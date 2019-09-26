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النمسا توصي بحظر جمعية تركية وحركة إخوانية

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
أصدر البرلمان النمساوي، اليوم الخميس، توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية المرتبطة بالنظام التركي وجماعة أخرى مرتبطة بالإخوان. وقالت صحيفة "أوسترايش" النمساوية: إن قائمة (الآن) وكتلتي حزب الشعب (صاحب الأغلبية) وحزب الحرية نجحت خلال جلسة البرلمان أمس في تمرير توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية وحركة "مللي جورش" المرتبطة بالإخوان، بحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "إيه بي ايه". ووفقا للتقرير، فإن التوصية تطالب الحكومة بفحص ومراقبة كل المنظمات التابعة لـ"اتيب" و"مللي جورش" في النمسا.
وأوضحت الصحيفة أن جماعة "أتيب" مرتبطة بنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعتمدة ماليا وإداريا عليه، وتملك الجماعة عشرات المساجد والمؤسسات الثقافية في النمسا. زعيم قائمة "الآن" في البرلمان بيتر بيلتس، قال في تصريحات سابق: إن "النظام السياسي في النمسا مخترق من الجماعات التركية والإخوان"، مضيفًا "الأخطار
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زلزال-في-الصين (2)

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إسطنبول ويقطع الاتصالات

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، ما تسبب في انقطاع الاتصالات بالمدينة الواقعة شمال غربي تركيا. وقال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل: إن "زلزالا قوته 5.7 درجات هز مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا"، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 70 كيلومترا غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري، وفقا لـ"سكاي نيوز". ونقلت رويترز عن شهود بأنهم شعروا باهتزاز المباني في المدينة، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان، ودفعه إلى الخروج للشوارع.
فيضانات

مصرع 11 شخصًا وإجلاء 28 ألفًا جراء فيضانات بالهند

أعلن مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات بمدينة "بوني" بولاية "ماهاراشترا" غربي البلاد إلى 11 قتيلًا و6 مفقودين. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنه تم إجلاء أكثر من 28 ألف شخص من المناطق المنخفضة فيما أعلنت الإدارة المحلية حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار.
نتنياهو

الفرصة الثانية| هل ينجح نتنياهو في الحفاظ على منصبه؟

بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لضربة مذلة، حيث تقدم منافسه الرئيسي بيني جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، بفارق بسيط على زعيم حزب "الليكود" المحافظ، وبدا أنه في طريقه للحصول على أول فرصة لتشكيل حكومة إسرائيل المقبلة. لكن بحلول يوم أمس الأربعاء، في تطور مفاجئ، عاد نتنياهو إلى مركز الصدارة، إذ اختاره الرئيس رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة، محافظا على توجه إسرائيل اليميني وقدم طوق نجاة سياسيا لنتنياهو الذي يواجه لائحة اتهام وشيكة بالفساد.
الكرملين

روسيا تطالب بتسوية المشاكل في فنزويلا دون تدخل أجنبي

طالبت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، بتسوية المشاكل في فنزويلا دون تدخل أجنبي، موضحة أنه في الوقت الذي يظهر فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المرونة فعلى المعارضة إظهار الشيء ذاته. وأكد المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف في تصريح، "تقديم بلاده المساعدة لكراكاس عبر المشاورات وغيرها من السبل"، لافتا إلى أن روسيا وفنزويلا تواصلان تعاونهما العسكري، وأن موسكو تفي بالتزاماتها بشأن إصلاح المعدات العسكرية التي سبق أن قامت فنزويلا بشرائها، وفقا لـ"سبوتنيك".
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سامح-شكرى (2)

بقائمة اتهامات.. أول تحرك مصري ضد أردوغان في الأمم المتحدة

وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، ردا قويا على ما جاء ببيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن الرد الذي صدر في شكل خطاب رسمي موجه إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، تضمن إعراب وفد جمهورية مصر العربية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

أعلن الجيش الليبي اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تستهدف قواته في محاور طرابلس، وذكرت غرفة عمليات الكرامة، في بيان أوردته بوابة إفريقيا، أن المضادات الأرضية في محاور طرابلس أسقطت طائرة تركية كانت تستهدف قوات الجيش، كما تم استهداف وضرب غرفة عمليات تركية بالقرب من ابوقرين، وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال الأحد الماضي، إن "معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات، وستدخل مرحلة حاسمة جدا".
الاخوان

نائب يطالب مؤسسات الدولة بالرد على أكاذيب الإخوان

شن محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية ومواليها، قائلا إن هناك حملة ممنهجة تقوم بها الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن، وتستغل في سبيل ذلك السوشيال ميديا بشكل كبير وتعتمد على تكثيف الدعايا السلبية في فترة قليلة، والنيل من النجاحات التي حققتها القيادة السياسية، مؤكدا ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والنواب ليوضحوا للمواطن حقيقة الأكاذيب والاشعاعات التى يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لحماية الدولة ومؤسساتها.
رجب-طيب-أردوغان (3)

ألمانيا تهاجم أردوغان: استغل القضاء بشكل مخزٍ

هاجمت نائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روت، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرة أنه استغل القضاء بشكل مخزٍ على خلفية الحكم بالسجن 10 سنوات على سياسية معارضة. قالت روت خلال تصريحات لصحيفة دي فيلت، "أردوغان استغل القضاء بشكل مخزٍ في قضية جنان كفتانجي أوغلو"، وفقا لـ"إذاعة صوت ألمانيا". وتابعت: "الحكم على كفتانجي أوغلو ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة التي فازت في الانتخابات الأخيرة بإسطنبول رغم تعرضها لأشد حملات القمع ومحاولة عرقلتها بشتى الطرق".
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