7 سنوات مشدد لـ6 إخوان حرقوا استراحة رئيس أبو كبير

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة دائرة الإرهاب بالشرقية، اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبامي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة ستة عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المُشدد لمدة سبع سنوات؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 4730 جنايات أبو كبير لسنة 2014، بحرق استراحة رئيس مجلس مدينة أبو كبير، بالإضافة إلى إتلاف إحدى ماكينات الصرف الآلي ««ATM.

تعود تفاصيل القضية للنصف الأخير من عام 2014، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام ستة من أعضاء جماعة الإخوان، بحرق استراحة رئيس مجلس مدينة أبو كبير، وإتلاف إحدى ماكينات الصراف الآلي «ATM» الخاصة بأحد البنوك. جرى ضبط المتهمين الستة، وبالعرض