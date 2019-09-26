البدري: لست عدو النجوم وأسعى لتغيير لعب المنتخب

تحرير:أحمد بركات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

حسام البدري

قال حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إنه لم يكن هناك توافق تام على اختيارات الجهاز الفني للفراعنة، موضحًا أنه أمر طبيعي ومتوقع، ونفى البدري خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد للفراعنة، أن يكون هناك أي تدخلات في اختيارات الجهاز المعاون، موضحًا: «أيوب ومعوض والشعلالي اشتغلوا معايا من قبل؛ لذلك لم يتم فرض أي أسماء على جهاز المنتخب».

وكشف البدري: «الجميع يتحدث عن أنني عدو النجوم، أنا حققت بطولات مع الأهلي في وجود نجوم كبار، وعلاقتي مميزة جدا بهم، بالعكس أنا بحب النجوم». وتابع: «لم أرفض وجود عماد متعب في منصب مدير المنتخب، فأنا من أحضرت متعب، وهو في الـ17 من عمره، لصالح سليم، وقلت له هيبقى أحسن رأس حربة في مصر،

وكشف البدري: «الجميع يتحدث عن أنني عدو النجوم، أنا حققت بطولات مع الأهلي في وجود نجوم كبار، وعلاقتي مميزة جدا بهم، بالعكس أنا بحب النجوم».



وتابع: «لم أرفض وجود عماد متعب في منصب مدير المنتخب، فأنا من أحضرت متعب، وهو في الـ17 من عمره، لصالح سليم، وقلت له هيبقى أحسن رأس حربة في مصر، وأنا بحبه على المستوى الشخصي كلاعب. الأيام أثبتت أني مكنتش مخطئ في حاجة».



وأكد البدري اختلاف تجربته السابقة مع المنتخب الأولمبي عن التجربة الحالية قائلا: «كانت الأمور مختلفة وقاعدة الاختيارات كانت أقل بكثير من اللاعبين، وافتقدت محترفين في أوروبا وجدوا مع المنتخب».



وقال البدري: «أفكر في تغيير طريقة لعب منتخب مصر وفقًا للعناصر الموجودة في المنتخب، ولازم يكون عندنا أكتر من طريقة لعب لأن أهدافنا متعددة».



