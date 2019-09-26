النمسا توصي بحظر جمعية تركية وحركة إخوانية

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

رجب طيب أردوغان

أصدر البرلمان النمساوي، اليوم الخميس، توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية المرتبطة بالنظام التركي وجماعة أخرى مرتبطة بالإخوان. وقالت صحيفة "أوسترايش" النمساوية: إن قائمة (الآن) وكتلتي حزب الشعب (صاحب الأغلبية) وحزب الحرية نجحت خلال جلسة البرلمان أمس في تمرير توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية وحركة "مللي جورش" المرتبطة بالإخوان، بحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "إيه بي ايه". ووفقا للتقرير، فإن التوصية تطالب الحكومة بفحص ومراقبة كل المنظمات التابعة لـ"اتيب" و"مللي جورش" في النمسا.

وأوضحت الصحيفة أن جماعة "أتيب" مرتبطة بنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعتمدة ماليا وإداريا عليه، وتملك الجماعة عشرات المساجد والمؤسسات الثقافية في النمسا. زعيم قائمة "الآن" في البرلمان بيتر بيلتس، قال في تصريحات سابق: إن "النظام السياسي في النمسا مخترق من الجماعات التركية والإخوان"، مضيفًا "الأخطار