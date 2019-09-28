مشوي أو سنجاري.. السمك البلطي متعدد الفوائد

مثل الأنواع الأخرى من الأسماك، يحتوي البلطي على السلينيوم ومضادات الأكسدة التي تعمل بفاعلية كبيرة في مكافحة السرطان، وعلاج الأمراض المتعلقة بالقلب
تحتاج أجسامنا إلى معدلات عالية من البروتين، من أجل بناء صحي للعضلات، ويوصى دائما بتناول أطعمة صحية، والابتعاد عن المكملات الغذائية؛ لذا فالأسماك خيارات مثالية دائمًا، من أجل فقدان الوزن من جانب، والحفاظ على معدلات المعادن المهمة في جسمك من جانب آخر، وسمك البلطي يعد من أشهر أنواع الأسماك حول العالم، فهو يتميز بمذاق رائع، كما يعد مصدرا جيدا للبروتين، وأكثر انتشارًا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأخذت شهرته في الازدياد بعد أن كشف العلماء عن فوائده المتعددة، نقلًا عن "style craze".
ينمو سمك البلطي سريعًا دون الحاجة إلى بيئة محددة، فتجده على طاولة كل بيت عربي، وتتعدد وصفاته الشهية؛ على سبيل المثال، بعض الأفراد يفضلونه مقليا والبعض الآخر يحب المشوي أو السنجاري، ومهما اختلفت طريقة تحضيره، في النهاية جميع الطرق ستؤدي إلى العديد من الفوائد الصحية والعلاجية.
لكل بلد قصة خاصة بتاريخ
ينمو سمك البلطي سريعًا دون الحاجة إلى بيئة محددة، فتجده على طاولة كل بيت عربي، وتتعدد وصفاته الشهية؛ على سبيل المثال، بعض الأفراد يفضلونه مقليا والبعض الآخر يحب المشوي أو السنجاري، ومهما اختلفت طريقة تحضيره، في النهاية جميع الطرق ستؤدي إلى العديد من الفوائد الصحية والعلاجية.
لكل بلد قصة خاصة بتاريخ السمك البلطي، ولكن الأشهر هو السمك النيلي الذي يرجع إلى الثقافة المصرية القديمة، وبالنسبة للعناصر الغذائية، يحتوي السمك البلطي على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم؛ على سبيل المثال، البروتين والدهون الصحية غير المشبعة والمغنسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك، إضافة إلى السيلينيوم، والنياسين، وفيتامين (E ،B12)، وبالنسبة للسعرات الحرارية فالسمكة الواحدة تحتوي على 36 سعرا حراريا فقط.
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يجب تناول السمك مرتين في الأسبوع على الأقل، وفي ما يلي بعض الفوائد المهمة للسمك البلطي:
1- الحفاظ على صحة العظام
يعد سمك البلطي من أكثر الأسماك المتناوَلة، ولكن العديد من الأشخاص لا يعلمون أهميته الرائعة، فهو يعد من أكثر أنواع الأسماك الجيدة لصحة العظام، حيث يحتوي على معادن مهمة لنمو العظام؛ مثل الكالسيوم والفوسفور، فأثبتت العديد من الدراسات الحالية أن الكولاجين الموجود في البلطي يستخدم في كثير من الأدوية الطبية، وأوضحت النتائج أنه يساعد في إصلاح خلايا العظام، كما أنه من المحتمل أن يستخدم كمادة حيوية في مجال طب الأسنان.
2- الوقاية من الأمراض
مثل الأنواع الأخرى من الأسماك، يحتوي البلطي على السلينيوم ومضادات الأكسدة، التي تعمل بفاعلية كبيرة في مكافحة السرطان، وعلاج الأمراض المتعلقة بالقلب، كما يعمل السيلينيوم على التقليل من نشاط الجذور الحرة، ويجعلك أقل عرضة للإصابة بالإجهاد التأكسدي، كما أنه يمنع تحول الخلايا إلى خلايا سرطانية، وعلاوة على ذلك، وجد العلماء أن الببتيد المضادة للميكروبات (سلسلة من الأحماض الأمينية) تتميز بخصائص مضادة للالتهابات، ويمكن استخدامها لمعالجة السرطان.
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3- المساعدة في فقدان الوزن
عند الحديث عن الأنظمة الغذائية، فالأسماك من الأطعمة الصحية التي تساعدك على فقدان الوزن، كما أنها تمنحك معدلات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتحتوي أيضًا على معدلات عالية من البروتين، فتناول السمك البلطي يساعد بشكل كبير في التقليل من استهلاك السعرات الحرارية، ويساعد أيضًا في تزويد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها.
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4- مكافحة علامات تقدم العمر
السمك البلطي غني بمضادات الأكسدة وفيتامين E، وكل منهما مهم بشكل كبير لصحة الجلد، كما يعملان على التحسين من نضارة البشرة ويجعلانها متوهجة، كما أنهما يقللان من التوتر والالتهابات، ويحميان البشرة من التغير الناتج عن أشعة الشمس والعوامل الخارجية؛ ونتيجة لذلك تبقى العظام والخلايا والأعضاء في حالة صحية جيدة.