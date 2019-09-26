رياضة

سولسكاير على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
سولسكاير
سولسكاير
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن تجربة أولي جونار سولسكاير مدربا لفريق مانشستر يونايتد قد لا تستمر طويلا، بسبب توالي النتائج السلبية، وتفكير الفريق الأحمر بشكل جدي في فك الارتباط معه، في حال لم تتحسن نتائجه في الدورات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق سولسكاير انطلاقة سيئة مع الشياطين الحمر في منافسات الدوري. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي الإنجليزي حدد اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بديلا مرتقبا لسولسكاير، في حال لم يفلح في إخراج الفريق من نتائجه السلبية.
وعلى الرغم من التزام الأرجنتيني بعقد مع السبايرز، فإن استمرار حصده للنتائج السلبية قد يعجل برحيله هو الآخر عن الفريق، وانتقاله لمانشستر يونايتد، حيث تلقى اتصالات من مسؤولي النادي. ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، ويستعد يونايتد لمواجهة أرسنال يوم الإثنين في
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الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (2)

بركات: «أنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا»

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه لن يسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام. وقال بركات: "لن يُسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق بقدر الإمكان، وأوعدكم بأن المشكلات اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتتكرر، وإحنا داخلين على فترة جديدة ولازم يبقى فيه التزام ومسؤولية من اللاعبين، ولاعب منتخب مصر لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه، ولو مش عارفها يقعد في النادي بتاعه وميجيش".
حسام البدري (1)

البدري: لست عدو النجوم وأسعى لتغيير لعب المنتخب

قال حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إنه لم يكن هناك توافق تام على اختيارات الجهاز الفني للفراعنة، موضحًا أنه أمر طبيعي ومتوقع، ونفى البدري خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد للفراعنة، أن يكون هناك أي تدخلات في اختيارات الجهاز المعاون، موضحًا: «أيوب ومعوض والشعلالي اشتغلوا معايا من قبل؛ لذلك لم يتم فرض أي أسماء على جهاز المنتخب».
عمرو الجنايني - حسام البدري

أزمة في المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري

اعترض عدد من الصحفيين على المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، بقيادة حسام البدري وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد؛ وذلك بسبب تخصيص مكان معين للصحفيين «ميكسد زون» يسألون فيه حسام البدري بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، وبعد اعتراض عدد من الصحفيين على التجمع في «ميكسد زون»، استجاب البدري لرغبة الصحفيين وفضل الجلوس مكانه لاستقبال أسئلة الصحفيين.
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أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يرد على مورينو: خسرنا هنا العام الماضى أيضا

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني الحالى لمانشستر يونايتد، على الانتقادات التي وجهها له جوزيه مورينيو المدرب السابق للشياطين الحمر، عقب سقوط اليونايتد االيوم الأحد بثنائية نظيفة أمام فريق وست هام، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة البريميرليج، والتى أقيمت على ملعب النادى الأوليمبي. وجاء تصريح مورينيو عقب المباراة، قائلا: "لا أرى أي تحسن في الوقت الحالي لمانشستر يونايتد، ولم تكن هناك أي إيجابيات تُذكر في المباراة".
بيرنلي

بيرنلي يتخطى نوريتش سيتي في البريميرليج

حقق فريق نادي بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره نوريتش سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وسجل اللاعب كريس وود هدفي فريق بيرنلي في الدقائق 10، 14 من زمن الشوط الأول من المباراة، ليقتنص فريق بيرنلي الثلاث نقاط ويصبح رصيده 8 نقاط محتلا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة البريميرليج، بينما تجمد رصيد فريق نوريتش سيتي عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.
أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يكشف آخر تطورات إصابة بوجبا ومارسيال

يأمل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في عودة المصابين قبل مواجهة وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. ويغيب الفرنسي بول بوجبا، ومواطنه أنتوني مارسيال والإنجليزي لوك شاو، عن مواجهة الهامرز المقرر خوضها الأحد المقبل، ويأمل سولسكاير في استعادة خدمات دانييل جيمس من إصابة الكاحل التي تسببت في غيابه عن الفوز على أستانا الكازاخي في أولى مواجهات الدوري الأوروبي، خصوصًا أن جيمس الوافد الجديد للشياطين الحمر تألق وسجل 3 أهداف بقميص الفريق الجديد ليحجز مقعدا أساسيا في خطط النرويجي.
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نجم ليفربول يحذف حسابه الشخصي على «تويتر»

قام الدولي الإسكتلندي أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، بحذف حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، بعد تلقيه انتقادات مسيئة عقب هزيمة ليفربول أمام نابولي في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020، حيث تسبب روبرتسون الظهير الأيسر للريدز في ركلة الجزاء التي منحت نابولي التقدم في الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يضاعف نجم نابولي لورينتي النتيجة للفريق الساحلي الإيطالي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
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