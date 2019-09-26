الآثار: إقامة معرض للمستنسخات في روسيا نهاية العام

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

آثار - أرشيفية

أعلنت وزارة الآثار، تنظيم معرض للمستنسخات الأثرية من إنتاج وحدة النماذج الأثرية بالوزارة، في مدينة سان بطرسبرج الروسية آخر العام الحالي، وذلك لتعريف الشعب الروسي بالحضارة المصرية القديمة. وقال الدكتور عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالوزارة، في تصريح اليوم الخميس، إن هذا المعرض يأتي وسط اهتمام وإقبال واسع من المواطنين الروس للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، مما يسهم في الترويج والتسويق لزيارة مصر والتعرف علي معالمها الأثرية والسياحية.

وأضاف أن المعرض سوف يطوف عددا من المدن الروسية المختلفة بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من جمهور الشعب الروسي وخاصة الأطفال لزيارة المعرض والتعرف علي الحضارة المصرية القديمة من خلال مشاهدة عدد من أهم نماذج كنوز الآثار المصرية.وأوضح أن المعرض يضم 77 نموذجا أثريا من نماذج الآثار المصرية، من بينها رأس