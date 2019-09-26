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التموين عن وقف استقبال التظلمات: شائعة لإثارة الرأي العام

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
علي المصيلحي
علي المصيلحي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة التموين استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، وأنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الجاري، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، الذي خصصته الوزارة لتلقي تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التمويني ( www.tamwin.com.eg).
كما أضافت الوزارة أنها حريصة على توصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين, حيث يتم فحص التظلمات المقدمة من قبل المواطنين بدقة شديدة ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم، وفقاً لمحددات الحذف، يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هل توزع «الصحة» تطعيمات فاسدة على المدارس؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول فساد التطعيمات الخاصة بحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية للطلاب بالمدارس. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول فساد التطعيمات المدرسية، والتي منها طعوم الحصبة والحصبة الألمانية، مُشددةً على أن كافة التطعيمات بالمدارس سليمة وآمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتم اجتيازها لاختبارات الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات، مُؤكدةً على أنها لا تتسبب في أي أضرار للطلاب.
نفوق-الاسماك-في-نهر-النيل (9)

حقيقة انتشار أسماك نافقة بأسواق محافظة الإسكندرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن انتشار أسماك نافقة بالأسواق داخل محافظة الإسكندرية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع محافظة الإسكندرية التي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق في المحافظة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والخوف بين المواطنين، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء، تم تشكيل حملات تفتيشية وعمل مسح شامل للأسواق، ولم يتم رصد وجود أي أسماك نافقة بالأسواق داخل المحافظة.
محمد-عثمان-الخشت (2)

جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من المصروفات

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء محافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي 2019 - 2020. وقال رئيس جامعة القاهرة، في تصريح اليوم الخميس، إن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل امتنعت «التعليم» عن تسليم الكتب الدراسية للطلاب؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول امتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية. وأوضحت التعليم أنها أصدرت تعليمات تُلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أي شرط أو تمييز، منوهة بأنها تتابع حاليًا موقف وصول الكتب الجديدة لجميع المدارس، حيث تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، وكذلك البدء في تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي.
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انواع-الجبن-المطبوخ

انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق.. التموين ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول انتشار جُبن غير صالحة للاستهلاك بالأسواق. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة عدم صحة انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، مشيرة إلى أن كافة منتجات الجبن المتداولة بالأسواق آمنة وصحية تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، وذلك وفقًا للعينات التحليلية للمنتج من قبل الجهات الرقابية المختصة.
اسماك (6)

التموين تطرح أسماك مجمدة بأسعار أقل بـ40%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن طرح كميات كبيرة من الأسماك المجمدة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ التابعة لها بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنسبة 40%، وذلك في اطار استراتيجية الدولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن، موضحة أنه سيتم طرح كيلو السمك البوري المجمد بسعر 35 جنيها، وكيلو السمك المكرونة بسعر 30 جنيها، وكيلو السمك "الماكريل" الياباني بسعر 25 جنيها، كما سيتم طرح كيلو السمك البلطي الأسواني بسعر 21 جنيها.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بفضل جهود الحكومة

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على ضرورة توافر أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في الأسواق، مُشددا في هذا الصدد على أهمية قيام الجهات المعنيّة بالمتابعة الدورية للأسعار لحماية المواطنين من قيام البعض بالمغالاة في أسعار بعض السلع الاستراتيجية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق بما يلبي احتياجات المواطنين، وكذلك الجهود التي تبذلها الحكومة لضبط الأسعار، في حضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: البورصة السلعية تضع مصر على خريطة التداول

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم. جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، بحضور علي مصيلحي وزير التموين، إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد فريد رئيس البورصة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
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