مصر تخصص مقر دائم لاتحاد الزراعيين الأفارقة بالقاهرة
تحرير:خالد وربي
٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
الدكتور سيد خليفة
أعلن الدكتور السيد خليفة نقيب المهن الزراعية، عن عقد حلقة نقاشية الإثنين المقبل لتأسيس اتحاد الزراعيين الأفارقة وذلك بحضور ممثلي سفارات الدول الإفريقية لدي جمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكبار المهتمين بالقطاع الزراعي بمصر.
وقال خليفة إن الاتحاد يهدف إلى تحقيق تكامل زراعي بين الدول الإفريقية، والاستفادة من الطاقات والامكانيات الزراعية الموجودة في كل دولة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وكذلك تنشيط عمليات التبادل التجاري بين دول القارة، مما ينعكس بصورة إيجابية على الناتج المحلي لكافة دول القارة.
وأضاف نقيب الزراعيين أن دول الجنوب الشرقي والجنوب الإفريقي تملك فرصا استثمارية زراعية هامة مثل موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوى 14% من مساحتها، مما يشكل فرص عظيمة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة الخضراء التي تزخر بها دول القارة وأنه من المنتظر أن
وأضاف نقيب الزراعيين أن دول الجنوب الشرقي والجنوب الإفريقي تملك فرصا استثمارية زراعية هامة مثل موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوى 14% من مساحتها، مما يشكل فرص عظيمة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة الخضراء التي تزخر بها دول القارة وأنه من المنتظر أن يقوم الاتحاد بدور فعال في تطوير قطاع الزراعة في إفريقيا حيث سيكون بمثابة حاضنة أعمال لكافة الفئات العاملة بقطاع الزراعة علي مستوي القارة الإفريقية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة تخصيص مقر دائم للاتحاد، كمساهمة من جمهورية مصر العربية، لتيسير مهامه، كما تتكفل نقابة الزراعيين بالسكرتارية الخاصة بالاتحاد علي أن تكون الجمعيات التطوعية الزراعية والتعاونية، وكذلك جمعيات المرأة والشباب بمثابة ركيزة وسند لعمل المهندسين والخبراء الزراعيين والقطاع الخاص.
وأكد الدكتور خليفة أن المَجال الزراعي يعد واحدًا من أبرز مجالات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية، وأن مصر تعمل على تشكيل تحالفات زراعية مع العديد من الدول في إفريقيا.
وأشار إلى أنه سيتم دراسة بعض المقترحات التي يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الزراعية بين دول القارة الافريقية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالقارة والاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافية المتميزة بها من خلال اتحاد الزراعيين الأفارقة.