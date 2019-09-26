سجن عامل باع «أرض الإسكان» بتوكيلات مزورة في العاشر

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملًا بالسجن لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1884 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2009، بالاشتراك مع مأمور توثيق مكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، والذي تبين حُسن نيته، في تزوير توكيلين رسميين لبيع قطعة أرض تابعة لقطاع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

تعود تفاصيل القضية لنهاية عام 2007، عندما تقدمت ربة منزل تُدعى «حميدة.ح.إ» 32 عامًا، مُقيمة بمدينة بلبيس، تتهم فيه المدعو «محمد.خ.ر.ع» عامل، مُقيم بمحافظة البحيرة، بالنصب عليها والتحصل منها على تسعين ألف جنيهًا، بعدما باع لها قطعة أرض بتوكيلات مزورة. وتبين اشتراك المتهم، بطريق