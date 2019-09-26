تعطل خطابات البريد المصري في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

البرلمان

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تعطل النظام الخاص بالخطابات المسجلة بعلم الوصول بالبريد المصري. وقال "فؤاد" إنه في إطار التوجه نحو ميكنة الجهاز الإداري للدولة بمختلف القطاعات الحكومية، وذلك تيسيرا على المواطن المصري وتطوير الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال البريد المصري ومراكز الخدمات البريدية الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية بأسرع وقت وبشكل أكثر دقة وإفادة، فإن هناك تعطل لنظام الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول بالبريد المصري من يوم الأربعاء 19/9/2019، حتى الآن.

وأضاف فؤاد، أن ذلك يؤثر بالسلب على إرسال واستقبال الخطابات والجوابات، وتقديم التظلمات من أصحاب الشأن لبعض الإدارات والمصالح الحكومية المختلفة، منوها إلى أن ذلك الضرر يتلخص في أن المواطنين غير القادرين على استخدام الخدمات الخاصة بمراكز الخدمة البريدية، وذلك لسوء نظام التشغيل الخاص بالبريد المصري وتكرار