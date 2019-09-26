جريمة

7 سنوات مشدد لـ6 إخوان حرقوا استراحة رئيس أبو كبير

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة دائرة الإرهاب بالشرقية، اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبامي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة ستة عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المُشدد لمدة سبع سنوات؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 4730 جنايات أبو كبير لسنة 2014، بحرق استراحة رئيس مجلس مدينة أبو كبير، بالإضافة إلى إتلاف إحدى ماكينات الصرف الآلي ««ATM.
تعود تفاصيل القضية للنصف الأخير من عام 2014، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام ستة من أعضاء جماعة الإخوان، بحرق استراحة رئيس مجلس مدينة أبو كبير، وإتلاف إحدى ماكينات الصراف الآلي «ATM» الخاصة بأحد البنوك. جرى ضبط المتهمين الستة، وبالعرض
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جثة-فتاة

خلافات الميراث تدفع شابا إلى الانتحار في الدقهلية

أقدم شاب من قرية بسنديلة، التابعة لمركز بلقاس، فى محافظة الدقهلية، على الانتحار، بحبة حفظ الغلال السامة، وذلك بسبب خلافات جمعته بعدد من أفراد أسرته على الميراث، ورغبته في تقسيم الميراث سريعًا لمروره بضائقة مالية. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى ضباط مركز شرطة شربين من مستشفي شربين العام، باستقبال شاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.
سجن

المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض طفلين «جيرانه» بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطلًا بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 4638 جنايات مشتول السوق لسنة 2018، باستدراج طفلين، شقيقين، أبناء أحد جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وهتك عرضهما بالقوة داخل بدروم منزله، دون أدنى اعتبار لحدثة سنهما وطفولتهما.
سجن

سجن عامل باع «أرض الإسكان» بتوكيلات مزورة في العاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملًا بالسجن لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1884 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2009، بالاشتراك مع مأمور توثيق مكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، والذي تبين حُسن نيته، في تزوير توكيلين رسميين لبيع قطعة أرض تابعة لقطاع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
هيروين

ضبط سيدة حاولت تهريب هيروين لزوجها داخل المحكمة

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط "أ. ح. ك" ربة منزل، في أثناء محاولتها تهريب 30 تذكرة لمخدر الهيروين مخبأة أسفل ملابسها الداخلية، لزوجها من أجل بيعها للمساجين داخل الحجز. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكُّن رئيس مباحث مجمع محاكم الإسكندرية من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر الهيروين، قبل تهريبها إلى حجز بمحكمة الجنايات.
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سجن

سجن عامل باع «أرض الإسكان» بتوكيلات مزورة في العاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملًا بالسجن لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1884 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2009، بالاشتراك مع مأمور توثيق مكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، والذي تبين حُسن نيته، في تزوير توكيلين رسميين لبيع قطعة أرض تابعة لقطاع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
اشعال النار

سائق يحرق جاره بسبب «جاموسة» في الشرقية

أقدم سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على إشعال النيران في جاره، ظهر اليوم الجمعة؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما سببها اتهامه لجاره بسرقة «جاموسة» يمتلكها بقرية «بهنباي» التابعة لدارة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصاب على إثرها إلى مستشفى «ههيا» للحروق، وجرى ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحريات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
محكمة-ارشفية

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
طعن-بالسكين

النيابة تعاين مسرح جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية

أجرت نيابة مشتول السوق العامة، بمعرفة أحمد هشام، وكيل النيابة العامة، تحت رئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، المعاينة الجنائية وتمثيل الجريمة لواقعة قيام أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، واحتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
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