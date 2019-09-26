المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض طفلين «جيرانه» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطلًا بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 4638 جنايات مشتول السوق لسنة 2018، باستدراج طفلين، شقيقين، أبناء أحد جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وهتك عرضهما بالقوة داخل بدروم منزله، دون أدنى اعتبار لحدثة سنهما وطفولتهما.

تعود تفاصيل القضية ليوم 3 يونيو من العام الماضي، عندما تقدم سائق يُدعى «محمد.ع.ال.ع» 31 عامًا، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، ببلاغًا يتهم فيه جاره «أحمد.ي.ال.ع.ب» عاطل، بهتك عرض طفليه «سامي» 5 سنوات، و«عبدالرحمن» 8 سنوات، بعدما