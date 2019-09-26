حقيقة انتشار أسماك نافقة بأسواق محافظة الإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

أسماك نافقة - أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن انتشار أسماك نافقة بالأسواق داخل محافظة الإسكندرية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع محافظة الإسكندرية التي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق في المحافظة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والخوف بين المواطنين، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء، تم تشكيل حملات تفتيشية وعمل مسح شامل للأسواق، ولم يتم رصد وجود أي أسماك نافقة بالأسواق داخل المحافظة.

وفي سياق متصل، أشارت المحافظة إلى أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية بشكل مستمر على كافة الأسواق للتأكد من سلامة الأسماك المطروحة بها، لافتةً إلى أن الوضع آمن بأسواق الإسكندرية، وأن الحملات ما زالت مستمرة من قِبل أجهزة المديرية، بالتعاون مع الطب البيطري؛ لرصد أي أسماك غير صالحة، حفاظاً على صحة المواطنين.وناشدت