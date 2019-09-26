هل ينجح العراق في دور الوسيط بين السعودية وإيران؟

بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقية إلى السعودية، يرى محللون أن مصير مهمة عبد المهدي في المملكة هو الفشل، حيث إنه لا أحد في السعودية مستعد لقبول تلك الوساطة

تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

حملت الزيارة القصيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى السعودية أمس، الكثير من التلميحات والتكهنات التي تحدثت عن الأسباب والأهداف من وراء تلك الزيارة التي أثارت حالة من الجدل؛ نظرا لتوقيت تلك الزيارة التي جاءت عقب الهجمات التي شهدتها منشآت نفطية في المملكة وتم توجيه أصابع الاتهام إلى إيران. ووصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، إلى السعودية في زيارة استمرت ساعات قليلة، والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

عقد الملك سلمان مباحثات رسمية مع عبد المهدي، تناولت مستجدات الأحداث في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الأخير على منشآت أرامكو في بقيق وخريص، بحسب وكالة "واس". رئيس الوزراء العراقي كشف اليوم عن نتائج زيارته إلى المملكة التي ربطتها تقارير إعلامية بمحاولة بغداد الوساطة لمنع نشوب تطورات في المنطقة. أول تلميح

عقد الملك سلمان مباحثات رسمية مع عبد المهدي، تناولت مستجدات الأحداث في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الأخير على منشآت أرامكو في بقيق وخريص، بحسب وكالة "واس".

رئيس الوزراء العراقي كشف اليوم عن نتائج زيارته إلى المملكة التي ربطتها تقارير إعلامية بمحاولة بغداد الوساطة لمنع نشوب تطورات في المنطقة.

أول تلميح رسمي

وعقب عودته إلى العاصمة العراقية بغداد، قال عبد المهدي في بيان، إن لقاءه مع الملك سلمان وولي العهد "ناقش الأوضاع الإقليمية والسعي إلى تهدئة الأوضاع ودرء أخطار نشوب أي صراع أو حرب وتلافي مضاعفات كل ذلك".

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وأشار رئيس الوزراء إلى تلقيه "استجابة طيبة جدا، ونحن أقرب إلى التفاؤل للمضي قدمًا في اتجاهات حلحلة الأوضاع ومنع حدوث أي صدام أو احتمالات لنشوب اقتتال أو حرب في المنطقة، والكل لا يريد الحرب ويريد التهدئة".

وتعد تصريحات عبد المهدي هي أول تلميح رسمي بشأن قيام العراق بدور الوسيط بين السعودية وإيران على خلفية أزمة استهداف منشأتي أرامكو.

واستبقت تقارير إعلامية زيارة رئيس الوزراء العراقي بالقول إنها "تأتي من أجل لعب العراق دور الوسيط لتهدئة الأوضاع والأمور بين الرياض وطهران، خصوصًا بعد التصعيد الأخير بين البلدين، بعد عمليات قصف منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية".

كما استبق الرئيس العراقي برهم صالح زيارة عبد المهدي بتأكيده في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض بلاده للاعتداءات التي طالت منشآت نفطية في السعودية، وعدَّ ذلك تطورا خطيرا.

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كما أكد أن أمن العراق مرتبط بأمن الخليج وطالب بحل يقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

ساعي بريد

وتعددت توصيفات الجهد الذي تبذله القيادة العراقية بين من ذهب إلى الحديث عن مبادرة عراقية للوساطة وتهدئة التوتر بين طهران والرياض أعدها الرئيس العراقي برهم صالح وأوكل إلى عبد المهدي شرحها للطرفين الإيراني والسعودي، ومن ذهب إلى أن رئيس الوزراء مجرد "ساعي بريد" حمل رسالة إيرانية للسعودية على أمل نقل الرد السعودي إلى إيران.

في المقابل رأى مراقبون أن التحرك العراقي جاء مدفوعا برغبة من إيران التي طغت على خطابها، وكذلك خطاب أذرعها في المنطقة، نبرة التهدئة مع السعودية على أثر العاصفة الدولية التي أثارها قصف منشآت أرامكو.







ورأى آخرون أن زيارة عبد المهدي هي محاولة للتبرؤ من هجمات أرامكو، بعد أن ورد اسم العراق كطرف محتمل في الهجوم على المنشآت السعودية، إذ لم يتم حتى الآن استبعاد سيناريو انطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ التي استخدمت في القصف من أراضيه وعلى يد بعض الميليشيات التابعة لإيران هناك، بحسب "العرب".

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ويبدو أن هناك مخاوف لدى الحكومة العراقية من أن تطولها تبعات الهجوم على المرافق النفطية السعودية وارتداداته، وهو ربما ما دفع رئيس الوزراء إلى تلك الزيارة.

مهمة فاشلة

مراقب سياسي عراقي استبعد أن تكون السعودية قد فتحت أبوابها من أجل وساطة يقوم بها عبد المهدي، وقال: "إن ملف الوساطات مع إيران سيكون مغلقا إلى أن يتم التحقق بشكل نهائي من الجهة التي قامت بالاعتداء على المنشآت النفطية السعودية".

وتوقع محللون أن مصير مهمة عبد المهدي هو الفشل، حيث إنه لا أحد في السعودية مستعد لقبول تلك الوساطة، فقد سبق أن ذكر رئيس الوزراء العراقي أن بغداد سترسل وفدين إلى الولايات المتحدة وإيران، من أجل تهدئة التوتر الذي تصاعد بينهما، إلا أن الأوضاع قد تصاعدت بشكل كبير.

نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي ذكر أن دولا إقليمية، لم يسمها، طلبت من عبد المهدي زيارة السعودية، وقال الأعرجي في بيان له أمس، إن "زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية تعكس أهمية العراق في المنطقة والدور الذي يمكن أن يلعبه في حل الأزمات".

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وفي تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أكد الدكتور عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، أن العراق يريد أن يلعب دورا مهما للتهدئة، خصوصا بعد المتغيرات الرئيسية في المنطقة بهدف إيجاد حل للنزاعات بدل التوجه للحرب بعد الهجوم على منشآت أرامكو بالسعودية.

وأضاف السراج: "من الواضح أن عبد المهدي ربما يكون تسلم رسائل تحفيز من أطراف إيرانية وأوروبية أو أمريكية وخليجية وربما صينية خلال زيارته الأخيرة ليقوم بدور لتفعيل تقارب كهذا في ظروف بدا واضحا أن الجميع جاهز لحل ما".

جاءت زيارة عبد المهدي في ظروف معقدة تعيشها المنطقة، في ظل التوتر الأمريكي/ الإيراني، وتأكيدا للدور العراقي في تعزيز الحرص على حفظ الأمن في دول المنطقة، إلا أنه يبقى التساؤل، هل ينجح العراق في مهمته الجديدة للتهدئة؟