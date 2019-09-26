بركات: «أنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا»

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

محمد بركات

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه لن يسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام. وقال بركات: "لن يُسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق بقدر الإمكان، وأوعدكم بأن المشكلات اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتتكرر، وإحنا داخلين على فترة جديدة ولازم يبقى فيه التزام ومسؤولية من اللاعبين، ولاعب منتخب مصر لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه، ولو مش عارفها يقعد في النادي بتاعه وميجيش".

وواصل نجم النادي الأهلي السابق: "أكيد هستعين بخبرات حسام البدري إداريا، لأنه اشتغل في الجزء ده كتير، وأنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا". وأردف مدير المنتخب الوطني: "هيكون فيه جلسات دورية مع الصحفيين ومؤتمرات علشان نوضح كل الأمور للإعلام، لأن الإعلام جزء أصيل من المنظومة". وتم تعيين حسام البدري

وواصل نجم النادي الأهلي السابق: "أكيد هستعين بخبرات حسام البدري إداريا، لأنه اشتغل في الجزء ده كتير، وأنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا".



وأردف مدير المنتخب الوطني: "هيكون فيه جلسات دورية مع الصحفيين ومؤتمرات علشان نوضح كل الأمور للإعلام، لأن الإعلام جزء أصيل من المنظومة".



وتم تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل عقب الإخفاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية والخروج المبكر من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.



وينطلق معسكر الفراعنة يوم 7 أكتوبر المقبل، وقام حسام البدري بضم 5 محترفين، هم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا) ومحمد النني وأحمد حجازي، بينما استبعد بعض اللاعبين الذين وجدوا في القائمة من قبل، وأبرزهم عمرو وردة وأحمد المحمدي.

