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حقيقة انتشار أسماك نافقة بأسواق محافظة الإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
أسماك نافقة - أرشيفية
أسماك نافقة - أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن انتشار أسماك نافقة بالأسواق داخل محافظة الإسكندرية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع محافظة الإسكندرية التي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق في المحافظة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والخوف بين المواطنين، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء، تم تشكيل حملات تفتيشية وعمل مسح شامل للأسواق، ولم يتم رصد وجود أي أسماك نافقة بالأسواق داخل المحافظة.
وفي سياق متصل، أشارت المحافظة إلى أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية بشكل مستمر على كافة الأسواق للتأكد من سلامة الأسماك المطروحة بها، لافتةً إلى أن الوضع آمن بأسواق الإسكندرية، وأن الحملات ما زالت مستمرة من قِبل أجهزة المديرية، بالتعاون مع الطب البيطري؛ لرصد أي أسماك غير صالحة، حفاظاً على صحة المواطنين.وناشدت
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هل توزع «الصحة» تطعيمات فاسدة على المدارس؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول فساد التطعيمات الخاصة بحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية للطلاب بالمدارس. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول فساد التطعيمات المدرسية، والتي منها طعوم الحصبة والحصبة الألمانية، مُشددةً على أن كافة التطعيمات بالمدارس سليمة وآمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتم اجتيازها لاختبارات الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات، مُؤكدةً على أنها لا تتسبب في أي أضرار للطلاب.
وزير-التموين - على المصيلحي (1)

التموين عن وقف استقبال التظلمات: شائعة لإثارة الرأي العام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة التموين استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، وأنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الجاري، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، الذي خصصته الوزارة لتلقي تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التمويني ( www.tamwin.com.eg).
محمد-عثمان-الخشت (2)

جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من المصروفات

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء محافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي 2019 - 2020. وقال رئيس جامعة القاهرة، في تصريح اليوم الخميس، إن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل امتنعت «التعليم» عن تسليم الكتب الدراسية للطلاب؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول امتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية. وأوضحت التعليم أنها أصدرت تعليمات تُلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أي شرط أو تمييز، منوهة بأنها تتابع حاليًا موقف وصول الكتب الجديدة لجميع المدارس، حيث تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، وكذلك البدء في تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي.
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انواع-الجبن-المطبوخ

انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق.. التموين ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول انتشار جُبن غير صالحة للاستهلاك بالأسواق. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة عدم صحة انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، مشيرة إلى أن كافة منتجات الجبن المتداولة بالأسواق آمنة وصحية تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، وذلك وفقًا للعينات التحليلية للمنتج من قبل الجهات الرقابية المختصة.
بنزين

حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثرا بتراجع إنتاج النفط عالميا. وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محلياً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، مُوضحةً أن السعر الرسمي المُعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محلياً كما هو، ولم يطرأ عليه أي زيادات جراء التراجع في الإنتاج العالمي للبترول.
تدخين المرأة

لأول مرة بالإسكندرية..عيادة لإقلاع المرأة عن التدخين

قرر الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنشاء عيادة للإقلاع عن التدخين خاصة بالمرأة، يكون مقرها المركز الإقليمي لصحة المراة بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، تنضم لعيادات الإقلاع عن التدخين بمستشفى المعمورة للصحة النفسية ومركز عباس حلمي للصحة النفسية. وقال الدكتور هشام عقيل مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة بالإسكندرية، إن العيادة هي الأولى ضمن عيادات الإقلاع عن التدخين على مستوى الجمهورية التي تخصص للمرأة، بعد ما تلاحظ من انتشار تدخين الشيشة بين الفتيات في الكافيهات والمقاهي، وكذلك انتشار التدخين الإلكتروني بين طالبات الجامعات.
فاتورة-كهرباء

كيف تُحصل الكهرباء 11 مليار جنيه متأخرات لدى المياه؟

مع إقرار الزيادة السادسة لشرائح فواتير الكهرباء، مطلع يوليو الماضي، وتحصيل الفواتير بالزيادات بداية من شهر أغسطس الماضي، خيمت حالة من الغضب على جميع المتعاملين مع وزارة الكهرباء، سواء كانوا من القطاع المنزلي أو الحكومي بكل الهيئات الحكومية، إلا أن الوزارة بدأت في تفعيل مبدأ العقاب على المحصلين في حالة التراخي عن تحصيل فواتير القطاع المنزلي، ولكن كيف تُحصل الكهرباء فواتيرها لدى الجهات الحكومية، لا سيما لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كونها كبرى الجهات المدينة لوزارة الكهرباء؟
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