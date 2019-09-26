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زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إسطنبول ويقطع الاتصالات

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، ما تسبب في انقطاع الاتصالات بالمدينة الواقعة شمال غربي تركيا. وقال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل: إن "زلزالا قوته 5.7 درجات هز مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا"، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 70 كيلومترا غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري، وفقا لـ"سكاي نيوز". ونقلت رويترز عن شهود بأنهم شعروا باهتزاز المباني في المدينة، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان، ودفعه إلى الخروج للشوارع.
يأتي الزلزال الجديد بعد يومين من هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة إسطنبول، وتركزت في بحر مرمرة، بالقرب من سواحل منطقة سيلفري في القسم الأوروبي للمدينة بعمق 9.8 كم.كما تعرضت البلاد إلى زلزال استهدف منطقة دينيزلي غربي تركيا، بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، في مارس الماضي.جدير بالذكر
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رجب-طيب-اردوغان (2)

النمسا توصي بحظر جمعية تركية وحركة إخوانية

أصدر البرلمان النمساوي، اليوم الخميس، توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية المرتبطة بالنظام التركي وجماعة أخرى مرتبطة بالإخوان. وقالت صحيفة "أوسترايش" النمساوية: إن قائمة (الآن) وكتلتي حزب الشعب (صاحب الأغلبية) وحزب الحرية نجحت خلال جلسة البرلمان أمس في تمرير توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية وحركة "مللي جورش" المرتبطة بالإخوان، بحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "إيه بي ايه". ووفقا للتقرير، فإن التوصية تطالب الحكومة بفحص ومراقبة كل المنظمات التابعة لـ"اتيب" و"مللي جورش" في النمسا.
فيضانات

مصرع 11 شخصًا وإجلاء 28 ألفًا جراء فيضانات بالهند

أعلن مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات بمدينة "بوني" بولاية "ماهاراشترا" غربي البلاد إلى 11 قتيلًا و6 مفقودين. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنه تم إجلاء أكثر من 28 ألف شخص من المناطق المنخفضة فيما أعلنت الإدارة المحلية حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار.
نتنياهو

الفرصة الثانية| هل ينجح نتنياهو في الحفاظ على منصبه؟

بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لضربة مذلة، حيث تقدم منافسه الرئيسي بيني جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، بفارق بسيط على زعيم حزب "الليكود" المحافظ، وبدا أنه في طريقه للحصول على أول فرصة لتشكيل حكومة إسرائيل المقبلة. لكن بحلول يوم أمس الأربعاء، في تطور مفاجئ، عاد نتنياهو إلى مركز الصدارة، إذ اختاره الرئيس رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة، محافظا على توجه إسرائيل اليميني وقدم طوق نجاة سياسيا لنتنياهو الذي يواجه لائحة اتهام وشيكة بالفساد.
الكرملين

روسيا تطالب بتسوية المشاكل في فنزويلا دون تدخل أجنبي

طالبت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، بتسوية المشاكل في فنزويلا دون تدخل أجنبي، موضحة أنه في الوقت الذي يظهر فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المرونة فعلى المعارضة إظهار الشيء ذاته. وأكد المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف في تصريح، "تقديم بلاده المساعدة لكراكاس عبر المشاورات وغيرها من السبل"، لافتا إلى أن روسيا وفنزويلا تواصلان تعاونهما العسكري، وأن موسكو تفي بالتزاماتها بشأن إصلاح المعدات العسكرية التي سبق أن قامت فنزويلا بشرائها، وفقا لـ"سبوتنيك".
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-25

بتهمة التجسس.. إبقاء موظف تركي بقنصلية أمريكا رهن السجن

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أن محكمة تركية قررت إبقاء موظف تركي في القنصلية الأمريكية رهن السجن في إطار محاكمته بقضية تجسس، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية". وبدأت في تركيا محاكمة موظف في القنصلية الأمريكية متهم بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، في قضية تزيد التوترات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلسي. وتم توقيف متين توبوز، وهو مواطن تركي موظف في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، عام 2017 واتهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.
لاجئين (9)

هل يدفع السوريون ثمن هزيمة حزب أردوغان السياسية؟

لم يعد النهج الذي يسير فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن التعامل مع الأكراد على الحدود السورية، بالأمر غير المبرر خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن ذلك يأتي بالتزامن مع انهيار أوضاع اللاجئين السوريين في بلاده على مدى الأشهر الثلاث الماضية، والذين تعرضوا للتهجير من بعض المدن التركية، وعلى رأسها إسطنبول.. التفسير الأوضح لسياسة الرئيس التركي هي أنه يعتزم الزج باللاجئين السوريين في مثل هذه الأزمة التي دخلتها تركيا بأوامر أردوغان خلال السنوات القليلة الماضية.
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تركيا تتهم أمريكا بتعطيل اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء: أمريكا بالسعى إلى تعطيل اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتخذ إلا خطوات شكلية في هذا الاتفاق. وأضاف أوغلو في تصريح صحفي، "أردنا العمل مع أمريكا، لكن نهجها حتى الآن غير مرض فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا". كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف، الأحد، أن أنقرة وواشنطن على خلاف مستمر بشأن إقامة المنطقة الآمنة المقررة في شمال سوريا، وذلك بعد ساعات من بدء دوريات مشتركة بين البلدين في تلك المنطقة.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

تركيا تأمر باعتقال 53 مدنيًا على صلة بفتح الله جولن

أصدرت النيابة التركية، اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقال صدرت بحق عشرات المدنيين على صلة بالداعية التركي المعارض، فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة، وضباط بالجيش، بحسب "سبوتنيك" الروسية. وذكر مكتب الإعلام بالنيابة العامة بمحافظة قونيا لوكالة "سبوتنيك"، أن "النائب العام أصدر أمرا باعتقال 53 مدنيا مرتبطين بمنظمة فتح الله غولن، ولهم علاقات سرية بضباط في الجيش". وأوضح أن "عمليات الاعتقال متواصلة في 23 محافظة تركية، وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص حتى الآن".
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