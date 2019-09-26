رياضة

البدري: لست عدو النجوم وأسعى لتغيير لعب المنتخب

تحرير:أحمد بركات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
حسام البدري
حسام البدري
قال حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إنه لم يكن هناك توافق تام على اختيارات الجهاز الفني للفراعنة، موضحًا أنه أمر طبيعي ومتوقع، ونفى البدري خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد للفراعنة، أن يكون هناك أي تدخلات في اختيارات الجهاز المعاون، موضحًا: «أيوب ومعوض والشعلالي اشتغلوا معايا من قبل؛ لذلك لم يتم فرض أي أسماء على جهاز المنتخب».
وكشف البدري: «الجميع يتحدث عن أنني عدو النجوم، أنا حققت بطولات مع الأهلي في وجود نجوم كبار، وعلاقتي مميزة جدا بهم، بالعكس أنا بحب النجوم». وتابع: «لم أرفض وجود عماد متعب في منصب مدير المنتخب، فأنا من أحضرت متعب، وهو في الـ17 من عمره، لصالح سليم، وقلت له هيبقى أحسن رأس حربة في مصر،
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بركات: «أنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا»

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه لن يسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام. وقال بركات: "لن يُسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق بقدر الإمكان، وأوعدكم بأن المشكلات اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتتكرر، وإحنا داخلين على فترة جديدة ولازم يبقى فيه التزام ومسؤولية من اللاعبين، ولاعب منتخب مصر لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه، ولو مش عارفها يقعد في النادي بتاعه وميجيش".
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سولسكاير على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن تجربة أولي جونار سولسكاير مدربا لفريق مانشستر يونايتد قد لا تستمر طويلا، بسبب توالي النتائج السلبية، وتفكير الفريق الأحمر بشكل جدي في فك الارتباط معه، في حال لم تتحسن نتائجه في الدورات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق سولسكاير انطلاقة سيئة مع الشياطين الحمر في منافسات الدوري. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي الإنجليزي حدد اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بديلا مرتقبا لسولسكاير، في حال لم يفلح في إخراج الفريق من نتائجه السلبية.
عمرو الجنايني - حسام البدري

أزمة في المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري

اعترض عدد من الصحفيين على المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، بقيادة حسام البدري وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد؛ وذلك بسبب تخصيص مكان معين للصحفيين «ميكسد زون» يسألون فيه حسام البدري بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، وبعد اعتراض عدد من الصحفيين على التجمع في «ميكسد زون»، استجاب البدري لرغبة الصحفيين وفضل الجلوس مكانه لاستقبال أسئلة الصحفيين.
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عمرو الجنايني - حسام البدري

أزمة في المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري

اعترض عدد من الصحفيين على المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، بقيادة حسام البدري وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد؛ وذلك بسبب تخصيص مكان معين للصحفيين «ميكسد زون» يسألون فيه حسام البدري بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، وبعد اعتراض عدد من الصحفيين على التجمع في «ميكسد زون»، استجاب البدري لرغبة الصحفيين وفضل الجلوس مكانه لاستقبال أسئلة الصحفيين.
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اتحاد الكرة: محمد صلاح تاج على رأسنا

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب في العالم «ذا بيست»، وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي المقام اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي يقدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد: «عندما علمنا أن صوت مصر لم يتم الاعتداد به تحركنا وراسلنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فكان الرد كالتالي: تم التصويت يوم 15 أغسطس، قرار تعييننا كان يوم 20 أغسطس وتسلمنا يوم 24 أغسطس».
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الجنايني: «البدري لو طلب لبن العصفور هنجبهوله»

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس أول لقاء جمعه مع حسام البدري عقب الإعلان عن توليه مسؤولية القيادة الفنية للمنتخب الوطني، وقال الجنايني، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بأحد فنادق الزمالك، لتقديم الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة: «أول ما قاله لي البدري هو رغبته في زيارة حسن شحاتة في المنزل.. حسن شحاتة ليس في محل اختيار لأنه أكبر من ذلك»، متابعًا: «البدري لم يناقش معنا أي ماديات، كل ما يقال اجتهادات.. هذا تكليف، ومن غير المقبول ألا نكون أبطال إفريقيا».
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الجنايني: اخترنا جهاز المنتخب وفقًا لمعايير عالمية

رحب عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالجهاز الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، برئاسة حسام البدري، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة، وقال الجنايني، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بأحد فنادق الزمالك، لتقديم الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة: «أتشرف بالوجود وسط مجموعة تدير هذه المنظومة.. لا أتمنى فريقا أفضل.. مجموعة كوماندوز»، موضحًا: «سامحونا على أي تقصير، ما زلنا نتعلم.. لأول مرة منذ سنين كثر يقام نهائي كأس مصر، ومباراة الأهلي والزمالك بحضور جماهيري والحدثان تما بنجاح».
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