مصر تخصص مقر دائم لاتحاد الزراعيين الأفارقة بالقاهرة

تحرير:خالد وربي ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

الدكتور سيد خليفة

أعلن الدكتور السيد خليفة نقيب المهن الزراعية، عن عقد حلقة نقاشية الإثنين المقبل لتأسيس اتحاد الزراعيين الأفارقة وذلك بحضور ممثلي سفارات الدول الإفريقية لدي جمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكبار المهتمين بالقطاع الزراعي بمصر. وقال خليفة إن الاتحاد يهدف إلى تحقيق تكامل زراعي بين الدول الإفريقية، والاستفادة من الطاقات والامكانيات الزراعية الموجودة في كل دولة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وكذلك تنشيط عمليات التبادل التجاري بين دول القارة، مما ينعكس بصورة إيجابية على الناتج المحلي لكافة دول القارة.

وأضاف نقيب الزراعيين أن دول الجنوب الشرقي والجنوب الإفريقي تملك فرصا استثمارية زراعية هامة مثل موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوى 14% من مساحتها، مما يشكل فرص عظيمة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة الخضراء التي تزخر بها دول القارة وأنه من المنتظر أن