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الجيش اليمني يحبط هجوما استهدف عرضا عسكريا بحضرموت

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
قوات يمنية
قوات يمنية
تمكن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، من إحباط هجوم بطائرة مسيرة كان يستهدف أحد معسكراته في محافظة حضرموت شرقي اليمن. وقال مصدر عسكري يمني: إن "الدفاع الجوي للواء 23 ميكا المتمركز في منطقة الرويك بمديرية العبر غرب ولدي حضرموت، أسقط طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة لجماعة "أنصار الله"، أثناء تحليقها في سماء المعسكر خلال إقامته حفلاً يتضمن عرضا عسكريًا بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر. وأضاف المصدر، "دمرت دفاعات اللواء الطائرة قبيل تمكنها من الوصول إلى هدفها، ولم يصدر أي إعلان من جماعة أنصار الله عن العملية".
يذكر أن جماعة "أنصار الله" الحوثي كانت قد تبنت في الأول من أغسطس المنصرم، استهداف عرض عسكري للواء الأول دعم وإسناد في معسكر الجلاء بمديرية البريقة غرب العاصمة المؤقتة عدن، بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي، ما أسفر عن سقوط 36 قتيلاً بينهم قائد اللواء العميد منير المشالي اليافعي "أبو اليمامة". ويشهد اليمن
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مستوطنون-في-القدس

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية الاحتلال

أقدم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان اليوم، أن 121 مستوطنا اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومحاولة تأديتهم طقوسا تلمودية في الأقصى. وأضافت أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.
محمد-بن-سلمان

بن سلمان: أتحمل مسؤولية مقتل خاشقجي لأنه حدث أثناء ولايتي

قال وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في إعلان ترويجي لفيلمٍ وثائقي ستعرضه محطة PBS الأمريكية الأسبوع المقبل، إنه يتحمل مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي «لأنه حدث أثناء وجوده في السلطة» كولي للعهد. وأكد موقع US News الأمريكي أن بن سلمان اعترف لأول مرة للصحفي مارتن سميث، صانع الأفلام الوثائقية، حسبما جاء في مقطع فيديو ترويجي للفيلم الذي يحمل عنوان The Crown Prince of Saudi Arabia: «لقد حدث ذلك أثناء وجودي في السلطة كولي للعهد. أتحمل المسؤولية كاملةً، لأنَّ ذلك حدث أثناء وجودي في السلطة».
الجيش-السورى

العثور على صواريخ أمريكية وأسلحة للناتو في إدلب

أعلن الجيش السوري، اليوم الخميس، عن عثوره على صواريخ أمريكية وأسلحة يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في كهف للمسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وقال متحدث عسكري في تصريحات صحفية: "الكهف كان جزءًا من شبكة كبيرة تحت الأرض في منطقة قرية اللطامنة، وكان قاعدة لما يصل إلى خمسة آلاف مسلح، وتم حفرها منذ أكثر من 4 سنوات بمساعدة معدات أجنبية، كقاعدة رئيسية لشن هجمات على القوات الحكومية"، مضيفا "أجبر الجيش السوري، المسلحين على المغادرة إلى الحدود مع تركيا، لكن عندما انسحبوا فجروا الكهف حتى لا يتركوا أدلة خلفهم".
المشير خليفة حفتر

حفتر يؤكد رفضه إجراء انتخابات قبل القضاء على الإرهاب

أكد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، انفتاحه على الحوار والعملية السياسية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية للسيطرة على طرابلس قبل قرابة 6 أشهر. وقال حفتر في بيان، اليوم: "في نهاية المطاف لا بد من الحوار والجلوس ولا بد من العملية السياسية أن تكون لها مكانتها، ولا بد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي". وأضاف "نذكّر بأننا كنا دوما دعاة سلام وسعينا جاهدين من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها السنوات الماضية، للوصول إلى حلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية، وحقه في علمية سياسية ديموقراطية نزيهة وآمنة".
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سامح-شكرى (2)

بقائمة اتهامات.. أول تحرك مصري ضد أردوغان في الأمم المتحدة

وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، ردا قويا على ما جاء ببيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن الرد الذي صدر في شكل خطاب رسمي موجه إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، تضمن إعراب وفد جمهورية مصر العربية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
سامح-شكري (1)

بالأدلة.. الخارجية تكشف «جرائم أردوغان»: يلعب دورا مشبوها

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا رسميا للرد، على تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال إحدى الفعاليات مؤخراً في نيويورك، بالإضافة إلى ما جاء في بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، إذ أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي في الأمم المتحدة: رسالة مصر دعوة لحماية حقوق الإنسان

? ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بيان مصر? أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، مؤكدا أن "رسالة مصر اليوم، تأتى فى شكل دعوة للسعى لتحقيق السلام، دعوة للعمل لصالح الإنسانية، دعوة للتعاون والتفاهم المشترك، دعوة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولى"، متحدثا عن العديد من القضايا المحلية مثل مياه النيل وسد النهضة وتلك التي تشغل العالم ومنطقة الشرق الأوساط، مثل الإرهاب والأزمات الإقليمية في ليبيا وسوريا واليمن والخليج، وتحديات القارة الإفريقية.
السيسى (3)

السيسي: يجب محاسبة داعمي الإرهاب بالمال والسلاح والإعلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تـحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة التي تعيشها سـوريا منذ ثمانية أعوام، مؤكدا خلال كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإنها تطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم والقضاء التام على الإرهاب.
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