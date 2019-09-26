زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إسطنبول ويقطع الاتصالات

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

زلزال - أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، ما تسبب في انقطاع الاتصالات بالمدينة الواقعة شمال غربي تركيا. وقال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل: إن "زلزالا قوته 5.7 درجات هز مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا"، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 70 كيلومترا غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري، وفقا لـ"سكاي نيوز". ونقلت رويترز عن شهود بأنهم شعروا باهتزاز المباني في المدينة، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان، ودفعه إلى الخروج للشوارع.

يأتي الزلزال الجديد بعد يومين من هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة إسطنبول، وتركزت في بحر مرمرة، بالقرب من سواحل منطقة سيلفري في القسم الأوروبي للمدينة بعمق 9.8 كم.كما تعرضت البلاد إلى زلزال استهدف منطقة دينيزلي غربي تركيا، بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، في مارس الماضي.جدير بالذكر