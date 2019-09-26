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مصر تخصص مقر دائم لاتحاد الزراعيين الأفارقة بالقاهرة

تحرير:خالد وربي ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة
أعلن الدكتور السيد خليفة نقيب المهن الزراعية، عن عقد حلقة نقاشية الإثنين المقبل لتأسيس اتحاد الزراعيين الأفارقة وذلك بحضور ممثلي سفارات الدول الإفريقية لدي جمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكبار المهتمين بالقطاع الزراعي بمصر. وقال خليفة إن الاتحاد يهدف إلى تحقيق تكامل زراعي بين الدول الإفريقية، والاستفادة من الطاقات والامكانيات الزراعية الموجودة في كل دولة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وكذلك تنشيط عمليات التبادل التجاري بين دول القارة، مما ينعكس بصورة إيجابية على الناتج المحلي لكافة دول القارة.
وأضاف نقيب الزراعيين أن دول الجنوب الشرقي والجنوب الإفريقي تملك فرصا استثمارية زراعية هامة مثل موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوى 14% من مساحتها، مما يشكل فرص عظيمة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة الخضراء التي تزخر بها دول القارة وأنه من المنتظر أن
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جانب من توقيع الوثيقة

مصر توقع على وثيقة تعزيز دور المرأة لفض النزاعات

شاركت السفيرة سها جندي، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، ممثلةً للحكومة المصرية، في التوقيع على الوثيقة التنفيذية لمشروع مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والتي تهدف إلى تدشين برنامج «تعزيز دور المرأة لفض ومنع وقوع النزاعات في المنطقة العربية»، الممول من الحكومة السويدية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «UNDP». ووقع كأطراف على نفس الوثيقة كل من الوزير مفوض أشرف سويلم، مدير مركز القاهرة لتسوية وحفظ وبناء السلام، وراندا أبو الحسن، المدير المقيم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو (1)

الأمم المتحدة تعتذر لإسبانيا عن خطأ الحرب الأهلية

تقدّمت الأمم المتحدة باعتذارها، أمس الإثنين، لإسبانيا. جاء ذلك بعد أن نسبت الأمم المتحدة، عن طريق الخطأ، القصف المدمر لبلدة غيرنيكا، والذي وقع في عام 1937، للقوات الجمهورية الإسبانية، وفق ما قال متحدث، الإثنين، بحسب ما أفادت به وكالة «فرانس برس». وفي الحقيقة، فقد قامت طائرات النازيين الألمان، والقوات الفاشية الإيطالية، بقصف هذه المدينة الصغيرة في الباسك، شمال إسبانيا في عام 1937، وذلك لدعم تمرد الجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
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في مثل هذا اليوم.. انضمت عمان لجامعة الدول العربية

في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1971: سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية. وفي عام 1882: الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يلغي فيه الجيش المصري. وفي عام 1957: الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض. وفي عام 1988: إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أفق 1» على متن الصاروخ «شافيت».
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السيسي يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان السيسي، قد غادر القاهرة، مساء الجمعة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ يستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، ، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.
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نائب: المراكز التكنولوجية سلاح الدولة لدحر الفساد

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم السبت، إن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن حتى وصلت إلى 318 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة، مضيفا أن الدولة نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
مجلس-النواب

استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال في طلب بالبرلمان

شن النائب طارق متولى، نائب السويس، هجوما حادا على اتحاد الأثقال، بسبب استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال، حيث تقدم النائب بطلب إحاطة عاجل عما حدث من استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال، وتورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها لهم منذ فترة، مما تسبب فى حرمان مصر كلها من ممارسة النشاط الدولى لمدة عامين، قائلًا: "أن ذلك هو النتيجة الطبيعية للإهمال والتقصير".
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سامح شكري يلتقي نظيره الفرنسي لبحث تعميق العلاقات

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جان ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، في قصر التحرير، وذلك لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق لتعميق التعاون بين مصر وفرنسا، وذلك حسبما ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة له عبر موقع "تويتر"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول اللقاء. وكان وزير الخارجية الفرنسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى القاهرة، من أجل لقاء نظيره المصري سامح شكري.
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التعليم: طباعة 177 مليون نسخة من الكتب المدرسية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل استعدادات التعليم العام الدراسى الجديد، موضحة أن الوزارة قررت استحداث نهج جديد للتعامل مع الإعلاميين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مضيفة أن الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد وصلت إلى المديريات بنسب، وأن منظومة الكتب كبيرة إذ يتم بناء مناهج في الصفوف الأولى والثانوي، ويتم طباعة ما يزيد عن 177 مليون نسخة، والمناهج التي يتم تغييرها فى الصفوف الدراسية الأولى تمثل قرابة 7 ملايين طفل.
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