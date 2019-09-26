التموين عن وقف استقبال التظلمات: شائعة لإثارة الرأي العام

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

علي المصيلحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة التموين استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، وأنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الجاري، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، الذي خصصته الوزارة لتلقي تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التمويني ( www.tamwin.com.eg).

كما أضافت الوزارة أنها حريصة على توصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين, حيث يتم فحص التظلمات المقدمة من قبل المواطنين بدقة شديدة ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم، وفقاً لمحددات الحذف، يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري