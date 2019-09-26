سولسكاير على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

سولسكاير

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن تجربة أولي جونار سولسكاير مدربا لفريق مانشستر يونايتد قد لا تستمر طويلا، بسبب توالي النتائج السلبية، وتفكير الفريق الأحمر بشكل جدي في فك الارتباط معه، في حال لم تتحسن نتائجه في الدورات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق سولسكاير انطلاقة سيئة مع الشياطين الحمر في منافسات الدوري. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي الإنجليزي حدد اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بديلا مرتقبا لسولسكاير، في حال لم يفلح في إخراج الفريق من نتائجه السلبية.

وعلى الرغم من التزام الأرجنتيني بعقد مع السبايرز، فإن استمرار حصده للنتائج السلبية قد يعجل برحيله هو الآخر عن الفريق، وانتقاله لمانشستر يونايتد، حيث تلقى اتصالات من مسؤولي النادي. ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، ويستعد يونايتد لمواجهة أرسنال يوم الإثنين في

وعلى الرغم من التزام الأرجنتيني بعقد مع السبايرز، فإن استمرار حصده للنتائج السلبية قد يعجل برحيله هو الآخر عن الفريق، وانتقاله لمانشستر يونايتد، حيث تلقى اتصالات من مسؤولي النادي.



ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، ويستعد يونايتد لمواجهة أرسنال يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً في مباراة ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



وتأهل مانشستر يونايتد لدور الـ16 ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو" بصعوبة بالغة، بعد الفوز على روشدال بركلات الترجيح، بعد أن تلقى هزيمة في مباراة الجولة الماضية أمام فريق وست هام يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي استضافها ملعب فريق وست هام.