الجيش اليمني يحبط هجوما استهدف عرضا عسكريا بحضرموت

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

قوات يمنية

تمكن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، من إحباط هجوم بطائرة مسيرة كان يستهدف أحد معسكراته في محافظة حضرموت شرقي اليمن. وقال مصدر عسكري يمني: إن "الدفاع الجوي للواء 23 ميكا المتمركز في منطقة الرويك بمديرية العبر غرب ولدي حضرموت، أسقط طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة لجماعة "أنصار الله"، أثناء تحليقها في سماء المعسكر خلال إقامته حفلاً يتضمن عرضا عسكريًا بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر. وأضاف المصدر، "دمرت دفاعات اللواء الطائرة قبيل تمكنها من الوصول إلى هدفها، ولم يصدر أي إعلان من جماعة أنصار الله عن العملية".

يذكر أن جماعة "أنصار الله" الحوثي كانت قد تبنت في الأول من أغسطس المنصرم، استهداف عرض عسكري للواء الأول دعم وإسناد في معسكر الجلاء بمديرية البريقة غرب العاصمة المؤقتة عدن، بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي، ما أسفر عن سقوط 36 قتيلاً بينهم قائد اللواء العميد منير المشالي اليافعي "أبو اليمامة". ويشهد اليمن