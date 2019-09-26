جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من المصروفات

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

محمد الخشت

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء محافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي 2019 - 2020. وقال رئيس جامعة القاهرة، في تصريح اليوم الخميس، إن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي.

وأكد الخشت أن الجامعة تقدم الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.





