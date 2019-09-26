هل امتنعت «التعليم» عن تسليم الكتب الدراسية للطلاب؟

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

طارق شوقي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول امتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية. وأوضحت التعليم أنها أصدرت تعليمات تُلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أي شرط أو تمييز، منوهة بأنها تتابع حاليًا موقف وصول الكتب الجديدة لجميع المدارس، حيث تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، وكذلك البدء في تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي.

وأشارت إلى ضرورة تقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى (خدمة المواطنين) في حالة ربط تسليم الكتب المدرسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، ويتم على الفور التحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل