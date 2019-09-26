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هل امتنعت «التعليم» عن تسليم الكتب الدراسية للطلاب؟

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
طارق شوقي
طارق شوقي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول امتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية. وأوضحت التعليم أنها أصدرت تعليمات تُلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أي شرط أو تمييز، منوهة بأنها تتابع حاليًا موقف وصول الكتب الجديدة لجميع المدارس، حيث تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، وكذلك البدء في تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي.
وأشارت إلى ضرورة تقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى (خدمة المواطنين) في حالة ربط تسليم الكتب المدرسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، ويتم على الفور التحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هل توزع «الصحة» تطعيمات فاسدة على المدارس؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول فساد التطعيمات الخاصة بحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية للطلاب بالمدارس. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول فساد التطعيمات المدرسية، والتي منها طعوم الحصبة والحصبة الألمانية، مُشددةً على أن كافة التطعيمات بالمدارس سليمة وآمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتم اجتيازها لاختبارات الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات، مُؤكدةً على أنها لا تتسبب في أي أضرار للطلاب.
وزير-التموين - على المصيلحي (1)

التموين عن وقف استقبال التظلمات: شائعة لإثارة الرأي العام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة التموين استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، وأنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الجاري، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، الذي خصصته الوزارة لتلقي تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التمويني ( www.tamwin.com.eg).
نفوق-الاسماك-في-نهر-النيل (9)

حقيقة انتشار أسماك نافقة بأسواق محافظة الإسكندرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن انتشار أسماك نافقة بالأسواق داخل محافظة الإسكندرية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع محافظة الإسكندرية التي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق في المحافظة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والخوف بين المواطنين، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء، تم تشكيل حملات تفتيشية وعمل مسح شامل للأسواق، ولم يتم رصد وجود أي أسماك نافقة بالأسواق داخل المحافظة.
محمد-عثمان-الخشت (2)

جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من المصروفات

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء محافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي 2019 - 2020. وقال رئيس جامعة القاهرة، في تصريح اليوم الخميس، إن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي.
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في عيد الأم.. أفضل الهدايا لمُدرسة طفلك1

تعليم النواب: حظر الواجبات المدرسية قرار صائب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن طبيعة المرحلة العمرية لرياض الأطفال، تتطلب الأنشطة وليس الواجبات المنزلية، مشيرا إلى أن الطفل بحاجة إلى تعلم المشاركة النشطة مع الآخرين صغارا وكبارا، وتعلم كيفية تكوين العلاقات الاجتماعية مع الآخرين من الأسرة والروضة والمجتمع، مشيدا بقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بحظر الواجبات المنزلية فى مرحلة رياض الأطفال، إذ أن الدراسات أثبتت عدم جدواها بالنسبة للطفل بالإضافة إلى أنها تشكل عبئا على الأطفال المتعسرين، وتسبب الملل للمتفوقين.
زحام-داخل-الفصول

التعليم: نحتاج 130 مليار جنيه لحل أزمة كثافات الفصول

قالت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حل مشكلة الكثافات في الفصول الدراسية يحتا إلى 130 مليار جنيه، مشيرة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن حل مشكلة الكثافات يحتاج إلى 100 ألف فصل، والوزارة تعمل على قرابة 13 ألف فصل طبقا للموارد المتاحة والأراضي المتوفرة، داعية المجتمع المدنى للمساهمة فى توفير أراضى لبناء مدارس، وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل فى صيانة 15 ألف فصل، وتحاول أن تضع حلول مختلفة فى مشكلة بناء المدارس، وسيتم إعلانها خلال الأسابيع المقبلة.
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التعليم: تحصيل أي مبالغ مالية لتحويل الطلاب من المدارس «فساد»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القانون يمنع تحصيل أى مقابل مادي من ولى الأمر نظير تحويل الطالب من مدرسة لأخرى،، موضحة في مؤتمر صحفي اليوم، أن ما يتم تحت مسمى المشاركة المجتمعية هو "فساد ممنهج"، ولا يصح أن يتم تنظيم المشاركة المجتمعية من خلال المدارس، وإنما لهم إدارة تنظم ما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، وشددت الوزارة على أنه يمنع تحصيل أى مبالغ مالية من أى ولى أمر، وفي حال تم ذلك على ولي الأمر التوجه بشكوى إلى الإدارة التعليمية للتحقيق فيها من قبل الإدارة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب.. تفاصيل منهج 2 ثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الثاني الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي على ما يلي: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية: مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات (الجبر، التفاضل وحساب المثلثات)".
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