بيت عربي، وتتعدد وصفاته الشهية؛ على سبيل المثال، بعض الأفراد يفضلونه مقليا والبعض الآخر يحب المشوي أو السنجاري، ومهما اختلفت طريقة تحضيره، في النهاية جميع الطرق ستؤدي إلى العديد من الفوائد الصحية والعلاجية. لكل بلد قصة خاصة بتاريخ