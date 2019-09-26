جريمة

المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض طفلين «جيرانه» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطلًا بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 4638 جنايات مشتول السوق لسنة 2018، باستدراج طفلين، شقيقين، أبناء أحد جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وهتك عرضهما بالقوة داخل بدروم منزله، دون أدنى اعتبار لحدثة سنهما وطفولتهما.
تعود تفاصيل القضية ليوم 3 يونيو من العام الماضي، عندما تقدم سائق يُدعى «محمد.ع.ال.ع» 31 عامًا، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، ببلاغًا يتهم فيه جاره «أحمد.ي.ال.ع.ب» عاطل، بهتك عرض طفليه «سامي» 5 سنوات، و«عبدالرحمن» 8 سنوات، بعدما
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جثة-فتاة

خلافات الميراث تدفع شابا إلى الانتحار في الدقهلية

أقدم شاب من قرية بسنديلة، التابعة لمركز بلقاس، فى محافظة الدقهلية، على الانتحار، بحبة حفظ الغلال السامة، وذلك بسبب خلافات جمعته بعدد من أفراد أسرته على الميراث، ورغبته في تقسيم الميراث سريعًا لمروره بضائقة مالية. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى ضباط مركز شرطة شربين من مستشفي شربين العام، باستقبال شاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.
سجن

سجن عامل باع «أرض الإسكان» بتوكيلات مزورة في العاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملًا بالسجن لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1884 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2009، بالاشتراك مع مأمور توثيق مكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، والذي تبين حُسن نيته، في تزوير توكيلين رسميين لبيع قطعة أرض تابعة لقطاع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
محكمة

7 سنوات مشدد لـ6 إخوان حرقوا استراحة رئيس أبو كبير

قضت محكمة دائرة الإرهاب بالشرقية، اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبامي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة ستة عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المُشدد لمدة سبع سنوات؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 4730 جنايات أبو كبير لسنة 2014، بحرق استراحة رئيس مجلس مدينة أبو كبير، بالإضافة إلى إتلاف إحدى ماكينات الصرف الآلي ««ATM.
هيروين

ضبط سيدة حاولت تهريب هيروين لزوجها داخل المحكمة

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط "أ. ح. ك" ربة منزل، في أثناء محاولتها تهريب 30 تذكرة لمخدر الهيروين مخبأة أسفل ملابسها الداخلية، لزوجها من أجل بيعها للمساجين داخل الحجز. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكُّن رئيس مباحث مجمع محاكم الإسكندرية من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر الهيروين، قبل تهريبها إلى حجز بمحكمة الجنايات.
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سجن

سجن عامل باع «أرض الإسكان» بتوكيلات مزورة في العاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملًا بالسجن لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1884 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2009، بالاشتراك مع مأمور توثيق مكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، والذي تبين حُسن نيته، في تزوير توكيلين رسميين لبيع قطعة أرض تابعة لقطاع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
محكمة

7 سنوات مشدد لـ6 إخوان حرقوا استراحة رئيس أبو كبير

قضت محكمة دائرة الإرهاب بالشرقية، اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبامي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة ستة عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المُشدد لمدة سبع سنوات؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 4730 جنايات أبو كبير لسنة 2014، بحرق استراحة رئيس مجلس مدينة أبو كبير، بالإضافة إلى إتلاف إحدى ماكينات الصرف الآلي ««ATM.
محكمة-ارشفية

السجن 7 سنوات لمهندس ابتز 3 فتيات لإقامة علاقة معهن

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، المتهم "أ. ط. م" مهندس ميكانيكا، بالسجن 7 سنوات؛ لاتهامه بابتزاز كل من "ط. م. ح" و"ال. م. أ" و"ب. ع. ح" عبر موقع التواصل الاجتماعي، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار عمر محمد سلامة، وأمانة سر كريم الجنادي. وتعود تفاصيل القضية رقم 2836 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بورود بلاغات من الضحايا بتعرضهن للابتزاز.
محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض طفلتين بشاطئ عام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 3 سنوات على "م. س"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليهما "ج. أ" و"ك. م". وتعود الواقعة في القضية رقم 17450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كليا برقم 819 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ورود بلاغ بهتك عامل عرض طفلتين بشاطئ السرايا بدائرة القسم.
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