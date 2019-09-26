جريمة

سجن عامل باع «أرض الإسكان» بتوكيلات مزورة في العاشر

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملًا بالسجن لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1884 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2009، بالاشتراك مع مأمور توثيق مكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، والذي تبين حُسن نيته، في تزوير توكيلين رسميين لبيع قطعة أرض تابعة لقطاع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
تعود تفاصيل القضية لنهاية عام 2007، عندما تقدمت ربة منزل تُدعى «حميدة.ح.إ» 32 عامًا، مُقيمة بمدينة بلبيس، تتهم فيه المدعو «محمد.خ.ر.ع» عامل، مُقيم بمحافظة البحيرة، بالنصب عليها والتحصل منها على تسعين ألف جنيهًا، بعدما باع لها قطعة أرض بتوكيلات مزورة. وتبين اشتراك المتهم، بطريق
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محكمة

7 سنوات مشدد لـ6 إخوان حرقوا استراحة رئيس أبو كبير

قضت محكمة دائرة الإرهاب بالشرقية، اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبامي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة ستة عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المُشدد لمدة سبع سنوات؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 4730 جنايات أبو كبير لسنة 2014، بحرق استراحة رئيس مجلس مدينة أبو كبير، بالإضافة إلى إتلاف إحدى ماكينات الصرف الآلي ««ATM.
محمد-ابراهيم-سليمان (3)

تأجيل محاكمة «الحزام الأخضر» لـ26 ديسمبر للتصالح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، على خلفية اتهامهما بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بما بلغت قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، وبالمخالفة لقوانين المناقصات والمزايدات، إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل؛ لتقديم إفادة بشأن ما تم فى التصالح.
جثة-طفل

مصرع طالب صعقا بالكهرباء داخل مدرسة بالبحيرة

شهدت مدرسة محمد إحسان أبو على الابتدائية بقرية "دمشلي"، التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادثا مأساويا راح ضحيته تلميذ بالصف الخامس الابتدائى صعقا بالكهرباء أثناء شربه المياه من "كولدير" داخل المدرسة، وجرى نقل جثة التلميذ إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة العام بواسطة سيارة إسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة الذي انتدب فريقا من النيابة العامة للمعاينة، وآخر من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، تمهيدا للتصرح بالدفن.
محكمة-ارشفية

السجن 7 سنوات لمهندس ابتز 3 فتيات لإقامة علاقة معهن

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، المتهم "أ. ط. م" مهندس ميكانيكا، بالسجن 7 سنوات؛ لاتهامه بابتزاز كل من "ط. م. ح" و"ال. م. أ" و"ب. ع. ح" عبر موقع التواصل الاجتماعي، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار عمر محمد سلامة، وأمانة سر كريم الجنادي. وتعود تفاصيل القضية رقم 2836 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بورود بلاغات من الضحايا بتعرضهن للابتزاز.
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محكمة

7 سنوات مشدد لـ6 إخوان حرقوا استراحة رئيس أبو كبير

قضت محكمة دائرة الإرهاب بالشرقية، اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبامي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة ستة عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المُشدد لمدة سبع سنوات؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 4730 جنايات أبو كبير لسنة 2014، بحرق استراحة رئيس مجلس مدينة أبو كبير، بالإضافة إلى إتلاف إحدى ماكينات الصرف الآلي ««ATM.
محكمة-ارشفية

السجن 7 سنوات لمهندس ابتز 3 فتيات لإقامة علاقة معهن

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، المتهم "أ. ط. م" مهندس ميكانيكا، بالسجن 7 سنوات؛ لاتهامه بابتزاز كل من "ط. م. ح" و"ال. م. أ" و"ب. ع. ح" عبر موقع التواصل الاجتماعي، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار عمر محمد سلامة، وأمانة سر كريم الجنادي. وتعود تفاصيل القضية رقم 2836 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بورود بلاغات من الضحايا بتعرضهن للابتزاز.
محكمة-ارشفية

السجن من 3 سنوات للمؤبد على 148 متهما في «عنف سمالوط»

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشار مصطفى عبد الواحد، والمستشار وائل شعبان حافظ، وبحضور رئيس النيابة أحمد سامى، وأمانة سر أمجد سمير، ومحمد مصطفى هارون، وعلى حسن ومحمود حسين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 148 متهما من عناصر الإخوان بينهم 30 حضوريا، بأحكام متنوعة وصلت إلى السجن المؤبد، لتورطهم في أحداث عنف وقعت بمركز سمالوط، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وعاقبت المحكمة، 11 متهما بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم، و106 بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم، فيما عاقبت 22 متهما بالسجن 5 سنوات، ومتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض ربة منزل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية المستشارين أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزير، بالسجن 3 سنوات على "هـ. س" عامل؛ لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. م" ربة منزل، حال سيرها في الطريق العام. وتعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بأنه تم إلقاء القبض على عامل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.
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